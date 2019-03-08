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美国总统特朗普（Donald Trump）的前竞选团队负责人保罗·曼纳福特因税务及银行诈骗罪成，被判监禁47个月。

他于去年夏天被控隐瞒收入——他曾在乌克兰担任政治顾问工作，获得数以百万美元计的报酬。

这不是曼纳福特的唯一罪名，下周他还将接受另一项罪名——非法游说——的宣判。

这些指控均来自对特朗普竞选团队的“通俄门”调查，相关部门正在调查特朗普团队是否曾与俄罗斯合谋，以赢得2016年美国大选。

有消息指，美国司法部特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）即将完成长达22个月、一直笼罩着特朗普总统任期的调查。

图片版权 William Hennessy Jr Image caption 曼纳福特身穿绿色囚服、坐轮椅出席法庭宣判。

身败名裂的曼纳福特

除了监禁之外，曼纳福特还必须归还2400万美元（1800万英镑）的款项，以及支付5万美元罚款。

69岁的曼纳福特在美国时间周四（3月7日）晚上于弗吉尼亚州亚历山德里亚市的法庭上表示：“过去两年是我人生最艰难的时光。”

“说羞耻和惭愧也只能是一种委婉至极的说法，”曼纳福特说。他请求法官能够“同情”他。

他形容自己的人生“在职业和财务两个层次上都已乱作一团”。

埃利斯（TS Ellis）法官表示，对于曼纳福特没有“对不当行为表示出悔意”而感到惊讶。

不过，法官表示，检控官引用指引，要求判囚19.5至24年的监禁是“过度”的。

曼纳福特这名曾经衣冠楚楚的说客在周四身穿一件绿色囚服、坐在轮椅上进入法庭，他在听判时表现很平静。

他的法律团队此前曾表示，曼纳福特因为长时间监禁而患上痛风，承受着严重的脚痛。

曼纳福特在过去九个月一直在当地一所监狱内被单独囚禁，此前由于骚扰证人，他的保释作废。

他此次被判囚，意味着这名地位显赫的共和党资深政客已经身败名裂——他曾经为包括特朗普在内的多名美国总统和外国元首担任顾问。

图片版权 Reuters Image caption 2016年7月，曼纳福特（右二）在特朗普的民主党大会上。

案件背景：首个被捕的特朗普亲信

亚历山德里亚法庭的陪审团在去年八月判定曼纳福特五项税务诈骗、两项银行诈骗和一项未申报外国银行帐户罪名成立。

另外10项与诈骗有关的指控则被法官认定为误判。

曼纳福特还因为隐瞒一个在塞浦路斯离岸银行户口中的5500万美元而被起诉。这些钱是他为一名亲俄罗斯的乌克兰政客担任顾问挣得的。

检控官表示，曼纳福特有超过600万税款未缴纳，而同时他在生活花费上却颇为奢华，包括以1.5万美元购买一件鸵鸟皮外套，并对他在汉普顿地区的一幢宅邸进行了豪华装修。

2016年6月至8月期间，曼纳福特担任特朗普竞选团队主席三个月，之后他因为此前在乌克兰从事的工作受到质疑而被迫辞职。

他在2017年10月被特别调查团队拘捕，是第一个被捕的前特朗普亲信。

图片版权 AFP Image caption 曼纳福特将在马里兰州坎伯兰市的联邦监狱服刑。

这意味着“通俄”罪成？

不。对曼纳福特的指控没有一项与特别调查团队的“通俄门”调查有关。

埃利斯法官在周四的法庭上表示：“他（曼纳福特）出现在法庭的原因，与俄罗斯政府合谋一事并没任何关系。”

曼纳福特的律师曾辩称，特别调查团队是调查与克里姆林宫可能存在的合谋，而对于曼纳福特的起诉超出了调查方的工作范围。

不过，民主党人指出，华盛顿一名法官在上月支持特别调查团队的说法，指曼纳福特隐瞒了他与康斯坦丁·基利姆尼克（Konstantin Kilimnik）的联系，而这是一名被指与俄罗斯情报部门有关的助手。

二月，曼纳福特的律师团队在一份法庭文件中不经意间透露了其当事人曾与基利姆尼克分享了2016年特朗普竞选团队的民调数据。

特朗普的批评者还指出，在2016年6月特朗普的竞选团队人员一名和俄罗斯政府有关的律师在特朗普大厦会面，后者声称掌握当时民主党总统候选人希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的黑材料，而当时曼纳福特在场。

其他罪名

曼纳福特还将在下周三（3月13日）接受另一宗案件的宣判，此案同样由特别调查团队牵头，宣判将在华盛顿特区进行。

他在去年9月就两项重要罪名认罪，分别是密谋反美和密谋妨碍司法公正，两项罪名均与他的非法游说有关。

他还曾同意与特别调查团队合作，以求获得轻判。

不过，就在两个月后，相关约定就已经崩塌，因为调查人员指曼纳福特屡次向政府说谎。

在华盛顿特区的案件中，曼纳福特可能面临最高10年的监禁。

法官艾米·贝尔曼·杰克逊（Amy Berman Jackson）必须决定，曼纳福特的两项判决是否会同期执行。

而时常对穆勒调查发起批评的美国总统特朗普则尚未排除对曼纳福特发布总统特赦令的可能。

去年11月，特朗普曾表示：“我不会排除这种可能。”

图片版权 Getty Images Image caption 特别检察官穆勒被认为将在不久后向美国司法部长递交调查报告。

穆勒调查进行到哪一步了？

特别检察官预计将会在不久后向美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）提交他的调查报告。

国际政坛都在热切等待着调查结果，看特朗普竞选团队是否与俄罗斯合谋，以及特朗普是否通过非法手段阻碍调查。

特朗普已经否认通俄和妨碍调查，俄罗斯则否认曾介入美国选举。

特朗普有另外五名助手已经受到了与穆勒调查相关的指控。

不过，与曼纳福特一样，当中没有人被以密谋颠覆2016年大选的罪名被起诉。

前竞选团队人员里克·盖茨（Rick Gates）和乔治·帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）、前美国国家安全顾问迈克尔·弗林（Michael Flynn）和特朗普的前私人律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）全数承认控罪。

而曾长期担任特朗普顾问的罗杰·斯通（Roger Stone）则否认控罪。