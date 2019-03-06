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根据《纽约时报》报导，中国电信公司华为准备起诉美国政府，因其禁止联邦机构使用该公司的产品，该行为涉嫌违反美国宪法。

报导引述匿名信源称，华为将在本周内在美国得克萨斯州发起诉讼，得州是华为美国总部所在地。华为美国公司的公关未有立即回复记者的置评请求。

华为或起诉美国联邦政府，有什么法理依据？法庭上将出现哪些攻防重点？更关键的问题是，华为有多少胜算？

BBC中文对话乔治华盛顿大学美国宪法教授乔纳森·特利（Jonathan Turley），拆解此案背后的法理基础。

华为起诉美国的法理依据是什么？

美国国会在去年通过了国防授权法案，其中一项条款禁止联邦政府机构使用中国通讯公司华为和中兴的设备。华盛顿视这两家公司为国家安全威胁，担忧北京可在其设备上安装”后门“，监视和破坏美国的通信网络。

预料华为诉讼美国政府的理由是，美国的做法是未经过审讯、就针对某个特定机构施行惩罚，涉嫌”褫夺公权“（bill of attainder），这是违反美国宪法的行为。美国宪法规定，国会不能制定褫夺公权的法案，则不得由立法分支以立法的形式，给一个公民或者一部分公民定罪及处以惩罚。

褫夺公权是什么？ 美国宪法规定，国会不能制定褫夺公权的法案，则不得由立法分支以立法的形式，给一个公民或者一部分公民定罪及处以惩罚。

”华为的指控有合理的法理依据，不是一个激进的指控，“ 特利说。他作为代表律师，曾在2003年以褫夺公权为辩护理由赢下一场备受关注的官司，成功推翻了美国国会关于子女探视权的摩根法案（Elizabeth Morgan Act）。

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在国防授权法案中，美国行政机关认定华为设备存在国家安全的风险，法案经过立法机关国会通过。

”华为在法案中被单挑出来、可指控这项法案构成立法惩罚，这是毫无疑问的。“

特利表示，在褫夺公权类案件中，最有力度的辩驳是存在针对个人的惩罚。”但公司也被认为是法人，且华为确实是正在美国运作的公司，华为有理由提起褫夺公权诉讼。“

美国政府可能如何辩驳？

如果华为要胜诉，必须说明国会本不应该通过该项法案，因其属于褫夺公权、涉嫌违宪。

美国政府可预期的抗辩理由是，他们并非在惩罚华为，而是认为华为的产品存有弱点，会被中国政府利用作为损害美国国家安全的工具。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 华为在中国东莞的一条手机生产线

华为将较难向法庭证明，自己的产品不存在这样的隐忧。

政府还可能辩称，法庭不能干涉美国行政机构的采购产品与服务的自由。

国防授权法案不仅是政府的采购决定，还是经过国会批准的法案。换句话说，行政、立法机关都认可了这项法案。

”这将华为放在了最艰难的位置，“特利说，如果禁用华为产品只是联邦政府旗下某一个机构的决定，华为可引用行政法来起诉，胜算会更高。

华为有多少胜算？

外国企业由于美国国家安全原因而被剥夺公众权利、进而提起诉讼，类似的例子并不多。此前，俄罗斯网络安全公司卡巴斯基（Kaspersky Lab）曾提出类似的诉讼。

国土安全部在2017年9月下令联邦机构从政府系统中删除这家公司的产品，国会其后将禁令写入了预算法案。卡巴斯基辩称这则禁令相当于褫夺公权，提出了诉讼。初审与上诉法庭驳回诉讼，法官称，禁用该公司的产品，是出于保护政府计算机不受俄罗斯入侵，是”预防性而非惩罚性“的措施。

特利认为，华为如果起诉，很可能也以败诉收场。”法官会认为华为的指控是可信的，但不具足够的说服力。“

“法官会认为华为的指控是可信的，但不具足够的说服力。” 乔纳森·特利, 乔治华盛顿大学美国宪法教授

关于最关键的褫夺公权辩论，特利表示：”法庭可能不认为（国防授权法案的反华为规定）符合'惩罚性'的传统认知，会倾向认为这是美国行政机构的采购选择。“

他建议，在国家层面来调解分歧，但这样的举措对华为来说，恐怕是把双刃剑。如果中国政府以妨害自由贸易为由，透过国际世贸组织与美国斡旋，这样的谈判通常旷日持久。如果中国政府将华为纳为中美贸易谈判中的一部分，只会加强人们对华为受北京控制的认知。

另一个华为面对的两难是，如果它起诉美国政府，这场官司会让美国公众更聚焦华为产品可能存在的安全隐患。”华为越用力去抗争，越给这些问题提供曝光度，"特利说，"这对一家公司来说可能是致命的。“

然而，从目前来看，华为在美国的形象已接近谷底，几乎没什么好失去的了。

上周，华为向美国主要媒体发出公开信，邀请他们参观公司的深圳总部。

《华盛顿邮报》一名记者在社交媒体推特上公布了他与华为美国公关的邮件交流，后者称，华为将为记者机票、酒店、饮食等种种开销埋单。事件引爆针对华为企图收买记者的质疑，令华为在美国的公关危机雪上加霜。