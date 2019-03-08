揭密巴基斯坦“荣誉处决”黑幕 科西斯坦尼被枪杀

Image caption 科西斯坦尼此前表示他的生命受威胁。

一名巴基斯坦男子致力于揭露这个国家最臭名昭着的“荣誉处决”，并引起全国性的关注。七年后他遭到枪杀。

一段视频显示四名女性随着节拍在唱婚礼歌曲，一旁有两名男子跳舞。这样平常的一幕在世界任何地方都不会引起注意。

但在2011年的巴基斯坦农村拍下的这一幕却招致令人不寒而栗的后果。视频中唱歌的四名女性和当时在场的另一名年轻女性成员因“违背她们的荣誉”而被男性亲属杀害。

科西斯坦尼（Afzal Kohistani）是视频中跳舞男性的兄弟，现在也被杀了。他死在血仇之中，他的其他三个哥哥也被杀。

警方引述目击者的话称，科西斯坦尼在西北部城市阿伯塔巴德一个繁忙商业区被枪杀。他们说，他多处受伤后当场死亡。

2012年，科西斯坦尼作为第一批违反巴基斯坦北部科西斯坦偏远地区风俗的人进入公众视野。在这个地区，家庭荣誉这一问题要通过流血方式解决。在相关家庭成员的同意下，那些被认为违反准则的人会被杀。

人权活动人士说，巴基斯坦每年约有1000名女性死于“荣誉处决”，实际数字可能更高。相比之下男性因此遭遇处决的数量要少很多。

根据习俗，如果一名女性出现婚外情，她家里的男亲戚会首先杀死她，然后再去搜寻她的情夫。该男子的家人不能反对这一行动。

科西斯坦尼无视这一当地习俗，于2012年6月公开“婚礼视频案件”并引发全国关注。他当时宣称，视频中的女性一个月前被家人杀害，而在视屏中跳舞的他的两个弟弟也受到生命威胁。

他们两人藏了起来。目前，人权组织已经关注此案并开始游说法院并提请最高法院下令调查。

但调查人员没有发现所谓的“荣誉处决”女性的确凿证据，根据巴基斯坦法律，荣誉处决属非法。她们的家庭成员有证据证明，其中三名女子都还活着。

参与调查的活动家和学者巴里（Farzana Bari）表示，她怀疑至少有两名女性是“冒名顶替者”，但最高法院已结案。

科希斯坦是巴基斯坦最保守封闭的地区之一。科西斯坦尼决定打破传统习俗，但这引发了他的家人与视频中女子的家人之间的不和。

2013年，他的三个哥哥被杀。该女子的6名男性家庭成员因涉嫌谋杀而被定罪，这被视为科希斯坦的一个具有里程碑意义的案件。然而，他们在2017年被高等法院宣判无罪。

在这场争斗中，科伊斯纳尼的房子被炸和损毁，但他没放弃。他搬了家，并继续游说警察和法院，并引起媒体的注意。

“他在巴基斯坦是一个勇敢者，”巴里说，“这是一个在过去七年中一直为自己和家人伸张正义的人，但他不仅希望在科希斯坦伸张正义，也希望在全国其他地区得以实现。”

最后，在2018年7月，最高法院下令警方进行新的调查，导致另外五名男性家属被捕。

警方称，这些男子在讯问中承认，视频中看到的四名妇女中有三名已被杀，但当他们在地方法庭出庭时，撤回了陈述。

案件仍在进行，但科西斯坦尼的死加剧了悲剧： 从一个跳舞和唱歌的视频开始，并且已经变成一个莎士比亚式的血腥故事，至少有九条生命牵涉其中。

他一直说自己也面临生命危险。在最近的一次采访中告诉BBC乌尔都语记者，他的家人一直受威胁。

“只有当杀害这些女性和我的兄弟的嫌疑人被判刑时，正义才会被彰显。只有这样，我们才能期待在科希斯坦结束这种杀戮。”

在他去世前几小时，科西斯坦尼告诉当地记者，杀人犯未受到惩罚，他长期受生命威胁。

什么是“荣誉处决”？

这是对被认为给亲戚带来羞辱的家庭成员的杀戮。

人权观察组织称最常见的原因是受害者：