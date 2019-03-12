钱信伊：在特朗普治下当一个华裔喜剧演员

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谈到活跃在美国的华裔喜剧演员，钱信伊（Ronny Chieng）是一个不容忽视的名字。

在备受瞩目的好莱坞电影《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）中，他将势利的富豪表哥一角刻画得入木三分。在美国最受欢迎的脱口秀节目之一《每日秀》（The Daily Show），他是该节目首位常驻亚裔演员，与主持人崔佛·诺亚（Trevor Noah）一道，嬉笑怒骂点评美国政治与社会热点新闻。周一到周五美东时间晚上11点，数以百万计的观众会打开电视机或在网上收看节目，透过他们的表演去了解美国政治。

“活跃在喜剧舞台的亚裔并不多，因此我的目标是展现（亚裔的）视角，”钱信伊接受BBC中文采访时说，“如果我不做的话，我不知道谁会做这件事。”作为凤毛麟角的亚裔喜剧演员，钱信伊身上肩负着特殊的使命。

钱信伊在《每日秀》上的成名作是在2016年总统大选期间，以喜剧形式回击美国福克斯电视台一段涉嫌“辱华”的采访片段。由于“中国”在总统选举辩论中屡屡被谈及，福克斯电视台记者到纽约唐人街采访，聚焦多位不通晓英语的华裔居民迷惑的表情，又把空手道和跆拳道误认为中国文化，涉嫌文化挪用的报导引来歧视华裔的争议。

钱信伊随即在《每日秀》针锋相对地反驳福克斯电视台：“他们提到中国，你就去纽约的唐人街采访？他们提到墨西哥，你就派人去Taco Bell（墨西哥连锁餐饮品牌）吗？”

“他们（福克斯电视台）取笑华裔不懂政治，我们就用华裔的母语来采访一下，看看是不是这样子，”钱信伊对BBC中文回忆道。他也到纽约唐人街，以中文采访华裔居民，人们侃侃而谈对两位总统候选人的看法。《每日秀》该期节目播出后，在美国和中国的社交媒体上都获得热烈回响，赞许他以风趣幽默的方式为亚裔正名。

图片版权 BBC Chinese Image caption 钱信伊在《每日秀》位于奥斯汀的"特朗普推特图书馆"特展中，接受BBC中文采访。

在政治日益分化的当今美国，以深入浅出的笑话触及主流大众、抗击针对少数族裔的种族歧视，变得尤为重要，而钱信伊拥有一个绝佳的平台。

脱口秀节目不仅是娱乐消遣，还是不少美国人获取政治新闻的资讯平台。皮尤研究中心的调查显示，25%的美国成年人透过深夜脱口秀节目来获取2016年总统大选的资讯。《每日秀》作为美国脱口秀节目的佼佼者，在30岁以下的年轻人群体中尤其具有号召力。

图片版权 Getty Images Image caption 前美国总统奥巴马接受《每日秀》采访

在他的喜剧事业初期，钱信伊很少在表演中触及政治话题。他曾在受访时说：“那时候，我认为有比我更聪明的人在谈论政治。我不想要投身到政治讨论里。”

“当我开始做喜剧时，我只是想让人们笑，但之后开始被放在这样的位置，”钱信伊对BBC中文说，“但我是一个专业人士，我可以承受这些压力。”

“但在这个过程中，我尝试做更多更有意义的事，”钱信伊说，“为弱势群体发声，无论他们是亚裔美国人还是亚洲人，还是别的不掌握美国主流话语权的群体。”

他举例说，特朗普的一则发言可能影响到许多人，而他希望反映亚裔群体对总统的发言会有什么看法，而同时，钱信伊深知亚裔一词背后代表的庞杂族群。

“亚裔美国人跟亚洲人不一样，亚裔本身也是一个简化的概念，”钱信伊说，亚裔其中囊括了数之不尽的族群，“我要确保能够展现其中的复杂性。”

作为一个住在美国的华裔马来西亚人，钱信伊有在表演中解释复杂身份认同的天然优势。

他出生在马来西亚，辗转新加坡、美国、澳大利亚等地受教育。2009年，在墨尔本大学本科四年级那年，这个攻读法学和商科学位的小伙子力排众议，探索他真正的兴趣，涉足脱口秀表演。“当时每个人都告诉我不要去（表演喜剧），那不会成功的。”

如今，钱信伊证明了他的天赋。在各类喜剧舞台上都能看到他活跃的身影，他参与创作并主演的电视喜剧《国际留学生》2017年在美国及澳大利亚播出，他还经常巡回世界各地演出脱口秀。

图片版权 Getty Images Image caption 钱信伊（右一）与《每日秀》的演员及制作团队。

作为一名专业喜剧演员，钱信伊的目标很明确：带给人们欢笑。

2015年从墨尔本搬到纽约担任《每日秀》的常驻演员，毫无疑问是钱信伊事业重要的转折点。

他还记得《每日秀》主持人诺亚向他发出邀约的情景，那是在两人在加拿大的一场脱口秀同台演出后。

“诺亚对我说：‘我们需要有人为半个世界代言，我们需要亚洲人在电视上评论社会问题。’他本不需要那样做，但他有远见，并且想要给人们一个发声的机会，”钱信伊表示。

在得克萨斯州奥斯汀举行的美国科技、音乐、电影盛会“西南偏南”（South by Southwest，简称SXSW）大会上，诺亚、钱信伊与多位《每日秀》班底，分享在特朗普任内，脱口秀演员面临的挑战。

“在特朗普上任前，新闻有一个周期，你知道在某个时间，新闻会出炉，”诺亚说，这样可预期的新闻周期已经消失了，如今，特朗普的一则推特就是大新闻的开始。重大的新闻层出不穷，而且频频在意外的时间发生，脱口秀必须迅速跟上。

在这样不寻常的美国政治时期，《每日秀》团队的目标是打造出更前卫、更好笑、更不怕得罪他人的节目。

“我们不害怕开可能让一些人不愉快的玩笑，我们不害怕说些可能惹毛别人的东西，因为那是我们认为需要做的事情。我不是在做一档严肃的新闻节目。”诺亚说，《每日秀》要与观众分享新闻时事，同时要让他们放声大笑。“因为如果你不笑一笑现在正在发生的事情，你会发疯的。”

钱信伊也一再强调，他工作的使命是引人发笑，这从墨尔本小酒吧到纽约《每日秀》的演播厅，从未改变。“代表亚裔的最好方式，就是做好我的工作。”当幽默遇上不寻常的政治，钱信伊期许自己在一个个令人捧腹的玩笑中，赋予少数群体一把不卑不亢而又诙谐风趣的声音。