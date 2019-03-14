Image caption 菲律宾副总统林丽妮 （左）在香港与菲律宾劳工合照

菲律宾总统杜特尔特的亲中立场，屡次成为反对党的攻击目标，从南海争议丶中国债务到中国劳工皆是讨论焦点。而随着当地中期选举即将到来，中国议题更成为参议员选举攻防目标。菲律宾副总统林丽妮（Leni Robredo）近日在香港为反对党参议员候选人站台拉票时，对大量中国工人及非法外国劳工涌入菲律宾，表示担忧。

中国非法劳工涌入菲律宾

菲律宾中期选举将在5月13日举行，上个周末，5名该国反对党参议院候选人到香港造势，副总统林丽妮场也到场站台拉票，争取菲律宾劳工的支持。

活动后，BBC中文提问，对于中国劳工涌入菲律宾工作，是否感到担心？她说：“会担心，而真正令人忧心的是外国劳工，会不会抢走菲律宾人的工作。”

她强调，“菲律宾失业率高，若把菲律宾人的工作给外国人，不是一件对的事。”

但是菲律宾劳工部长贝洛去年曾回应，并未发生外国人夺走菲律宾人饭碗的情况，他说：“外籍人士所做的工作，都是菲律宾人无法胜任的。”

Image caption 菲律宾副总统林丽妮在香港为反对党参议员拉票。

林丽妮当天也对中国人在菲律宾工作的合法性也提出质疑，她说：“去年开始，我们看到大量外国工人涌入菲律宾，我们无法确定他们是不是合法工作。”

根据菲律宾参议院2018年底的调查，杜特尔特2016年上任後，至少有20万中国人涌入菲律宾工作，其中大多受雇於锁定中国玩家的线上博弈公司。

当地媒体报导，从2015年至2018年，菲律宾劳动和就业部共发出16.9万个外国人就业许可，超过一半，有8.5万个许可颁发给中国劳工，与参议员所统计的数字，少了近12万人，说明大部分中国劳工是非法的。

杜特尔特去年曾经提及，菲律宾的非法外籍劳工应被驱逐出境，但应该要谨慎处理这问题。不过今年2月，杜特尔蒂又改口表示，由于担心菲律滨人会被驱逐出中国，他不会把在菲律滨的中国劳工驱逐出境。

中国成为菲律宾选举议题

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）2016年上任后，一改前总统阿基诺三世（Benigno Aquino III）“亲美反华”的立场，转而亲向中国。

他从来不掩饰亲中态度，公开演讲上常提及菲中友好关系，曾强调“多名民族英雄及总统都有华人血统。”并说自己的外祖父来自厦门。

菲律宾副总统林丽妮属於自由党，与民主党的总统杜特尔特分属不同政党，因此对于中国的态度也大相径庭。不同於亲中的杜特尔特，林丽妮曾多次发表反中言论。

菲律宾大学政治系助理教授吴安平（Jan Robert R. Go）向BBC中文表示，自从杜特尔特上台，奉行对华友好政策后，中国议题就成为媒体讨论焦点。

林丽妮在香港时，也提及2016年的南海仲裁案，当年海牙常设仲裁庭几乎全盘认同了菲律宾方面提出的诉求，认为中国的"九段线"没有法律依据，是菲律宾大胜利。

参议员候选人中，前总检察长希尔拜（Florin Hilbay）参与了该仲裁案的官司，林丽妮说：“希尔拜是我们杰出的律师，为我们在南海争议上取得胜利！”

Image caption 菲律宾前总检察长希尔拜（Florin Hilbay）参与2016年的南海仲裁案。

近年来，南海争议丶中国债务丶中国公民在菲律宾从事非法网络博彩及非法用工等事件，经常占据菲律宾媒体版面，今年二月，一名中国大学生向警察泼洒豆花事件，更激发当地的反中情绪。

吴安平说：“随着选举将至，反对党为得到反对杜特尔特选民的支持，就会在中国议题上更多着墨。”他表示，特别是在香港的菲律宾选民，对于中国更熟悉，所以副总统林丽妮及其他候选人，才会在香港特别提到中国。

反对党打反中牌，吴安平对于菲国选民是否会埋单，提出质疑。他解释，对选民来说，南海争议丶中国债务并不会影响每天的生活，因此民众可能没感觉。

菲律宾政治观察家法尔西斯（Jesus Nicardo Falcis III）分析，五月的中期选举是审视杜特尔特执政表现的重要指标，也可以看出人民对于政府亲中立场的态度。

他表示，这就像是一场公民投票，选举结果反映人们是否支持杜特尔特的各项政策。