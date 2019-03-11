伊斯兰国最后基地消失在即 “圣战”新娘何去何从

图片版权 AFP/Getty Image caption 一旦巴古兹镇被占领，美国和盟国将有望宣告捣毁2014年正式宣布成立的“伊斯兰国”。

美国支持的“叙利亚民主力量”（SDF）正对所谓“伊斯兰国”（IS）在叙利亚的最后一个基地发起攻击。

叙利亚民主力量的媒体负责人巴利（Mustafa Bali）在推特上说，他们的军队和伊斯兰国武装有“直接暴力冲突”。“伊斯兰国”武装分子的力量主要集中在叙利亚东部的巴古兹镇（Baghuz）。

一旦巴古兹镇被占领，美国和盟国将有望宣告摧毁在2014年宣布成立的“伊斯兰国”。尽管“伊斯兰国”领土被占领，但该组织依然能向该地区和全世界发起攻击，仍被视为全球的安全威胁。

“伊斯兰国”曾控制了横跨叙利亚和邻国伊拉克约8.8万平方公里的领土，对近800万人进行残酷统治，并从石油 、勒索、抢劫和绑架中获得数十亿美元。

伊斯兰国被消灭了吗？

尽管几乎失去了曾经横跨伊拉克和叙利亚的所有领土，专家们仍认为该组织是主要安全威胁。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）周日（3月10日）在接受采访时表示，该组织的成员“分散在叙利亚和伊拉克周围，而且势力在（世界其他地区）增长”。

美国总统特朗普此前曾表示“伊斯兰国”已被击败，但博尔顿澄清了特朗普的言论。

他说：“特朗普从未说过消除伊斯兰国的领土就意味着伊斯兰国的结束。我们知道情况并非如此。”

美国参议院一月收到的“全球威胁评估报告” 也强调了该组织的持续性威胁。

虽然“伊斯兰国”可能不会立即占领新领土，但报告评估武装分子将试图“利用逊尼派的不满，社会不稳定等因素，重组军队来重夺伊拉克和叙利亚的领土”。

最后的攻击？

BBC中东事务记者夏昆汀（Quentin Sommerville）

“伊斯兰国”的剩余地盘是一个很容易被锁定的目标——这只是一些被四面包围的帐篷营地，处于联军战机的定期轰炸之中。

但库尔德人采取渐进法：袭击巴格兹，然后呼吁停火，让“伊斯兰国”的支持者、人质和儿童离开。

星期天（3月10日）数十辆救援卡车到达，但只有少数人离开。这可能是最后的攻击，或者可能是再次强迫人们离开的另一种策略。

伊斯兰国在该地区埋了很多自制炸药，并且仍有充足的弹药和武器供应。清除最后一个基地可能需要数日。据信，其领导层已经逃离。

“伊斯兰国”新娘的去留问题

即使“伊斯兰国”最后一个据点被摧毁，该地区的安全和人员归属仍成问题。近日“伊斯兰国”英国籍新娘沙米玛·贝古姆（Shamima Begum）想回英国抚养孩子的新闻受到国际媒体关注。此前她表示想回英国生活抚养孩子。“叙利亚民主力量”于3月8日证实，贝古姆上月所生男婴夭折。

Image caption 沙米玛·贝古姆

英国内政大臣贾维德（Sajid Javid）决定取消其英国国籍，理由为其母亲是孟加拉国籍，因此贝古姆可以加入孟加拉国国籍。但孟加拉外交部已经对此提出争议，称贝古姆不是孟加拉公民，也将不会允许她进入孟加拉。

贝古姆的去向问题现在悬而未决。

图片版权 PA Image caption 贝古姆在2015年离开伦敦，她现在希望能回英国。

上月一名美国父亲哈迈德·阿里·穆塔纳（Ahmed Ali Muthana）起诉特朗普政府，要求允许女儿回国。

2014年，他的女儿、19岁的霍达·穆塔纳（Hoda Muthana）自愿前往叙利亚加入“伊斯兰国”。穆塔纳近期在接受《卫报》采访时说，对自己的所作所为感到后悔，希望回到美国。“我会告诉他们（美国官员）请原谅我这么无知，我真的很年轻无知，当我决定离开时，我才19岁。”

但美国总统特朗普拒绝其请求。特朗普上月在推特上说，已指示国务卿蓬佩奥不许让穆塔纳返美。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月20日

同日，蓬佩奥在一份声明中宣布，穆塔纳“不是美国公民，不会被允许进入美国”。穆塔纳在美国提起诉讼，计划“阻止美国政府取消女儿国籍的非法企图”。

目前，如今24岁的她和丈夫以及18个月大的儿子在叙利亚东北部的一个难民营生活。