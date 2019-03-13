英国归还埃塞俄比亚皇帝头发再揭历史恩怨

图片版权 Universal History Archive/Getty Images Image caption 1868年，抵抗英军入侵埃塞俄比亚的特沃德罗斯二世皇帝战败，宁死不降而自杀。他的两缕头发被英国人剪下来，带回英国。

应埃塞俄比亚方面的要求，英国一家博物馆将向该国归还百年前获得的特沃德罗斯二世皇帝的两缕头发，以化解一段两国历史冤仇。

中国人古语说，身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝至始也。有着数千年文明历史的埃塞俄比亚人似乎也有某种类似概念，他们将一百多年前抵抗英国入侵的特沃德罗斯二世皇帝的头发视为国家宝藏。

1868年，抵抗英军入侵埃塞俄比亚的特沃德罗斯二世皇帝战败，宁死不降而自杀。他的两缕头发被英国人剪下来，带回英国。

当年，皇帝7岁的儿子阿莱马耶胡王子与被掠夺的珍宝一起被带回英国。王子得到维多利亚女王的关爱。他18岁去世后，被安葬在英国王室成员墓地所在的温莎城堡。

埃塞俄比亚人一直要求英国方面归还王子遗骨，让其魂归故里。

复杂的产权所属

60年前，特沃德罗斯二世皇帝的这两缕头发被捐赠给了位于伦敦的英国国家陆军博物馆。

英国国家陆军博物馆告诉BBC记者，出于对逝者的尊重， 他们决定不公开皇帝两缕头发的照片，因为此事 "太敏感了"。

有关头发遗物被描述为两件"不超过两便士硬币大小" 的碎片。

图片版权 V&A Museum Image caption 这个英国博物馆收藏的金王冠也是1868年战争后被带到英国的，现为伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆收藏。

英国国家陆军博物馆已经同意归还上述头发文物，但该博物馆表示，不会归还任何其它来自非洲的藏品。

该博物馆的发言人对BBC表示，这绝对不成为任何先例。

博物馆发言人表示，这是该博物馆目前唯一收到正式要求归还的物件。博物馆的馆长必须是收到正式的书面请求，并且有关请求必须理据充足。博物馆方面才会予以考虑。

百年前的英埃恩怨史

BBC在亚的斯亚贝巴的记者伊曼纽尔·伊贡扎说，埃塞俄比亚大使馆与英国方面将举行有关文物遣返的具体谈判。

但此举再次引发了新的呼吁，要求英国归还国家博物馆中展出的所有被掠夺的文物。

19世纪中叶，埃塞俄比亚皇帝特沃德罗斯二世决定通过开放与英国的关系来使他的阿比尼西亚帝国（埃塞俄比亚前身）现代化。

但后来两国关系恶化。作为抗议，特沃德罗斯二世皇帝拘留了在该国的英国领事和其他外国人。

英国的反应是派遣军队开战，1868年攻陷了皇帝所在的马格达拉城堡。

为了避免成为阶下囚，特沃德罗斯二世皇帝自杀。英国军队将皇帝的手稿，王冠，十字架，基督教圣杯，宗教偶像，皇袍，盾牌和武器等战利品带回英国。

图片版权 V&A Museum Image caption 伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆1868年英军远征阿比尼西亚的照片。

文明和文物归属

皇帝7岁的儿子阿莱马耶胡王子与被掠夺的珍宝一起被带回英国。王子从印度辗转抵达英国后，受到维多利亚女王的关爱，后来被送往英国贵族私人学校拉格比公学。从公学毕业后被送往英国桑赫斯特皇家军事学院。

但王子18岁的时候患胸膜炎死亡。按维多利亚女王的指示，他被安葬在温莎城堡。2007年，埃塞俄比亚政府要求将王子遗骸移葬故土。

图片版权 V&A Museum Image caption 当时小王子抵达英国后拍摄的照片。

英国并非唯一一个因为文物和非洲发生纠纷的欧洲国家。一些非洲国家都提出，要求归还欧洲大国拿走的文物。

2018年，在经过多年的外交交涉后，法国总统马克龙决定立即向西非国家贝宁归还法军在殖民时期拿走的26件文物宝座和雕像。

法国总统马克龙最近委托编写的一份报告建议，将法国博物馆中的非洲文物都归还原主国。

报告指出，位于巴黎的布朗利码头博物馆（或称凯布朗利博物馆）的大部分非洲藏品，共约4.6万件，都是在一定程度上的胁迫下获得的。

塞内加尔文化部长库利巴利就此对BBC表示，他看过这份报告，认为报告是积极的，合法的和符合历史进程的。

塞内加尔已正式提出，要求法国归还约1百多件文物。