图片版权 Getty Images Image caption 除美国外，目前全球多国和监管机构陆续禁飞波音737 MAX全系列或部分机型。

埃塞俄比亚航空坠机事故发生后，多个国家的航空监管机构已将波音737 Max8机型停飞。这架飞机在上星期日（3月10日）起飞后几分钟坠毁，造成机上157人全部遇难。这是半年内该机型的第二次空难。

除美国外，目前全球多国和监管机构陆续禁飞波音737 MAX全系列或部分机型。

737 Max 对波音多重要？

波音此前称，得益于最畅销的737 MAX系列，2019年1月的利润和交付数量将创纪录。但不到两个月后，波音正在经历史上最严重的危机。半年内的这两起空难，涉事机型都是737 MAX8。

2017年5月首次亮相的737 MAX是波音公司对竞争对手空客的A320 NEO回应。737 MAX根据承载乘客数量的多少，有四个版本，分别是：MAX 7, 8, 9和10 。其中MAX8的定价为1.216亿美元。法新社报道称，仅MAX8机型去年就为波音公司贡献了三分之一的利润。截至2019年1月，有4661架波音737 MAX飞机被订购，占该公司订单的八成。

波音每月生产52架该机型飞机，并计划今年月产57架，计划2019年年产895到905架该型号飞机。这将成为一项纪录。第三方分析公司Canaccord analyst的分析师肯·赫伯特（Ken Herbert）认为，该机型“可能是波音及供应商最重要的项目。”

截至目前，没有航空公司正式取消737MAX机型的任何订单，但狮航（Lion Air）正打算用空客的飞机代替波音MAX。航空分析师理查德·阿布拉菲亚(Richard Aboulafia) “现在波音能做的就是全力配合调查，就与Max有关的所有问题与客户保持密切沟通。”

对波音的影响有多大？

自事故发生以来，波音股价下跌超过11％，市值蒸发270亿美元。很难估计具体的经济影响，但分析师们做出了如下假设：如果调查结果显示埃塞俄比亚航空公司和狮子航空公司的事故原因相同，对波音公司的经济影响将微不足道。波音只需要更新飞行控制软件，而手动操作的改变已经在进行。

图片版权 Jonathan Druion Image caption 一架埃塞俄比亚航空的波音737 Max8 飞机于周日（3月10日）坠毁。

赫伯特计算，每个设备的更新成本为200万美金，总计不会超过10亿美元的成本。阿布拉菲亚认为，如果两起空难的原因不同，波音的代价会更大：该机型的飞机会在更长时间内被禁飞，还涉及修理和重大补偿等支出，这就迫使航空公司寻找替代方案。如果是这样，波音今年将达不到月产57架的目标。

对供应商影响多大？

如果订单被取消，波音的15万员工，以及737MAX间接和直接的供应商都很可能受此危机影响。其中包括通用电气（GE）和赛峰集团（Safran）合资的制造商CFM，它为波音造引擎；造传感器的美国公司United Technologies和机身和驾驶舱制造商Spirit AeroSystems。但目前没有具体的损失数据。

目前已采取行动的航空监管机构

澳大利亚民用航空安全管理局：暂停所有进出澳大利亚境内的波音737 MAX型号飞机

中国民航局：命令中国国内的航空公司暂停使用波音737 MAX8

欧洲联盟航空安全局：暂停所有737 MAX8型飞机飞往其空域

法国航空当局禁止从其领空飞行737飞机

德国交通部：737 Max8被禁止进入该国领空

印度民航部：要求立即停飞737 MAX飞机

印度尼西亚：在调查前，禁飞737 MAX8飞机

马来西亚民航局：在其领空禁飞737 MAX8飞机

新加坡民航局：暂停所有飞往和离开新加坡的波音737 MAX型号飞机

英国民航局：暂停在英国领空运营737 MAX飞机

美国国内态度分歧

尽管面对美国国内参议员和工会越来越大的压力，美国联邦航空管理局（FAA）表示，不会下令暂停波音737 MAX飞机。

美国联邦航空管理局表示，调查显示该飞机“没有系统性问题”，所以没有让其停飞的根本性依据。

主持航空航天小组委员会的美国共和党参议员特德 ·克鲁兹（Ted Cruz）说：“美国联邦航空局确认这些飞机及其乘客的安全之前，我认为美国同样可以暂时停飞737 MAX飞机。”

民主党参议员爱德华·马基（ Edward Markey）和理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal ）已写信给美国联邦航空管理局，并表示“直到该机构可以最终确定飞机可以安全操作”前，要求停飞波音737 MAX飞机。

民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）说，美国联邦航空局应该“立即”跟随其他国家的做法，“让这些飞机从天空上下来”。

共和党参议员米特·罗姆尼（Mitt Romney） 说：“出于对公众飞行安全的谨慎考虑，美国联邦航空局应该将737 MAX8停飞，直到我们调查出坠机的原因并确保飞机的适航性。”

但美国联邦航空局表示，其他民航当局没有“向我们提供可以采取行动的数据”。

波音公司已经证实，过去几个月一直在为该飞机开发“飞行控制软件增强版”，表示相信它们可以安全飞行。

停飞相关机型的航空公司

阿根廷航空、墨西哥航空、中国国航、开曼航空、中国东方、中国南方航空、南非康姆航空、埃塞俄比亚航空、印尼鹰航、巴西高尔航空、中国海南航空、冰岛航空、昆明航空、狮子航空、挪威航空、中国奥凯航空、山东航空、上海航空、深圳航空、胜安航空、印度香料航空、英国途易航空、厦门航空。

继续执飞737 Max8的航空公司表态

意大利航空公司：“与当局不断对话中”

美国航空公司：“对飞机充满信心……将密切关注调查”

斐济航空公司： “（增加）培训……以期符合最高安全标准”

迪拜航空： “关注”

波兰航空：“密切关注情况”

西伯利亚航空 ：“不断与制造商保持联系”

西南航空公司 ： “与波音公司联系”

加拿大西捷航空：“密切关注局势”

仍在使用737 MAX8的其他航空公司（不完全统计）

加拿大航空、航空资本集团、土耳其焦伦东航空、印度捷特航空、马林多航空、毛里塔尼亚航空、加拿大阳翼航空、土耳其航空、Gecas旅游服务集团