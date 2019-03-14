朝鲜驻西班牙大使馆遇袭背后的国际疑云

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜驻西班牙大使馆遇到袭击后，一名朝鲜女子设法从二楼窗户逃出使馆，冲到外面呼救。邻居听到后报警。

朝鲜驻西班牙大使馆最近突然遭到不明团伙的袭击，美国中央情报局人员被指涉嫌。国际外交会受到什么影响？

如果你看过好莱坞大明星汤姆·克鲁斯主演的大片《碟中谍》（Mission Impossible），也许你会认为，在现实中，这种事情可能更像它另外一个译名：《不可能完成的任务》。

但现实也许会出乎人们的意料。

如果你是一名朝鲜外交官，那可能总是需要记住天有不测风云的古语。

有关朝鲜驻马德里大使馆据称受到袭击的事件，仅仅发生在2019年2月底朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普在河内举行第二次峰会几天之前。

更离奇的是，据称，这次袭击中的朝鲜外交人员、西班牙调查人员到目前为止守口如瓶，朝鲜方面没有声张，也没有向警方公开要求对袭击事件调查。

举世瞩目的朝美河内峰会无果而终。这次袭击是否影响到了朝核问题会谈及朝美国家关系？

中情局在行动？

据来自西班牙的报道，2019年2月22日, 10名袭击者突然闯入朝鲜驻马德里大使馆，捆绑、殴打和审讯朝鲜大使馆内的8名工作人员，并抢走一些电脑。

西班牙日报《国家报》报道援引警方和国家情报中心来源的消息说，已经确定在上述10名袭击者中至少有两人是与美国情报系统有关联。

这个消息将矛头指向美国中央情报局。

在美国和朝鲜在经历了近70年的敌对后、两国努力改善关系的情况下，这样的指控可能具有爆炸性。

英国广播公司BBC联系了马德里警方，请其发表评论，但尚未得到回应。

那天在朝鲜驻西班牙大使馆到底发生了什么事情？

"军事化的精准行动"

2月22日下午，一个有10人组成的团伙神不知鬼不觉地突然闯入位于西班牙首都马德里中心西北的朝鲜大使馆。

西班牙网络媒体《机密报》报道说，袭击者将工作人员嘴塞住捆绑起来，拿走了一些电脑。

不过一名朝鲜女子设法从二楼窗户跳出来逃出大使馆，冲到外面大声呼救。

有邻居听到后很快报警。

图片版权 Google Maps Image caption 谷歌地图上显示位于西班牙首都马德里中心西北的朝鲜大使馆，里面有个游泳池。

当警察赶到大使馆敲门后，大门口迎接他们的是一名亚洲面孔的男子，他向警察们保证馆内一切平安无事。

但几分钟后，该男子和其他袭击者分乘两辆朝鲜外交牌照车辆全速驶离大使馆。

警方进入大使馆

事后，西班牙调查人员告诉《国家报》，整个行动精准策划实施，如同一次军事行动。

等西班牙警察终于进入两层楼高的朝鲜大使馆后，他们发现里面8名朝鲜人，每人头上都绑着袋子，被捆在里面无法动弹。

由于他们已经被捆绑了大约 4个小时，其中有两个人需要医疗救护。

不久，西班牙警方发现了遗弃在附近的两辆朝鲜外交牌照的汽车。

幕后黑手是谁？

据信，西班牙当局内部已经驳斥了这起被控的袭击是由普通犯罪团伙所为的观点。

调查人员认为，袭击者似乎知道自己在找什么东西，抢夺手机和电脑。

西班牙《国家报》和《机密报》都说，西班牙当局怀疑美国情报机构及其盟友的特工可能涉及这次袭击。

据称，这次袭击的受害者告诉西班牙调查人员说，袭击者说朝鲜语，并可能来自韩国。

图片版权 EPA/Yonhap Image caption 朝鲜前驻西班牙大使金孝哲帮助组织了2月份在越南举行的朝美峰会。

BBC就此联系美国中央情报局，但后者拒绝置评。

为何有人要袭击朝鲜大使馆？

有报道分析认为，袭击者可能在寻找有关朝鲜前驻西班牙大使金孝哲（Kim Hyok-chol）的信息。这名外交官2017年因朝鲜核试验被西班牙驱逐。

但金孝哲目前是朝鲜与美国外交会谈的重要特使。他帮助组织了2月在越南举行的朝美峰会。

2019年1月，金孝哲与金正恩的得力助手金永哲一同前往华盛顿举行会谈。

不过，到目前为止，尚不清楚使馆遭遇袭击的确切原因，也不清楚到底有谁参与。

下一步会发生什么事情？

目前西班牙官方守口如瓶。据称，不论是当时逃出大使馆求救的朝鲜女子还是馆内其他朝鲜人都没有公开要求警方调查。

但是，如果有确凿证据显示外国情报部门涉及其中的话，可能会在朝鲜和国际上引起轩然大波。

西班牙当然不愿意外国情报机构未经允许在其领土上实施行动。

而擅自闯入外国大使馆是严重违背国际礼仪和国际法则的行为。

西班牙国家高等法院将听取调查, 并可下令逮捕任何已查明身份的袭击者。

不过, 据报道, 政府消息人士表示, 要确凿证明美国情报机构人员参与此案可能会很困难。

到目前为止, 唯一清楚的是，这个故事才刚刚开始。