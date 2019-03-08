女性统治天空：埃塞俄比亚推出全女性机组航班，纪念国际妇女节

图片版权 Ethiopian Airlines Image caption 在埃塞俄比亚，越来越多的女性成功地完成飞行员训练。

3月8日是国际妇女节，为了庆祝这一天，埃塞俄比亚航空公司（Ethiopian Airlines）将运行一条全女性运行的航班。

航班将从亚的斯亚贝巴飞往奥斯陆，飞行过程将全部由女性专业人士操作，包括在空中和地面。这意味着机场的运营、航班调度、载荷控制、坡道操作、安全、餐饮，以及空中交通管制等等，完全由女性进行。

埃塞俄比亚航空公司首席执行官解释说，这一活动目的是庆祝非洲大陆上的妇女，而这片大陆“性别不平等仍然存在”。

“我们非常荣幸有女性在航空的各个领域成为开拓者。”

“从一开始，女性就是我们成功不可或缺的一部分，通过这次飞行，我们庆贺她们对我们航空集团、整个航空业，对我们国家，乃至整个非洲大陆的不可或缺的贡献。”

图片版权 Ethiopian Airlines Image caption 这家航空公司表示，希望借这项活动向全世界展示女性力量。

埃塞俄比亚航空是非洲最大的航空公司，这不是他们第一次这么做。此前，该航空公司就曾运营过飞往曼谷、基加利、拉各斯和布宜诺斯艾利斯的全女子机组航班。

让女性统治天空的，也不止埃塞俄比亚航空公司一家。

去年，也是为了纪念国际妇女节，印度航空表示，它已成为第一家可以由全女性机组驾驶飞往全球各地的航空公司。这个航班有来自八个不同部门的女性员工操作。

也是在去年，英国航空开启了全国最大的全女性机组航班，从伦敦希思罗到格拉斯哥，有超过60名女性参与。

图片版权 Ethiopian Airlines Image caption 阿姆赛丽（Amsale Gualu）是埃塞俄比亚航空的首位女性机长。

驾驶舱里的女性声音

埃塞俄比亚航空公司热衷于展示女性对该行业的长期贡献，以及她们在征服那些传统上由男性主导的领域上所取得的进展，比如飞行员和飞机技师。

该航空公司医疗和健康服务负责人表示，该公司16,000名员工中有35％是女性。

“现在，越来越多的女性成功地完成飞行员训练。现在我们可以听到更多来自驾驶舱里的女性声音。”