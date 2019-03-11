朝韩分裂数十载 同根同源为何难以交流？

图片版权 Ronald Grant Image caption 笑容很甜美，交流有困难吗？

取道中国，跋山涉水，朝鲜人冒着生命危险脱北。总算到了韩国，开始新生活面对许多许多新挑战，其中之一是：语言交流。

不少脱北者发现，很多韩国词他们根本听不懂，比如税收、无家可归、租金。对习惯了一切属于国家的朝鲜人来说，这些都是天方夜谭的概念。

半岛分裂半个多世纪，三八线两边的语言也有了很大的差别。

问题是怎么发生的？

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 分裂半个多世纪后，三八线两边的人发现，所用的语言也有了很大的差别

自从二战让半岛一分为二后，朝鲜长期封闭，与世隔绝，语言基本没有变化。同期，伴随着技术上日新月异，文化上和外部互动交流，韩国语言发生了巨大的变化。

面对语言障碍带来的歧视和不便，脱北者开始寻找新手段帮忙。比如，翻译应用软件。同时，韩国也在编纂大部头的统一字典。

抵达韩国，脱北者因为口音不同已经明显感觉是外人，同时他们还必须尽快掌握许多陌生的词汇。

过去几十年，韩语出现了好多“韩氏英语”词汇——受美语影响创造的新词，也直接接纳了好多英语单词，比如果汁、香波、甜圈等等，都是使用英语单词的音译。

但是，相对现代的这些词在朝鲜语中用的是形象描述，比如香波，朝鲜语称之为“洗头发的肥皂水”，甜圈被称为“圈状面包”，至于果汁，则是“甜水”。

朝鲜也从俄国盟友那里借用了许多词，比如“拖拉机”。原本韩朝通用的一个词“朋友”，在朝鲜被赋予受苏联影响的“同志”意思，之后在韩语中消失了。

韩国人和朝鲜人不同的归属感也让政治性词汇的含义产生了相当大的分歧。比如，朝鲜半岛、朝鲜战争等词，双方均有不同表述方式。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年冬奥会上，韩、朝冰球联队必须必须先行统一词汇

语言障碍甚至冲击了体育圈。2018年冬奥会上，韩国、朝鲜联合组队，但是双方队员所用的词汇差别却很大。

比如，韩语、朝鲜语中对守门员的叫法不同，韩语几乎是英文goalkeeper的音译，意思更接近“守球员”，而朝鲜语用的却是朝鲜语发音的“守门员”。

为了方便交流，联队球员预先准备了一本“字典”：把冰球词汇翻译成韩朝队员都能理解版本的小册子。

到了韩国，脱北者需要面对的是一个和朝鲜有着天壤之别的社会体制。

来之前，他们从平壤官方媒体中获得的对韩国的了解可能非常有限，除了对韩国领导人的讽刺和侮辱。

比如，平壤官媒曾经长期把韩国称为（美国）“走狗”，还给韩国数名前总统起了贬义外号。

美国总统也没能逃脱，比如奥巴马就被称作“花架子”（大意）。

一些朝鲜人确实通过观看黑市走私进来的媒体材料，对韩国有一定的认识。但是，交流仍然是融入的最大障碍之一。

如何解决交流障碍呢？

图片版权 AFP Image caption 在重新安置中心，新近抵达的脱北者接受培训适应在韩国的生活

帮助脱北者解决语言交流困难的努力，始于他们在韩国展开新生活的第一步：哈纳文。这是韩国为脱北者开办、新脱北者必须参加的安置和培训中心。

哈纳文为期三个月，目的主要是给脱北者提供必要的知识和手段。

为了帮助脱北者适应，韩国统一部还定期发布小册子，收录那些容易引起误会、误解的常用词汇。

一些非政府组织，比如“教朝鲜难民”，也为新脱北者办班，教授他们融入韩国社会必须掌握的英语词汇。

还有手机应用软体、其他教育性材料等也不断涌出。比如Univoca（大意是统一词汇）就是一款应用软件，可把韩国的日常用语翻译成朝鲜人更熟悉的用法。

图片版权 Univoca Image caption “统一词汇”翻译应用软件

另外，韩朝双方还于2015年启动“民族语言大辞典韩朝共同编纂项目”。该项目工程浩大，目的是统一半岛语言。

项目参与人、韩国语言学家韩永文（Han Yong-woon，音译）说，字典将收录目前韩国、朝鲜已有字典中的词条，还将增加新词汇和表达方法。

他告诉BBC，“我们计划搜集大约21万字，然后搜集已经通用但却不包括在已有字典当中的新词、新表述方法，大约10万条。”

不过，韩朝政治关系紧张期间此类计划曾被暂时搁置。但韩永文说，目前韩国方面已经完成了大约80%的工作，今后还需要大约五年的时间。至于朝鲜方面的进展情况，韩永文表示，这需要朝鲜自己来确认。

国家统一语言先行？

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韩语/朝鲜语是世界上历史最为悠久的语言之一。现在通用的韩语/朝鲜语始于15世纪。

当时的统治者世宗大王决定，要为臣民创建字母表。圣旨如山倒，后来就发明出了“训民正音”，也就是韩国人所说的韩文文字（Hangul）、朝鲜人所说的朝鲜文字（Chosongul）。

分裂数十年，一条三八线，已经给两边的语言挖下一道鸿沟。但如果两个国家要统一，语言统一是否必须先行呢？