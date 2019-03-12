波音737遭大规模停飞后 美国坚称出事机型“适航”

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周日（3月10日）埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX8客机在飞往肯尼亚途中坠毁， 机上149名乘客和8名机组成员全员遇难，其中包括8名中国乘客。中国和其它国家禁飞该机型。但美国官方称该机型可以继续执飞。

这是半年内第二架该型号的波音客机坠毁。中国民航局周一（3月11日）通知暂停中国波音737-8（即波音737 MAX8）的商业运营。但美国联邦航空管理局（FAA）表示波音该机型可以安全飞行。

哪些航空公司和国家已经停飞737 MAX8？

国际社会对此机型持审慎态度，新加坡民航局周二（3月12日）进一步禁止所有波音737 Max机型进出该国。阿根廷航空、墨西哥航空和巴西高尔航空也暂停了飞机的飞行。印尼、埃塞俄比亚也在3月11日要求停飞该机型。

与此同时，美国联邦航空管理局周一（3月11日）晚间发布通知称，该机型“持续适航”，可以安全飞行。

在波音表示机型安全后，其他航空公司仍让737 Max8执飞。

美国说了什么？

美国运输部长赵小兰（Elaine Chao）表示，如果飞机有缺陷，美国联邦航空局将“立即采取适当行动”。

美国联邦航空管理局局长丹·埃尔韦尔（Dan Elwell） 说，该局的声明“告知国际社会我们现在的进度，给国际社会一个答案。”

非盈利性航空消费者组织FlyersRights.org总裁兼美国联邦航空管理局航空规则制定咨询委员会成员保罗·哈德森（Paul Hudson）呼吁将此机型停飞。哈德森周一（3月11日）在一份声明中说：“美国联邦航空局的'观望'态度会影响美国航空业的生命和安全声誉。”

波音与中国

图片版权 Jonathan Druion Image caption 一架埃塞俄比亚航空的波音737 Max8 飞机周日坠毁。

波音737 Max系列机型是波音史上销售最快的飞机，全球100多家航空公司订购了超过4500架飞机。

根据中国民航资源网统计，目前中国的航空公司共有96架波音737 MAX 8飞机，包括，中国南方航空有24架、中国国航有15架、海南航空有11架、上海航空有11架、厦门航空有10架、山东航空7架、深圳航空5架、东方航空和祥鹏航空各有3架、奥凯航空和福州航空及昆明航空各有2架，九元航空有1架。

波音公司是全球航空市场上美国最大的飞机出口商。三成左右的美国造737喷气式飞机被卖往中国。而中国有望在未来十年超越美国，成世界最大的航空市场。波音预测未来二十年，中国将需要7700架新飞机，价值1200亿美元。

下一步会发生什么？

事故调查将由埃塞俄比亚当局与波音公司和美国国家运输安全委员会的专家小组协调完成。

作为“安全预防措施”，在接到下一步通知前，埃塞俄比亚航空公司表示已停飞旗下所有波音737 Max8机型。