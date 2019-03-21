泰国首位跨性别总理候选人如何甩开嘲笑争性别平权

图片版权 AFP Image caption 泰国将在3月24日举行大选，超过5000万选民将大选中选出500名下议院议员，再由当选的下议院议员与250名上议院议员联合投票，选出新一任总理。

披着长发的宝琳（Pauline Ngarmpring）在街头与民众握手、合照，展现亲和力。今年52岁的她，两年前还是两个孩子的爸爸，如今不仅换了性别成为女人，更将角逐泰国总理大位，目标是成为第一位跨性别（Transgender）总理。

泰国选举进入倒数阶段，各政党候选人积极拉票，宝琳当然也忙得不可开交。媒体专访、节目通告和竞选活动一个接一个，在密集的行程中，抽出空挡接受BBC中文专访，谈及她参选的心路历程。

为了下个世代参选

宝琳在去年底加入泰国小党——大众党（Mahachon Party），今年初获党提名，成为“大众党”三位候选人的其中一人，也是泰国首位登记成为总理候选人的变性者。

宝琳的原名叫披尼（Pinit Ngarmpring），过去是一名泰国足坛界的“网红”。她曾担任记者，后来加入运动公司，推广体育，同时也担任“Cheerthai啦啦队”主席，在泰国足坛被誉为“传奇人物”。两年前，他决定从一名父亲变性成为一名女人。

她向BBC透露，她原本就对参政有兴趣，但过去还是男人的她，始终不敢做自己，因此总是隐藏真实想法。直到两年前，她进行变性手术后，她才决定跟随自己的心参政。

图片版权 AFP Image caption 宝琳在泰国街头和选民握手拉票。

宝琳说，泰国社会看似对同性恋、双性恋和跨性别（LGBT）非常友善，曼谷街头也看得到同志情侣牵手逛街，但所谓的“友善”只停留在文化层面，法律层面上则缺乏人权保障，职场或政治界仍然存在严重歧视。

宝琳坦承，代表小党参选，胜选机率不高，不过她表示，并不是为了自己参选，而是为了下个世代。她说：“我要向世界证明，变性人也能从政，也能在政治界有一席之地。”

她向BBC中文说：“我有没有当选总理不重要，但我要开一道门，让未来的跨性别者都能参政。”她透露，若很早就变性成为跨性别，根本不可能在运动公司担任高官。她强调，因为身为男人，才有更多机会爬到那个高层位置。

宝琳期望通过参选，提升性别平等的意识，让更多人关注性别议题，更重要的是给予LGBT族群法律保障。她透露，其实若能成为国会议员，她就很满足了，因为进入国会，就有能力推动保障LGBT权益的相关法律。

差点自杀

宝琳从小就渴望成为女孩，但在父母的期待下被迫伪装自己，在扮演了超过40年的男性角色后，她不仅结婚生子，在职场上有卓越成绩，作为男人的成就都达到了。

45岁时，宝琳认为，扮演虚假角色的生命，已达到社会期待的成就，而且当一名男性，让他觉得非常疲累，当时一度想要寻死。不过经过思考，她认为结束生命，不如找回自己的人生。

2014年，宝琳到美国，开始打扮成女性，脱离了熟悉的泰国，她说：“美国没有人认识我，我比较可以做自己。”

两年前，宝琳进行变性手术，真正成为一名女人。从变性到从政，这一条“做自己”的道路并非总是顺畅，幸运的是，宝琳的家人从起初的不谅解转为支持。她笑说：“我前妻还开玩笑说，若我当选，她就成为泰国第一夫人了。”

宝琳说，目前没有其他候选人攻击她跨性别的身份，她猜测，应该是没有人想因为歧视LGBT族群而失去选票。不过宝琳投入选战，仍然遭到部分媒体及选民的嘲笑，他们质疑，泰国若出现跨性别总理是否会让政府变得滑稽？

面对批评和质疑，宝琳不放在心上，而且乐观看待。她说：“人们对不熟悉的事情，本来就会有这些反应。”

宝琳所属的政党非常重视性工作者的权益，其中一个政见是性工作合法化。大众党今年共提名约160位国会议员候选人，其中20位是LGBT人士。

图片版权 PAULINE NGARMPRING Image caption 宝琳所属的大众党今年共提名约160位国会议员候选人，其中20位是LGBT人士。

泰国同志团体APCOM组织总监秘奈（Midnight Poonkasetwattana）分析，今年有许多LGBT投入选战，最大的原因是社会氛围的改变。他说：“去年底，泰国政府内阁批准《同性伴侣法》草案，就鼓舞了许多LGBT站出来。”

他也提到，亚洲各国对於LGBT权益越来越进步也鼓励了泰国的LGBT团体。他举例，“澳洲通过同婚法案，或台湾可能通过同志专法，都间接影响了泰国。”

秘奈说，对于宝琳参选，乐观其成，他也期待更多LGBT族群参选，展现社会进步的同时，也让人们知道LGBT和一般人没什么不同。

泰国将在本周日（3月24日）举行大选，超过5000万选民将在大选中选出500名下议院议员，再由当选的下议院议员与250名上议院议员联合投票，选出新一任总理。