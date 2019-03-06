朝鲜“重建火箭发射场” 朝核问题走到十字路口

图片版权 AFP Image caption 永仓里火箭发射场一直是朝鲜卫星发射场，从来没有用于导弹试射，但也可以用作这个用途。

新的卫星图像显示，朝鲜正在重建其承诺拆除的火箭发射场。朝核问题似乎再一次处于十字路口。

这些图片是在美朝领导人之间的谈判结束两天后拍摄的，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩没有就无核化问题达成协议。

东仓里发射场一直用于卫星发射和发动机测试，从来没有用于弹道导弹发射。

拆除该发射场的工作从去年开始，但由于美朝谈判陷入僵局，拆除工作停止。

拆除东仓里发射场的承诺被视为平壤和华盛顿之间的一项建立信任措施。

与此同时，美国方面警告说，如果平壤不采取无核化措施，朝鲜将可能面临更多制裁。

美朝河内首脑会议无果而终后，朝核问题似乎又一次走到十字路口。

东仓里发射场

来自美国几家智库的卫星图像证据和韩国情报部门的证词似乎表明，东仓里发射场的火箭发射台的重建有迅速进展。

自2012年以来，东仓里一直是朝鲜的主要卫星发射场。它也被用来测试射程能达到美国的导弹发动机。

但东仓里从未被用于试验被认为具有挑衅性的弹道导弹。

美国监测分析朝鲜问题的网站“北纬38度线”的主编珍妮·陶恩对英国广播公司记者说："做出这种区分很重要。"

她说：“因为朝鲜人很可能认为，重建东仓里不是他们导弹计划的重要部骤，而是他们民用太空计划的重要组成部分。他们过去多次做出这种区分。”

陶恩女士说，重建东仓里可能表明朝鲜人对谈判进程缺乏信心。

各方分析纷纭

韩国国会情报委员会的分析认为，朝方对东仓里发射场已拆除设施中的一部分进行修复，此举可能是为了扩大废弃该基地时的对外宣传效果，但也不排除修复后继续用其发射导弹或火箭的可能性。

韩朝首脑2018年9月曾就"在有关国家专家的见证下永久废弃东仓里导弹发动机试验场和发射架台"达成协议。

对于河内美朝首脑会未果原因，韩国国情院表示，朝美未能达成共识主要是因为双方就解除对朝制裁问题存在分歧。美国主张一揽子弃核，而朝鲜要求分阶段去核。

BBC驻韩国记者劳拉·比克尔表示，多数分析人士认为，现阶段，金正恩更有可能是在考验特朗普的界限和耐心，而不是要准备试验弹道导弹。

她表示，如果朝鲜真的违背了停止试射导弹的承诺，就会冒着不可预测的美国总统发火的风险。这个贫穷的国家可能会受到更多的经济制裁。但金正恩在国内已经让他的下属认同他的无核化谈判，并在国际上树立他的政治家形象，他真的准备好不顾一切吗？

图片版权 Reuters Image caption 对于河内美朝首脑会未果原因，韩国国情院表示，朝美未能达成共识主要是因为双方就解除对朝制裁问题存在分歧。美国主张一揽子弃核，而朝鲜要求分阶段去核。

新的制裁是否会适得其反？

美朝河内峰会没有达成任何协议或一致协定。

两位领导人无法达成一致的是：朝鲜在无核化方面应该取得多大进展，一些针对朝鲜的制裁才能取消。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿近日接受电视台采访时表示，朝鲜仍可能面临更多制裁。

他说，华盛顿将继续关注平壤是否致力于放弃其核武器计划，以及与之相关的一切行动。但如果朝鲜不愿意这么做，“那么我认为特朗普总统已经非常清楚了。他们不会从对他们实施的毁灭性经济制裁中得到缓解，我们事实上将考虑加大这些制裁的力度”。

不过，观察人士警告说，增加新的对朝鲜制裁措施可能会完全阻碍和平努力。

陶恩女士表示，朝鲜总是以新的挑衅的方式回应对其实施更多的制裁。而现在实施新的制裁的话，只会削弱继续谈判的任何政治意愿。