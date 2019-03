图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜选举中没有反对票。

在中国名义上的的最高国家权力机关全国人民代表大会在北京召开会议之际,另一个社会主义国家朝鲜也在进行选举,选出他们新一届议会议员。

3月12日,朝鲜公布最高人民会议议员选举结果,公布687名当选议员名单。朝鲜最高领导人也在投票站投出自己的一票,但据韩媒报道,与上届不同,金正恩的名字没有在当选名单中出现,金正恩胞妹金与正首次通过正式选举进入议员之列,为朝美河内峰会打前站的金正恩“管家”——金昌善首次当选议员。

在2014年举行的上届选举中,金正恩作为“111号白头山选区”候选人成功当选,而金与正未参选。但金与正从2016年开始出席最高人民会议举行的会议,韩国媒体报道认为,她补缺了由去世等原因缺席的其他议员席位。

而韩联社报道表示,此次选举显示,朝鲜外交派权力上升。在朝美对话中进行核问题磋商的朝鲜外相李勇浩、副外相崔善姬、“中国通”劳动党国际部第一副部长金成南等外交派系人士第一次成为议员。

此次选举投票在3月10日进行。朝中社称,选举投票率达99.99%,得票率更是达到100%。

朝鲜的历次议会选举投票率与得票率一向接近100%。上届议会选举时,朝鲜官方表示投票率为99.97%。

虽说朝鲜的议会是“橡皮图章”,无论选举过程还是议员的履职都是内容大于形式,但从每五年一届的选举中还是能分析出不少重要信息。韩联社称,朝鲜议会每届选举及“换血”都是展现朝鲜权力结构调整的时机。

朝鲜议会有何权力?

图片版权 Getty Images Image caption 理论上朝鲜议会可以让金正恩下台。

朝鲜的议会只是流于形式,没有实际权力。议会每五年进行一次换届选举,是朝鲜唯一的立法机关。

“我知道外国媒体在报道时会有所保留,称最高人民议会有‘些许’权力或影响力,但这是不对的,它没有任何权力,”朝鲜研究人士费奥多尔‧特尔泰斯基(Fyodor Tertitskiy)表示。

在朝鲜,法律实际上是由朝鲜劳动党机关制定的,最高人民会议制订和通过法案只是走形式。虽说没有实权,但理论上这个议会的权力很大。如果超过三分之二的议员同意,议会可以修改宪法,类似规模的议员也可以让金正恩下台。

不过实际生活中,朝鲜议会不经常开会。在每届的第一次会议上,议会会选出一个更小规模的组织来代替其工作,而被选民们选出的议会只在极其罕见的情况下召开全体会议。

朝鲜议会议员是如何选出的?

图片版权 Getty Images Image caption 在朝鲜,欢呼是各种场合中的一个重要技能。

在选举日当天,朝鲜17岁及以上的全部人口都要出门投票。

特尔泰斯基(Fyodor Tertitskiy)称,为了显示忠心,朝鲜人需要尽早现身投票,因此每次投票应该都会有很长的队伍。

选民会拿到一张选票,而选票上只有一个名字,没有地方让选民写字或勾选。拿到这张选票后,选民会把它放进一个不密封的盒子里。

朝鲜也有投票间供人单独投票,但分析人士称,在这种地方投票会立刻引起他人怀疑。

当然选民也可以把选票上唯一的名字划掉。但特尔泰斯基称,这样做会招致秘密警察找上门来,当事人可能也会被当作精神失常来对待。

投完票后,朝鲜人需要加入欢呼雀跃的人群,表达自己拥有选出国家领导人的权力的喜悦。

“在官方媒体上,选举日被刻画成欢庆的节日,可以看到人们站在选举站外庆祝,”专门报道朝鲜新闻的网站NK News专家Minyoung Lee表示。

朝鲜强制要求所有公民投票。因此,每次选举还是当局进行人口普查的机会,可以监控每个选区的人口状况,以及是否有新的前往中国的脱北者出现。

朝鲜有没有其他党派?

图片版权 Getty Images Image caption 所有17岁以上的朝鲜人都必须投票。

大多数人以为朝鲜只有一个党,但令人意外的是,朝鲜议会共有三个不同的派别。

金正恩领导的朝鲜劳动党在朝鲜议会中席位最多,而其他席位则由社会民主党及天道教青友党占有。

实际操作中,三个党派没有任何区别,三党并称为“祖国统一民主主义战线”(Democratic Front for the Reunification of Korea)。