印度空中爱国主义教育及地上惹来的麻烦

图片版权 Getty Images Image caption 印度航空公司是印度国营航空公司，也是印度最老的航空公司。

在全球化出现反潮流的时代，印度爱国主义热潮则水涨船高。不仅要在地上搞，天上也要搞，但一不小心可能惹大麻烦。

印度国家航空公司下令，机组人员要在结束每一次飞行的公告广播结尾喊一句爱国口号，意思是“印度万岁”或者“祖国万岁”。

虽然这得到不少印度“爱国者”的支持，但在社交媒体上很多人表达不满和反对。

公司指示

印度航空公司指示机组人员要在结束飞行广播的结尾 “稍作停顿后，用充满情感”的语态来广播这句口号。

很快，这就在社交媒体推特上激发出热议，出现各种想象中的飞行结束广播，怎么样才能用最大的情感来表达这句结尾口号。

社交媒体上有人建议，所有乘客也应该在飞行广播结束时高呼同样的爱国口号回应。还有人举办比赛，看谁喊声最大，最有感情。

还有人建议在飞行前要求旅客系好安全带，飞机遭遇气流或者厕所关闭等等空中广播后稍微停顿，然后也喊一句爱国口号。

但许多人怀疑，爱国主义是否是目前在财务困境中苦苦挣扎的印度航空公司应该聚焦的事情，还是应该关注该公司成年的老飞机的飞行安全，以及令很多人抱怨的客户服务问题。

印度航空自从2007年以来就一直无法实现盈利。印度政府最近提出出售其控股权，但也未能吸引任何买家。

印巴空战

图片版权 Getty Images Image caption 印巴边境空战发生后，印度爱国主义热情高涨，民众举着被巴方俘虏的飞行员的画像游行。

印度航空的这一指示是在印度全国爱国主义热情特别高涨的时候发出的。

不久前，（2019年2月份），在有争议的印度控制的克什米尔地区，发生了致命自杀式炸弹袭击，造成至少40名印度准军事部队人员死亡。

这一事件发生后，印度就一直与拥有核武器的邻国巴基斯坦发生争执，导致印度空军飞越巴控克什米尔边境线进行空袭，最终一架战机被巴基斯坦空军击落，飞行员被俘，之后巴方归还了被俘的印度飞行员。

在整个上述事件发生过程中，在印度全国性媒体和社交媒体的推动下，印度全民爱国主义热情空前高涨。人们将归国的飞行员视为民族英雄。

但很多人不知道的是，不分场合高喊爱国主义口号差点让他们的民族英雄丧命。

飞行员的爱国主义口号

驾驶米格战机的印度空军中校阿比南丹·瓦尔萨曼的战机被巴军击中跳伞，他的飞机残骸坠落在巴控克什米尔一侧一个村庄附近。

该村的村长乔杜里对BBC讲述了阿比南丹落地后被捕的详情。

他看到阿比南丹的降落伞落地后，村里的一些少年先追着跑过去。阿比南丹并不知道自己降落在巴基斯坦一侧，而是问村民们他是落在印度还是在巴基斯坦。一名头脑机灵的少年回答说：“你降落在印度。”

听到这番话，阿比南丹中校如释重负，并开始高喊印度爱国主义口号。

图片版权 BS PRASANNAN Image caption 印度法庭一度命令电影院播放国歌期间必须站立，但仍有观众拒绝，当局其后控告他们"不尊重国歌罪"。后来这一法令废止。

听到他喊印度的爱国主义口号，巴方少年们立即开始捡地上的石头砸他，这才让他如梦初醒，拔出手枪朝天开枪发出警告，并拔腿逃命，但终不敌越来越多围过来的村民攻击，跌落在一个小溪里遭到殴打，所幸巴基斯坦士兵赶到，俘虏了中校，避免村民要了他的命。因为住在克什米尔边境的村民们指责时不时会遭到印度炮击或空袭。

18世纪的英国作家塞缪尔·约翰逊曾指责假借爱国口号而实际上做贼的人说：“爱国主义是流氓无赖的最后避难所。”

但很多支持印度航空公司指示的人可能会不同意这种说法，他们认为，不仅印度人在看电影、举行学术会议时都会奏国歌，弘扬爱国主义现在已经是全球的主流。