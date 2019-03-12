图片版权 AFP Image caption 总理纳伦德拉·莫迪仍然是执政党的票数领跑者

印度选举委员会表示，印度大选将在4月至5月间分七个阶段进行。

人民院，即议会下院的选举将在4月11日至5月19日进行投票，并于5月23日公布投票结果。

此次大选有接近9亿人具备选民资格，将成为世界上至今最大的选举。

总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）领导的人民党将与主要反对党以及地区党派竞争。

执政党两大地区劲敌的领导人在印度人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）建立了一个反对联盟，北方邦对选举结果起关键作用。

议会下院有543个席位由选举产生，任何政党或联盟需要取得至少272席才能单独组阁。

此次选举为何与众不同？

1. 规模之大

印度大选规模之大令人难以置信，《经济学人》杂志曾将它比作“一只笨重的大象跋涉在史诗般的旅途中”。

这次大选预计将有超过9亿18岁以上的选民在100万个投票站投票。

图片版权 AFP Image caption 拉胡尔·甘地已转变为一个更具决定性和精力充沛的领导者

选民人数众多，超过欧洲和澳大利亚的人口总和。

印度选民非常积极——2014年上届大选的投票率超过66%，高于1951年首届选举45%的投票情况。

超过8250名候选人代表464个政党参加了2014年的大选，比首届参选人数增长将近7倍。

2. 历时之长

投票日期定于4月11日，4月18日，4月23日，4月29日，5月6日，5月12日和5月19日。

一些邦将分几个阶段进行投票。

1951至52年印度史上首届大选耗时3个月完成。1962至1989年间，选举在4至10天内完成。1980年为期4天的选举是该国有史以来最短的一次。

由于需要保证投票站安全，印度的选举耗时漫长。

地区警察有党派之分，因此必须部署联邦武装部队。这些部队军人必须暂时离开他们的岗位，调配到全国各地。

3. 耗资之多

印度媒体研究中心估计，各党派和候选人在2014年的大选中花费大于50亿美元（38亿英镑）。“不难想象，今年总体支出将增加一倍，”卡内基国际和平基金会南亚项目高级研究员兼主任米兰·瓦伊什纳夫（Milan Vaishnav）说。

图片版权 AFP Image caption 分析人士认为，夏季大选很可能成为对总统莫迪的公投。

相比之下，2016年美国在政治献金无上限的总统和国会选举中花费了65亿美元，你就能意识到印度选举开销之巨大。

尽管被要求公开收入，印度政党的资金筹集仍不透明。

去年，莫迪政府推出选举债券，允许企业与个人向政党捐款不必公开身份。

债券捐款接近1.5亿美元——据报道，其中大部分资金流向人民党。

4. 女性选民当道

大量印度妇女参与投票，这次投票可能会首次出现女性选民多于男性的情况。

投票性别差距一直在缩小——2014年，女性投票率为65.3％，男性为67.1％。

2012年至2018年期间二十多次地方选举，在三分之二的邦，女性投票率高于男性。

政党已将女性视作重要选民群体，并通过教育贷款，免费煤气罐，女用自行车等政策吸引她们。

5. 莫迪成最大关注

2014年，莫迪率领人民党及其盟友取得了历史性的胜利。

人民党在其竞争的428个席位中赢得282席，这是1984年以来首次单一政党在大选中赢得绝对多数。

这场惊人的胜利很大程度上归功于莫迪为自己打造的果断、勤奋的形象，他承诺将带领大家进入无腐败的“更好的时代”。

尽管他的一些承诺表现不佳，莫迪仍是人民党内的票数领跑者。

图片版权 AFP Image caption 印度人听说袭击巴基斯坦的消息后举行庆祝

分析人士认为，今年夏季的大选很可能会成为对莫迪的公投。

6. 印度国民大会党有望东山再起

已成立133年的国民大会党是否能东山再起？

该党在2014年的大选中遭遇最大挫折，从206个席位跌至44席，并且只获得不到20%的选票。

接下来四年该党一连在多个邦失势，形势严峻。到2018年中为止，国大党及其联盟只控制三个邦政府，而人民党及其合作伙伴则多达20个。

图片版权 EPA Image caption 国民大会党正在寻求机会东山再起

国大党似乎跌至谷底，其领袖拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）是著名的尼赫鲁 - 甘地（Nehru-Gandhi）家族第四传人，成为社交媒体上的笑柄。

但从12月起，该党似乎有复兴迹象。

在这位更具活力与果敢的甘地先生带领下，国大党从人民党手中夺回三个北部的邦。许多人将此次复兴归咎于印度的反当权者效应，三个邦中有两个多年来一直由人民党统治。但也不能一概而论，否定甘地及其政党的努力。

7. 经济改革

在莫迪的领导下，印度作为亚洲第三大经济体似乎发展失去势头。

由于农作物过剩和商品价格下跌，农民收入增长停滞，背负债务，引发农民不满情绪。

2016年饱受争议的货币禁令被当地称作“废钞”政策，新的全国统一商品及服务税非常复杂且执行不力，都损害了中小企业利益，与导致失业率居高不下。

出口下降，失业率上升，莫迪政府被指责隐瞒实际就业数据。更糟的是，印度部分国有银行陷入不良贷款危机。

图片版权 Getty Images Image caption 印度总理莫迪在2016年"废钞"政策期间一夜之间废除了86％的货币

然而，通货膨胀受到抑制。政府在基础设施和公共工程方面的支出增长促使经济保持运转。本财年预计增长率为6.8％。

但事实上，印度GDP需要以至少7％的速度增长，才能持续让数百万人摆脱贫困。

莫迪表示，经济改革是一项持续性工作，选举将证明人们是否愿意给他更多时间。

8. 民粹主义风行

经济学家拉辛·罗伊（Rathin Roy）表示，印度正从“发展型国家转变为平衡型国家”，政府向穷人提供现金补助，以掩盖国家的不足。

结果导致激烈的民粹主义。

莫迪政府已宣布直接向农民发放现金并免除农业贷款，他们还承诺为上层种姓和其他宗教中不太富裕的人提供工作配额。

拉胡尔·甘地承诺，如果他的政党赢得选举，他们将保证穷人的最低收入。其他政党则用大量免费赠品吸引选民，例如电视机和笔记本电脑。没有明确证据表明赠品能帮助赢得选票。

9. 民族主义失控

批评人士说，莫迪强硬的民族主义及其政党的多数决政治使印度成为一个严重分裂和动荡的国家。

但他的支持者表示，民族主义有助于激励和巩固他的政治根基。他们认为，既然印度是一个印度教为主的国家，印度教特性的政治没什么不妥。

图片版权 AFP Image caption 牛已成为带有宗教极端色彩的动物 。

不幸的是，民族主义言论激起激进右翼团体对涉嫌走私牛的穆斯林处以私刑。印度教徒认为牛是神圣的。由于积极推进反屠宰法，牛已成为带有宗教极端色彩的动物。

极端印度教的批评者将他们标签为反国家。

许多人说，印度1.7亿穆斯林已成为“隐形的”少数民族。人民党在下议院没有穆斯林国会议员——2014年该党曾派出七名候选人，但全部落败。

10. 印巴冲突强化莫迪硬汉形象

印度控制的克什米尔地区发生致命自杀性袭击后，印度和巴基斯坦2月底发生军事冲突，互相发起空袭，激起更强烈的民族主义情绪。

莫迪表示，若巴基斯坦武装挑起或支持印度境内又一袭击，他将毫不犹豫进行报复。

很明显，当前莫迪将国家安全作为其竞选活动的关键，但是否有效尚不明确。

11. 重要地区决定选举结果

北方邦对印度政治有重大影响。

这里拥有印度六分之一的人口，80名下议院议员来自该邦。这也是印度社会分化最严重的邦之一。

图片版权 AFP Image caption 前竞争对手玛雅瓦蒂和阿克希列什•亚达夫现联手打击人民党。

2014年，人民党赢得了该邦80个席位中的71席。当时，莫迪以其个人魅力及其政党的联盟能力，联合多个种姓击败实力强大的地区政党——社会党（Samajwadi Party）和社会民主党（Bahujan Samaj Party）。

社会民主党领导人玛雅瓦蒂（Mayawati）是低种姓达利特人的偶像，达利特人占该邦人口五分之一。她和主要竞争的对手，社会党的阿克希列什•亚达夫（Akhilesh Yadav）联手，社会党在名义上奉行社会主义。他们希望共同赢得超过50个席位，阻止人民党进军德里。

这是个奉行机会主义的联盟——敌人的敌人即是朋友，最终很可能让人民党在该邦举步维艰。