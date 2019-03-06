加拿大公民被捕与华为孟晚舟案，司法与政治如何博弈

图片版权 AFP Image caption 加拿大公民康明凯和斯帕弗去年12月被捕

中国官方周一对两名被拘留的加拿大公民涉嫌"危害国家安全"的指控透露更多细节，说两人“窃取、刺探国家秘密和情报”。而就在两天前，加拿大政府宣布开启对华为孟晚舟的引渡程序。孟晚舟随后反诉加拿大政府，指控其在逮捕她时侵犯了她的宪法权利。

几个案件同时上演，令观察者认为，司法审判与政治博弈交织。路将走向何方？

中国的指控是什么？

加拿大公民康明凯（Michael John Kovrig）和斯帕弗（Spavor Michael Peter Todd）于2018年12月分别被北京市国家安全局和辽宁省丹东市国家安全局审查。

周一，隶属中共中央政法委员会的中国长安网引述"有关部门"，称康明凯涉嫌"窃取、刺探国家秘密和情报"，案件的侦查工作"已取得重要进展。"但报导并没有提及进展为何，也没有说明何时启动司法程序。

报道称，康明凯自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。而康明凯的重要情报关系人即是斯帕弗。斯帕弗住在与朝鲜接壤的中国丹东市。他与朝鲜政权关係密切，曾将外国投资者带到朝鲜参加巡迴演出。

康明凯在总部设在布鲁塞尔的智库国际危机组织（ICG）工作。ICG表示，已经获知周一的报导，但"没有听到任何关于对同事康明凯提出指控的官方消息"。

该组织的一位发言人说，康明凯为危机组织所做的工作"完全透明、公开，所有跟进他工作的人都可以证明。对他的指控既不清晰也无根据，因此毫不合理，且无公平可言。"

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非的女儿。

下一步司法程序是什么？

中国著名刑事辩护律师莫少平对BBC中文说，对康明凯的详细指控表示此案进入了中国刑事案件的第一阶段，即侦查阶段。

在中国，涉及危害国家安全的案件由安全局负责侦查工作。涉案人在被检查机关批准逮捕之后，通常经历两个月的侦查期。如果安全局认为此案属于"重大、复杂、疑难案件"，有三次延期的权利，延期侦查一共可历时五个月。

莫少平说，"在司法实践中，案件中如果有涉外因素或者涉及危害国家安全，通常都被认为是重大案件。"

安全局在完成侦查后会将案件移送到检查院，由检察院开始对案件进行审查起诉。审查起诉阶段通常持续1个月到1个半月。莫少平说，"侦查机关在完成侦查工作之后，通常90%以上的案件都会移送到检察院审查起诉。"

如果检察院最终认为安全局提供的证据事实清楚、证据确凿，会正式向法院提起公诉，最终法院开庭审理。如果检察院认为侦查机关的侦查工作事实不清楚、证据不充分。有两次机会退回到侦查机关补充侦查，每次补充侦查期限为一个月。如果经过两次补充侦查，仍然认为事实不清、证据不足，检察院可以做出不起诉的决定。

莫少平说，"危害国家安全算是重罪，如果认为情节恶劣，并不排除死刑的判决。"

研究中国刑法的乔治华盛顿大学法学教授克拉克（Donald Clarke）对BBC中文说，"我认为（对康明凯和斯帕弗的）相关起诉不太可能导向死刑"。克拉克认为，该案是一个政治性案件，而就目前的政治角力来看，两人被判死刑的几率很低。

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

政治因素如何左右案情？

华为孟晚舟与拘留加拿大公民事件进展的时间存在蹊跷的巧合：孟被捕几日后，康明凯、斯帕弗相继被拘留；加拿大司法部开启孟晚舟引渡程序，中国官方随即表示两名加拿大人的案件调查取得重要进展。连中国官方的声明都有几分微妙意味：有关部门强调中国是法治国家，似乎是对加拿大反复强调司法独立、孟案无政治因素的隔空回应。

莫少平说，在中国公检法机关受中央政法委领导，中国大部分辖区的政法委书记是党的市委副书记或常委；法院院长、检察院检察长和公安局局长通常是政法委副书记。

加拿大将在当地时间週三公布对孟晚周引渡案的聆讯安排。加拿大阿尔伯塔大学法律学院教授哈里顿（Joanna Harrington）上週六对BBC中文说，按照过去的案例来看，加拿大的司法程序很可能批准美国的引渡请求，但最终由加拿大司法部长决定是否执行引渡。而政治因素很可能在司法部长介入后发挥作用。

澳洲国立大学国际关係学者宋文笛对BBC中文分析，中国选择在此时公布对两位加拿大人调查的更多细节，却尚未达到正式起诉阶段，是一种"可进可退的状态"。"不排除是在增加中国对加拿大幕后外交的筹码，以此增加对加拿大司法部长在审理孟晚舟引渡案时的压力。"

宋文笛说，如果最终博弈结果顺着中国期望的方向发展，有可能北京在对两位加拿大人后续起诉时从轻发落。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在週一接受记者访问时表示，其政府"非常关注"中国对两位加拿大公民所处的立场，并说会继续支持他们。

在华盛顿的东亚政策界，呼吁北京释放两人的声音不绝于耳。同时前白宫国安会亚洲事务高级主任韦德宁（Dennis Wilder）反对全面封杀中国科技企业，认为那会导致两败俱伤的科技冷战，带来两国都不愿看见的后果。

与此同时，曾是中美谈判桌上重要一员的他，希望给北京一则建议：撤销对两名加拿大人的间谍指控。"在没有确凿证据的情况下，北京继续拘留他们，只会加强人们对中国的司法系统是政治工具的认识，" 韦德宁说。