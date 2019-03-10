埃塞俄比亚空难 中国乘客及飞机型号受关注

图片版权 Jonathan Druion Image caption 埃塞俄比亚航空公司一架波音737 max-8型飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁，机上157人全部遇难。其中的中国乘客受到中国媒体关注。

埃塞俄比亚航空公司一架波音737 max-8型飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁，机上157人全部遇难。其中的中国乘客受到中国媒体关注。

埃塞俄比亚航空公司表示，这架飞机上有149名乘客和8名机组人员，有33名不同国籍的乘客。

ET302航班是从埃塞俄比亚首都飞往肯尼亚内罗毕的。事故发生在当地时间早上8点44分，这架使用才几个月的飞机起飞6分钟后即失事。

事故的原因正展开调查，坠机现场正在清理。

外国乘客名单

埃航表示，这架飞机的外国乘客包括32名肯尼亚人，18名加拿大人，8名美国人，7名英国公民和8名中国人。

但中国有媒体表示，尚不知8名中国人中是否包括香港和台湾人。

中国驻埃塞俄比亚大使馆称，机上有中国乘客。使馆已启动应急机制，正与埃塞政府、埃航保持密切沟通。

据南方都市报援引中国驻埃塞使馆的消息， 8名中国乘客分别为5名男性、3名女性，包含多名游客与中资公司派驻人员，目前确认有1名来自中国香港的联合国环境署职员。

近年来，埃塞俄比亚吸引了大量中国官方和私人投资。该国的基建、轻工制造业中出现了很多中国人的身影。

飞机型号

这是5个月里波音737 max-8型飞机第二次出现空难。

图片版权 Ethiopian Airlines Image caption 埃塞航空公司总经理亲自到坠毁现场察看。

波音737 max-8型飞机是美国波音公司制造的较新的飞机，2016年正式推出。埃塞俄比亚航空公司2018年10月才首飞上述失事的飞机。

5个月前（2018年10月29日），印尼狮子航空另一架同型号飞机在印尼附近海域坠毁，约90多人死亡，那架飞机也只投入使用两个多月。

这一型号的飞机中国大陆和台湾的一些航空公司都曾购买，一批已经交付使用。

根据中国媒体报道，印尼失事飞机是中国的"中民投航空融资租赁有限公司"购买，租赁给狮航使用。

“机长要求返航”

埃塞航空公司总经理表示，当日天气良好，失事飞机的机长起飞后即告诉地面控制台操纵飞机困难，要求返航，并且得到地面空管的批准。但起飞6分钟后飞机已经坠毁。

狮航空难的调查人员说，当时富有经验飞机飞行员似乎难以操控一个旨在防止发动机停机的自动化系统，这是这个型号飞机的新功能。

调查结果显示，尽管飞行员努力纠正问题，但新系统一再迫使飞机头朝下坠落。

目前没有迹象表明埃塞俄比亚航空公司的飞机在周日遭遇了类似的问题。

埃塞俄比亚航空公司在安全方面享有良好的声誉。但也发生过一些空难，包括2010年该公司的一架飞机在离开贝鲁特后不久在地中海坠毁。