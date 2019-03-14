委内瑞拉大停电：“末日”一般的悲惨世界

Image caption 黑漆漆的，世界末日一般

3月7日委内瑞拉开始停电，此后几天，持续的停电停水让全国许多地区陷入瘫痪。

40度高温，停电停水好几天。已经混乱的国家，已经贫困的人民，在黑暗中、饥饿中、死亡的边缘挣扎......

有委内瑞拉人形容，这样过生活如同“世界末日一般”。

BBC记者格兰特在委内瑞拉首都加拉加斯听居民讲述他们的无奈和痛苦。

图片版权 NASA Image caption 卫星图片显示委内瑞拉大停电的冲击。左侧为3月7日停电前，右侧为3月8日

停电，每一小时、每一分钟都在委内瑞拉造成更普遍、更严重的混乱。委内瑞拉，一个已经在崩溃边缘挣扎的国家。

支持政府的民兵摩托车队在黑暗的大街小巷巡逻，用枪维持秩序。首都加拉加斯已经发生多起抢劫事件。

停电好几天了，想清晰、全面了解委内瑞拉国内的情况难度很大，这也是意料之中的。

加拉加斯人很难听到外地情况怎样。与许多地区的交通和联络仍然没有恢复，消息很难传递出来。

就算有电，也只是断断续续，来几个小时，又停了。

图片版权 Reuters Image caption 加拉加斯，超市员工检查遭抢劫的后果

可以肯定的是，3月7日开始停电以来，委内瑞拉很多地区都受到影响。

没有互联网，没有手机，银行不开门，取款机不工作，冰箱不运转，烤箱不工作......对许多人来说，日常生活已经是难以忍受，穷人聚居区内状况更惨。

饥饿的边缘

Image caption 玛乔丽两岁的儿子也在挨饿

不难理解，有些人已经被逼到了崩溃的边缘。

在加拉加斯（Terrazas del Club Hípico）一家超市外，一脸怒色的玛乔丽告诉我们，“我有个两岁的儿子。昨天晚上，家里什么吃的都没有了。”

她说，离她家不远的一家商店被抢了，邻居给了她一些煮好的白饭。

她说，“我把白饭打成糊，加了点糖喂孩子。但是今天孩子还会找我要吃的，我怎么办？拿什么给孩子？

我自己饿着没关系。大人，只要有口水喝就行。但是孩子怎么办？我不能总告诉他没吃的吧。”

玛乔丽身后站着另外一群母亲，她们的脸上挂着同样的绝望、同样的痛苦。我们在和玛乔丽说话期间，这些女人开始愤怒地敲打超市紧紧关闭的大门，高喊“让我们进去”。

超市内，收款机不能用了，店员只收美金。

玛乔丽说，“他们要美元，但是在这个国家我们挣的不是美元，我们挣的是博利瓦尔，现在博利瓦尔一分钱都不值了。”

说到这儿，玛乔丽情不自禁地提高了嗓门。

“我们不想抢商店，我们不想找麻烦，我们就是想要吃的，我们太饿了！”

死亡的边缘

图片版权 Reuters Image caption 医院外，医护人员在抗议示威

对于其他一些人来说，问题比吃不上饭更严重。

帕特丽西娅（化名）在加拉加斯一家儿童医院内的实验室工作。由于担心受批评，她在离医院有一段距离的地方和我会面，向我讲述了停电对病人的影响。

“星期四（停电开始的那一天），谁也不知道为什么应急发电机没有启动，发生了什么事，为什么急救室内一片漆黑。”

一位同事告诉她，在急救室内，他们只能用手动呼吸器维持新生儿的生命。

在新生儿重症监护室内的宝宝，出生才只有几天......

图片版权 AFP Image caption 加拉加斯一家儿童医院，支持政府的民兵守卫着发电机

帕特丽西娅说，“路过病房的时候，我们看到一位妈妈在哭，后来我们才知道，中期护理病房的一个小宝宝死了......”

尽管医护人员竭尽全力地抢救，那天晚上，一个新生儿也死了。

发电机总算被送到医院了。但是，送机器来的不是政府工作人员，而是人人害怕的民兵。这也是停电造成混乱的表象之一。

死后的痛苦

图片版权 AFP Image caption 停电，停尸房怎么办？

瘫痪的不仅仅是食品供应和医疗保证，亲人死了，想安葬也很难。

上周四那天晚上，刚刚停电的时候，在加拉加斯一个穷人区，玛丽亚（Maris Errazo）的儿子被杀。从那以后，他的尸体一直保存在Bello Mote停尸房。

但是从那一天起，大部分政府办事机构都关门了，玛丽亚开不出必要的证明，无法领取儿子的尸体，安排葬礼。

就算还开门的那些办事机构，因为不能上网、无法打印，玛丽亚也没有得到官方的说明，自己的儿子到底是怎么被打死的都不知道。

就算玛丽亚能把儿子的尸体带回家，她也付不起安葬费。

委内瑞拉的极度通货膨胀已经把她仅有的一点点存款贬到了几乎一文不值。

无法让儿子安息的玛丽亚显得仍很坚强，她说，“我们没钱，”银行关了，手机基本没信号，

“我甚至不能打电话找人帮忙想想办法。”

图片版权 Reuters Image caption 停电期间加拉加斯许多商店被抢

夜幕降临时，我们听说，那天早上刚刚去过的一家超市又有人冲来抢劫。

我们赶快过去，刚好看到几十人被警方逮捕，他们的母亲、妻子和女儿愤怒到极点，冲着警察大喊大叫。

一名妇女喊道，“你让我们怎么活啊，我孙子都快饿死了。”

一天即将结束。

女人凄惨的哭泣声中，委内瑞拉又陷入一片黑暗和混乱......