卫星图像显示朝鲜“正在准备火箭发射”

图片版权 AFP Image caption 驻首尔记者称，朝鲜可能想借此行动得到美方回应。

据最新卫星图像显示，朝鲜首都平壤附近的一个设施场地有活动迹象，表明朝鲜可能正在准备发射火箭或卫星。

大部分朝鲜的弹道导弹和火箭在平壤郊区山阴洞（Sanumdong）附近组装，最近那里的活动有所加剧。

本周早些时候有报道称，朝鲜在西海（Sohae）设置的主要火箭发射场已经开始重建。拆除工作于去年开始，但随着美朝会谈停滞而停止拆除工作。

美国总统特朗普周五表示，如果朝鲜要恢复武器试验，他会感到失望。他说，“如果他（朝鲜领导人金正恩）做出超乎理解的事，我会感到惊讶，并以消极的态度看待。接下来会发生什么，我们拭目以待。”

“如果看到试验发生，我会深感失望。”

分析人士认为，平壤目前有可能正在准备发射卫星，而不是试射导弹。

不过，美国曾在本周早些时候表示，即使发射卫星，也不符合金正恩对特朗普的承诺。

三阴洞发生了什么？

从卫星图中可以看到，大型车辆在三阴洞附近移动。这类活动此前已经表明，朝鲜准备将某种类型的导弹或火箭移动到发射区。卫星图像由美国公共广播电视（NPR）发布。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @NPR The images are of a site known as Sanumdong — a facility where North Korea has assembled some of its intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and satellite-launching rockets. pic.twitter.com/NpZelErEYV — NPR (@NPR) 2019年3月8日

BBC驻首尔记者比克（Laura Bicker）说，在特朗普和金正恩的河内会谈破裂之后，朝鲜可能会用武器试验活动试探美国，希望美国能提供更好的协议来避免发射。

比克引述专家称，用于发射卫星的火箭通常不适合用作远程导弹。

上周，两国领导人在越南首都举行会晤，但就朝鲜愿意在多大程度上限制核计划以减轻制裁，两国没有达成一致，会谈提前结束。

图片版权 EPA Image caption 美国总统特朗普周五表示，如果朝鲜要恢复武器试验，他会感到失望。上周，两国领导人曾在越南首都举行会晤。

西海的情况怎样？

西海的发射设施位于朝鲜的东仓里（Tongchang-ri）。该设施曾用于卫星发射和引擎测验，但从未用于发射弹道导弹。

本周，来自几家美国智库的卫星图像和韩国情报部门的证词似乎表明，朝鲜在重建火箭发射台的结构方面取得了迅速进展。

图片版权 AFP Image caption 西海（Sohae）一直是朝鲜的卫星发射基地。

美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）表示，如果朝鲜在无核化方面没有任何进展，可能会面临更多制裁。

特朗普与金正恩于2018年在新加坡举行具有历史意义的首次会晤，就所谓的无核化达成含糊协议，但之后进展甚微。