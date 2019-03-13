图片版权 VCG via Getty Images Image caption 胜利（左）涉嫌违反提供性招待相关的韩国法律规定（资料图片）。

韩国娱乐圈多位明星最近身陷性丑闻。继顶级韩流团体BigBang成员胜利因“性贿赂”丑闻宣布退出演艺圈后，与胜利在同一个聊天群的著名歌手郑俊英也因传播疑似非法拍摄的性爱视频而中断演艺活动。

3月13日，胜利（本名李胜贤）与郑俊英同时前往警察局接受调查。据韩国媒体报道，胜利的传唤理由为涉嫌违反提供性招待有关的法律规定，郑俊英则是涉嫌偷拍等行为违反性暴力犯罪相关法律。

这次事件最早发端于1月，在媒体持续披露及多次警方调查后，受波及的艺人名单越来越长，不断有明星及经济公司出面撇清关系。

胜利事件

图片版权 TPG/Getty Images Image caption 胜利在韩国有“胜茨比”之称，他不仅是顶级明星，也拥有不少个人投资生意。

今年1月至2月期间，胜利担任董事的夜店Burning Sun先被曝光疑似有人在店内对女性顾客进行性骚扰，后又有报道称有人在店内吸毒。

韩国媒体的报道还称，胜利涉嫌“性贿赂”，安排介绍公司Yuri Holdings的潜在投资人在首尔多个夜店内接受性服务。Yuri Holdings为胜利在2016年1月创立的公司，公司经营范围包括艺人经纪、化妆品、电商、房地产和餐饮等。

卖淫在韩国非法。媒体报道称，2015筹建Yuri Holdings期间，胜利试图通过社交媒体软件Kakao Talk为客户安排嫖娼，有流出的聊天记录显示，胜利要求一名员工为台湾投资人安排相关服务。

目前胜利已辞去在Burning Sun及Yuri Holdings的职务。

胜利否认安排“性贿赂”的指控。但事件仍不断发酵，3月11日，胜利在Instagram刊文称，由于此案引起的社会反应太强烈，决定退出演艺圈，他本人将“诚实接受调查，争取可以使所有疑惑得以查明”。

郑俊英事件

图片版权 Getty Images Image caption 郑俊英是一名摇滚歌手，也活跃在《两天一夜》、《穷游豪华团》等韩国多个人气综艺节目中。

在胜利事件更多细节不断披露的同时，一个胜利所在聊天群的对话记录将更多明星牵扯进来。

在韩媒曝光的Kakao Talk聊天群对话记录显示，有人在胜利和几名韩国艺人及生意伙伴所在的群里分享偷拍的性爱视频。报道指偷拍及传播者为歌手郑俊英。

媒体还指，郑俊英曾于2015年底在某聊天群里分享偷拍视频，2016年2月，他还在群里解说做爱过程，发送视频，10个月里涉及10名受害女性。

郑俊英于13日凌晨发表公开信致歉，表示承认所有罪行，甘愿接受所有处罚，将诚实接受调查。

胜利与郑俊英是谁？

胜利所在的组合BigBang不仅在韩国是顶级明星，在亚洲及全世界也享有极高知名度。

而作为其中一员，胜利不仅有无数粉丝，还因其大量的私人投资及奢华的生活方式而与“盖茨比”相提并论，被称作韩国的“胜茨比”。

“盖茨比”为美国作家弗·司各特·菲茨杰拉德所作小说《了不起的盖茨比》主人公。书中盖茨比是上流社会富豪，在禁酒时代通过贩卖私酒积累了巨额财富，经常在家中举办豪华聚会。

图片版权 The Chosunilbo JNS/Multi-Bits via Getty Images Image caption BigBang是韩国近年来最成功的男子团体，在全世界享有极高人气。

在胜利之前，BigBang也有其他成员身陷争议事件。该组合队长G-Dragon在2011年因吸食大麻接受调查，后未被起诉。在韩国吸食大麻为违法行为。

2017年，该组合另一成员T.O.P.因吸食大麻被判有期徒刑10个月，缓期两年执行。

郑俊英是一名摇滚歌手，也活跃在《两天一夜》、《穷游豪华团》等韩国多个人气综艺节目中。目前郑俊英固定出演的所有综艺节目已停止与其合作。

受“性贿赂”事件影响，胜利所在的经纪公司YG Entertainment Inc周一股价下跌15.6%。而也陆续有BigBang粉丝要求胜利退出组合。

“即便是为YG和BigBang的名誉，或许我也只能走到这里了，”胜利在Instagram上宣布退出娱乐圈时表示。

胜利及郑俊英的经纪公司均已终止与二人的合约。