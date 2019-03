图片版权 AFP Image caption 茜蒂·艾希亚被允许立即离开法庭。

马来西亚法院周一称,由于检方撤销对朝鲜最高领导人金正恩兄长金正男被杀案中印度尼西亚籍被告的谋杀指控,印尼人茜蒂·艾希亚(Siti Aisyah)将被释放。

艾希亚此前被控于2017年2月在吉隆坡机场使用神经毒剂VX毒杀金正男,与她一同被告的还有越南女性段氏香(Doan Thi Huong)。

BBC驻东南亚记者乔纳森·黑德(Jonathan Head)报道称,检方没有说明撤销对艾希亚指控的理由。检方之前声称艾希亚是两名被告中第一个向金正男面部涂抹液体的人,但对艾希亚的指控证据较段氏香少。

有监控录像纪录下了段氏香向金正男涂抹液体的过程,据信这种液体便是激活致命神经毒剂VX的元凶。

据路透社报道,艾希亚称自己“很开心,不知道会发生这样的事情,没有料到”。

艾希亚的律师表示,相信她只是“替罪羊”,同时始终认为朝鲜与此案有关。

艾希亚与段氏香均否认对自己的指控,二人称她们以为事发时在参加电视恶搞节目。而向二人下指令的几位男性均已离开马来西亚,这些人后被发现为朝鲜特工。

图片版权 Getty Images Image caption 金正男(左)为朝鲜最高领导人金正恩同父异母的哥哥。尽管金正男与金正恩拥有同一个父亲,他们二人从未相见。

马来西亚沙阿拉姆高级法院(Shah Alam High Court)法官阿里芬(Azmin Ariffin)周一称,允许检方撤销对艾希亚的指控,并拒绝艾希亚律师对其无罪释放的请求,判定艾希亚无事省释(Discharge Not Amounting to an Acquittal)。

无事省释意为“释放但非无罪释放”。沙阿拉姆高院称,由于此案已有初步证据,艾希亚可以在有新证据出现时再次被传唤。

路透社称,获得释放后,艾希亚被目击护送至印尼驻马来西亚大使馆的专车。

对艾希亚的判决有些出人意料。该案件庭审中断数月后于周一重启,按计划今天只需听取段氏香的证词。

印尼驻马来西亚大使Rusdi Kirana向记者表示,对法庭决定表示欢迎,将在今天或尽快将艾希亚送回印尼。