图片版权 AFP Image caption 埃航飞机坠毁后发现的飞机残骸

3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX 8客机在飞往肯尼亚途中坠毁。这是近五个月来第二架该型号客机坠毁。

机上搭乘149名乘客和8名机组成员，全部遇难，其中包括8名中国乘客。

周一上午，中国民航局已下发通知，要求暂停该国波音737-8的商业运营，其中所指的737-8飞机，全称为737 MAX 8，是波音737 MAX系列最新的飞机。

专家称，本次事故与五个月前的狮航波音飞机空难具有高度相似性。

根据中国民航资源网统计，目前中国的航空公司共有96架该型号飞机，包括，中国南方航空有24架、中国国航有15架、海南航空有11架、上海航空有11架、厦门航空有10架、山东航空7架、深圳航空5架、东方航空和祥鹏航空各有3架、奥凯航空和福州航空及昆明航空各有2架，九元航空有1架。

传感器疑问

埃航空难究竟如何发生？

周日早上8：38，埃塞俄比亚航空的ET302航班，从该国首都亚的斯亚贝巴机场起飞，仅6分钟后，飞机坠毁在亚的斯亚贝巴东南方60公里的比绍夫图镇附近。

当天的能见度良好。但是航空数据追踪平台Flightradar24称，飞机在“起飞后垂直速度不稳定”。埃航表示，执飞的机长亚里德•格塔丘（Yared Getachew）有着超过8000小时的良好飞行记录。大副艾哈迈德•努尔•默罕默德•努尔（Ahmed Nur Mohammod Nur）有着200小时飞行记录。

飞机失事原因尚不明确。但是埃航透露，飞行员曾向地面报告有问题，并要求返航。

图片版权 Ethiopian Airlines Image caption 埃塞俄比亚航空CEO特沃尔德•加布雷马里亚姆在坠机现场。

“在现阶段，我无法排除任何事情。”埃塞俄比亚航空CEO特沃尔德•加布雷马里亚姆（Tewolde Gebremariam）向记者表示，“我们也不能把事故的原因归结于任何事，我们必须遵照国际规则，等待调查。”

但事故发生后，波音公司面临质疑。因为失事航班为波音737 Max 8型飞机，5个月前，印度尼西亚的狮航公司的同型号飞机也失事坠毁。

中国民航业内人士林智杰向BBC中文表示，两次空难均是新交付的737 MAX 8飞机，且均为起飞阶段，有一定相似性。

737 Max 8型飞机2017年才开始商用，埃航订购了6架737 Max 8。

去年10月，狮航的同型号飞机坠毁后，印度尼西亚国家运输安全委员会表示，狮航610航班的一个传感器收到一个“错误输入”，该传感器设计用于提醒飞行员飞机是否有失速的风险。

这个系统是波音737 Max 的新功能。调查发现，尽管飞行员努力纠正，但反失速系统反复迫使飞机机头朝下。那次事故中189人遇难。

狮航空难后的几天内，美国联邦航空管理局向美国航空公司发布了一份关于该传感器的紧急适航指令，称该传感器问题如果得不到解决，可能引起飞行员难以控制飞机，并导致过度俯冲姿态，严重高度损失等。

美国的航空公司被告知更新机组人员的飞行手册。

当时，美国联邦航空管理局表示这一信息已告知其他国家的航空监管机构。然后由监管机构通知航空公司，再由其通知飞行员。

一位航空业消息人士表示，他几乎可以肯定埃塞俄比亚航空公司的飞行员已经被告知传感器问题。

目前，还没有直接证据表明埃航飞机与狮航飞机遇到相同的问题。

此外，航空分析师格里‧苏亚特曼（Gerry Soejatman）向BBC表示，相比旧型号的飞机，737 Max 的引擎更靠前一点，相对机翼也更高。这点会影响飞机的平衡。

图片版权 Reuters Image caption 埃航坠毁航班的残骸

波音737MAX在中国

埃航空难后，中国民航局已下发通知，要求暂停该国波音737 MAX 8的商业运营。

林智杰表示，“（中国在）国内停飞737 MAX 8，是在事故原因尚未查明前，确保航空安全特别是旅客人身安全的一个考量。目前国内波音737 MAX 8总数不到国内客机规模的3%，因而航空公司可以临时调配其他飞机‘顶班’，对旅客出行应当没有特别大的影响。希望事故原因尽快查明，波音做好飞机的安全性改进，民航局和空公司各自做好监管和运行，确保旅客出行安全。”

波音737 Max系列机型是波音史上销售最快的飞机，全球100多家航空公司订购了超过4500架飞机。

据中国国资委消息，2018年12月15日，中国商飞与波音在舟山合资组建的“737完工和交付中心”交付的首架飞机即为737 MAX 8。舟山的波音完工和交付中心是波音公司首次在海外设立的此类工厂，将覆盖整个737 MAX飞机家族，主要销售目的地是中国。舟山的交付中心用于737系列飞机的交付工作，组装还在美国完成。

图片版权 Jonathan Druion Image caption 周日坠毁的波音737 Max 8 飞机

事故发生后，波音表示深感悲伤，并派遣一个团队提供技术协助。

下一步，埃塞俄比亚的初步调查结果将决定监管机构和其他航空公司的行动。

埃塞俄比亚航空公司被视为非洲领先的航空公司。

航空业分析师约翰‧斯特里克兰（John Strickland）表示，它“在全球范围内也被认为是一家高质量的专业公司”。