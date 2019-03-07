华为起诉美国政府违宪 美国“入侵我们的服务器和邮件”

  • 2019年 3月 7日
An attendee walk by the Huawei booth at CES 2019 at the Las Vegas Convention Center on January 8, 2019 in Las Vegas, Nevada. 图片版权 Getty Images

华为（Huawei）宣布发起诉讼，控告美国政府——此前美国禁止政府机构使用华为产品。

这家中国科技公司发表声明指，美国国会“未能提供证据支持它的禁令”。

华为表示，他们是在得克萨斯州一所联邦法院发起起诉，挑战美国《2019财年国防授权法》（NDAA）第889节的合宪性——该节在去年8月由美国总统特朗普签署列入法案，禁止联邦政府机构及其合约合作方使用华为服务和设备。

华为尚未公开相关起诉的文件。

美国禁止政府机构使用华为产品，理由是这些产品对美国国家安全构成风险。

美国还一直在游说其盟友，不要与这些中国通讯科技企业合作。

华为与美国之间的纷争已持续数月，受到国际社会广泛关注。如今，华为开始采取更为攻击性的姿态。

“美国国会一直未能提供任何证据，支持它对华为产品的禁令。我们不得不采取这一法律行动，作为最后的适当手段，”华为轮值董事长郭平说。

“这一禁令不仅违法，而且阻止了华为参与公平竞争，最终伤害美国消费者。”

在周四（3月7日）的新闻发布会上，华为还指控美国政府涉嫌入侵华为服务器。

“美国政府长久以来都将华为描述成一个威胁，”郭平在发言中说，但他表示，美国情报机构“入侵我们的服务器，也入侵了我们的源代码”。

不过，华为未就此提供证据，也并未表示自己掌握相关证据。

美国媒体指，这一指控可能来自于2014年的一份报告，当中引述了由前美国国家安全局人员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）提供的文件。

在起诉中，华为坚称自己并非由中国政府拥有。

作为通讯企业，华为生产从网络设备到移动电话等一系列通讯技术。

澳大利亚、新西兰和美国均以信息安全为理由，禁止华为向它们的市场提供未来5G移动宽带网络的设备。

美国检控方此前已经在华盛顿州和纽约起诉华为，控告其盗取商业机密，华为已经否认罪名。

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