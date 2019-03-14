图片版权 EPA Image caption 金正恩和特朗普的模仿者拳头相碰。

朝鲜领导人金正恩重修火箭发射场，到底要给特朗普发出什么样的信息？美国总统特朗普还会像过去一样在朝核问题上发火吗？

美国和朝鲜河内峰会无果，导致外界观察朝鲜问题的人士纷纷担忧朝鲜问题的走向。

BBC驻韩国记者劳拉·比克（Laura Bicker）在首尔发回的分析提出的问题是：金正恩到底是什么意思？

她提问道：“金正恩真的会冒着情绪不可预测的特朗普总统发火的风险, 危及美朝之间目前的缓和吗？”

两年前似曾相识的一幕？

2017年，朝鲜一再不顾国际社会“禁核令”、坚持核和导弹开发，使得朝鲜半岛危机陡然升温，成为东亚地缘政治中突出的热点。

美国总统特朗普则以“战火与怒火”警告朝鲜，如果朝鲜公然地威胁美国，下场会很悲惨。

但当时金正恩并没有因为特朗普发火而停止发火箭和导弹。

2018年6月，特朗普和金正恩在新加坡举行首脑会晤，被英国《每日电讯报》报道说成是在过去半个世纪当中最离奇和最不可预料的地缘政治会议。毫无疑问，这次会晤极大缓和了朝核危机。

八个月后，金正恩和特朗普在越南河内再次会晤。这次最高层会晤并没有如同国际社会爱好和平的人士期待的那样达成任何协议，也可谓又一次最离奇和不可预料的地缘政治会议。

图片版权 EPA Image caption 河内美朝峰会无果，大概这也是一次最离奇，最不可预料的地缘政治会议。

权利和义务

美国詹姆斯·马丁核不扩散研究所专家格雷斯·吕（音译）表示，朝鲜方面摆出要发射卫星的姿态，结果也取决于特朗普政府的反应。

她表示，如果特朗普因为火箭发射而彻底废除美朝关系和对话，那么金正日也许会决定不发射。

但她也警告说，同时必须记住，朝鲜作为一个主权国家，有向太空和平发射火箭的合法权利。

如果美国强行阻拦，可能反而让危机升级。

金正恩需要想清楚的问题

美朝河内峰会失败体现出美朝政策分歧的关键点：美国要求朝鲜全面弃核，才能解除对其压力沉重的制裁。而朝鲜要求是逐步弃核，同时美国需要放松给朝鲜民生造成压力的部分制裁。

据称，特朗普在峰会上质疑朝鲜在承诺废弃的核与导弹项目之外，仍还有在其它秘密地点进行违反制裁行动的情况存在。

图片版权 KCNA Image caption 或许，金正恩也需要想清楚的问题是：特朗普到底是什么意思？

所以，美国方面在峰会后得知朝鲜重修火箭发射设施的情况后，一面警告朝鲜违反禁令将导致更严重的制裁和压力，同时到目前为止也没有将美朝谈判大门关上。

困扰国际社会的朝核和导弹问题一再反反复复，似乎目前这一幕过去曾经上演过。这体现了朝鲜和美国之间的外交博弈和互动仍在继续。

在这一过程中，朝鲜也必须了解国际社会在朝鲜半岛无核化方面的决心和意志。或许，金正恩也需要想清楚的问题是：特朗普到底是什么意思？