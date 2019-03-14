美国宣布停飞波音737 Max客机：为何最晚停飞

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美国总统特朗普宣布，美国立即停飞所有波音737 Max客机。3月10日发生埃塞俄比亚航空客机坠机事故后，全球多国和监管机构陆续禁飞波音737 Max全系列或部分机型，美国是在事故后最晚宣布禁飞的国家。

本周三（3月13日），特朗普在白宫对记者表示，正在飞行途中的737 Max型号飞机，降落到目的地后就要马上停飞。

美国联邦航空管理局表示，在分析了坠机事故现场的新证据以及卫星收集的新数据后，作出停飞决定。航空管理局在书面声明中表示，将进一步调查飞机的飞行数据记录仪及座舱声音录音机，停飞将持续到调查结束为止。

为什么美国最晚停飞波音737 Max？

BBC中文驻美记者 冯兆音

波音不仅是扎根美国的大型公司，其政治游说力强大，与华府政治圈有紧密联系。

波音去年在华盛顿的政治游说花费超过1500万美元，自1998年起的总游说花费在众多公司与机构中排行第十名。值得一提的是，这家公司对民主党、共和党都下注，在2018年中期选举期间向多位国会议员候选人募款委员会及其他政治组织输送450万美金。

除了与国会存有千丝万缕的联系外，波音是美国政府第二大的国防合作方，2014年至2018年间波音与政府间的合同交易额达1040亿美元。

美国政府与波音公司之间“旋转门”般的人员往来并不少见，代理国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）此前在波音公司任职了31年，最高级别达到资深副总裁。而埃塞尔比亚坠机事故前两周，前美国驻联合国大使黑莉（Nikki Haley）刚被提名加入波音的董事会。

特朗普总统与波音公司乃至美国航空业其实也存有联系，少有人知的是，1989年到1992年，特朗普的商业帝国包括了名为Trump Shuttle的航空公司。担任总统后，特朗普多次在波音飞机与厂房举行活动，他还曾与波音公司总裁丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）直接讲价，要求降低波音产的总统专机“空中一号”的花费。在美国宣布停飞波音相关型号客机前，两人还曾通电话，米勒伯格再次保证该机型的安全性。

作为美国对华最大的出口商之一，波音公司在美中贸易谈判中，可能也会扮演特殊的角色。波音公司总裁米伦伯格曾公开表示，中国购买大量美国制的波音客机，可能成为两国现正磋商的贸易协议的一部分。

图片版权 Getty Images Image caption 埃塞俄比亚坠机事故现场

此前，美国航空管理局曾说，该飞机没有系统性问题，因而没有停飞依据。主管航空管理局的美国运输部长赵小兰还在12日搭乘该型号飞机，从得克萨斯州休斯顿飞到华盛顿。

波音公司则称，出于“非常谨慎”的立场，“为向航行的公众确保该机型的安全性”，决定暂时停飞客机。

737 Max飞机在半年内两次发生大型空难，除造成157人死亡的埃塞俄比亚坠机事故外，在去年十月，印尼就已发生一宗波音737 Max客机坠毁事故，造成189人死亡。

根据咨询公司Cirium的数据，波音公司一共交付了356架737 Max 8型号的飞机，其中两架坠毁；另交付29架体积更大的Max 9型号飞机。根据穆迪公司的估计，波音每售出一架以上机型的飞机，所得利润约为1200到1500万美元。

中国的航空公司共有97架737 Max飞机，为全球最多。而美国的航空公司紧随其后，共有72架。其中，美国的西南航空公司拥有34架，是运营最多相关机型的航空公司。

本周三较早前，加拿大也宣布停飞该机型客机，交通运输部长加诺（Marc Garneau）称，卫星数据显示，在加拿大运营的波音737 Max客机与埃塞俄比亚坠毁的那架飞机，有相似的飞行模式。