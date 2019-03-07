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华为（Huawei）宣布发起诉讼，控告美国政府——此前美国禁止政府机构使用华为产品。

这家中国科技公司发表声明指，美国国会“未能提供证据支持它的禁令”。

华为表示，他们是在得克萨斯州一所联邦法院发起起诉，挑战美国《2019财年国防授权法》（NDAA）第889节的合宪性——该节在去年8月由美国总统特朗普签署列入法案，禁止联邦政府机构及其合约合作方使用华为服务和设备。

华为尚未公开相关起诉的文件。

美国禁止政府机构使用华为产品，理由是这些产品对美国国家安全构成风险。

美国还一直在游说其盟友，不要与这些中国通讯科技企业合作。

华为与美国之间的纷争已持续数月，受到国际社会广泛关注。如今，华为开始采取更为攻击性的姿态。

“美国国会一直未能提供任何证据，支持它对华为产品的禁令。我们不得不采取这一法律行动，作为最后的适当手段，”华为轮值董事长郭平说。

“这一禁令不仅违法，而且阻止了华为参与公平竞争，最终伤害美国消费者。”

在周四（3月7日）的新闻发布会上，华为还指控美国政府涉嫌入侵华为服务器。

“美国政府长久以来都将华为描述成一个威胁，”郭平在发言中说，但他表示，美国情报机构“入侵我们的服务器，也入侵了我们的源代码”。

不过，华为未就此提供证据，也并未表示自己掌握相关证据。

美国媒体指，这一指控可能来自于2014年的一份报告，当中引述了由前美国国家安全局人员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）提供的文件。

在起诉中，华为坚称自己并非由中国政府拥有。

作为通讯企业，华为生产从网络设备到移动电话等一系列通讯技术。

澳大利亚、新西兰和美国均以信息安全为理由，禁止华为向它们的市场提供未来5G移动宽带网络的设备。

美国检控方此前已经在华盛顿州和纽约起诉华为，控告其盗取商业机密，华为已经否认罪名。