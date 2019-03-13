美国大学舞弊丑闻：《绝望的主妇》演员涉嫌贿赂助女儿入学

图片版权 Getty Images Image caption 女演员菲丽西提·霍夫曼（左）和洛莉·路格林遭到起诉

根据解封的法庭记录，超过40人因美国大学入学作弊丑闻被起诉，美剧《绝望的主妇》（Desperate Housewives）女演员菲丽西提·霍夫曼（Felicity Huffman）是其中之一。

据称，案件嫌疑人帮助学生在入学考试中作弊，而且让没有体育特长的学生作假。

案件波及美国精英学校耶鲁大学、斯坦福大学和乔治城大学，但没有迹象表明这些学校参与了这些不法行为。

谁卷入了此次丑闻？

被告大多是富人，包括大公司的首席执行官。

周二（3月12日），美国检察官安德鲁·莱勒（Andrew Lelling）在有关案件调查的新闻发布会上说：“这些家长拥有巨额财富和特权。”

根据指控文件，霍夫曼代表其大女儿“慈善捐款”1.5万美元，参与了舞弊计划。据称，她曾打算为小女儿第二次参与这项计划，但最后并未这么做。

霍夫曼与一名计划参与者讨论的过程被秘密地录了下来。指控文件称，这位目击证人在霍夫曼和她的丈夫、演员威廉（William H Macy）的洛杉矶家中见到了他们，并解释了这项计划。目击者称，两人“同意该计划”。梅西没有被起诉。

霍夫曼周二晚些时候出现在洛杉矶一家法院，并在缴纳25万美元保释金后获释。梅西也出现在法庭上。

美国女演员洛莉·路格林（Lori Loughlin）也遭到起诉，但没有被拘留。指控文件称，路格林和同样被起诉的丈夫同意支付50万美元，让他们的两个女儿成为南加州大学赛艇队队员。他们的两个女儿目前都在南加州大学学习。

图片版权 Getty Images Image caption 女演员菲丽西提·霍夫曼（左三）和其丈夫与两个女儿

波士顿联邦检察官起诉了操作计划的威廉·辛格（William “Rick” Singer），辛格今年58岁，通过其公司Edge College & Career Network操纵了这次舞弊案。

辛格周二在波士顿联邦法院认罪，罪名包括诈骗、洗钱和妨碍司法公正。他将面临最高65年的监禁和超过100万美元的罚款。

辛格将在6月被判刑。

美国联邦调查局称，一些大学的体育教练也卷入了这项计划，他们内部推荐不合资格的申请人，从而收受贿赂。

据称，耶鲁大学女子足球队主教练收了一名不踢足球的学生40万美元，而学生的父母付给辛格120万美元。

案件中，总共有33名家长、13名体育教练和辛格的同伙被起诉。

这项计划如何运转？

文件详细记录了辛格公司被指控的两项行为：在大学入学考试中作弊，利用与顶尖学校教练的关系进行贿赂，同时为学生伪造体育资质证明。

当局称，霍夫曼和路格林等家长为辛格公司的服务支付了数千至650万美元。2011年至2018年，辛格赚了大约2500万美元。

图片版权 Reuters Image caption 美国女演员洛莉·路格林的两个女儿目前都在南加州大学学习

美国联邦调查局称，家长被要求编造一个借口，比如家庭婚礼，让其孩子在特定的考点参加考试，他们还贿赂考点的工作人员，让其对作弊行为视而不见。

美国联邦调查局指，卷入此次丑闻的辛格公司员工要么为学生安排参加考试、给学生提供答案，要么修改他们的答卷。

官员称，大多数情况下，学生并不知道他们获得录取是通过贿赂，但有几名学生牵涉其中。

据称，该公司还为学生伪造了详细的体育资历，包括把网上的运动员照片修改成他们的学生。

学校和网友反应如何？

南加州大学称，已经解雇了涉嫌受贿的两名员工：高级体育副主任海内尔（Donna Heinel）和水球教练瓦维奇（Jovan Vavic）。

法庭文件称，瓦维奇招了两名学生进入他的水球队，以帮助他们入学。他收受了25万美元的贿赂。

南加大发出声明称，南加大正在确认该校收到的任何与该计划有关的资金。此外，学校正在全面审查其招生过程，以确保今后不会发生此类行为。

图片版权 Getty Images Image caption 乔治城大学

乔治城大学、耶鲁大学、威克森林大学、加利福尼亚大学洛杉矶分校和得克萨斯大学也发布了类似声明，称启动调查。

在社交媒体上，许多人表达了对此次舞弊丑闻的愤怒，指美国大学已经偏向于更富有的白种人。

还有一些网友指出，对于巨富们来说，通过合法途径向学校捐款来获得入学资格是很容易的。