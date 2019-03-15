谁将代表民主党出战2020年美国总统大选

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特朗普任期刚过半，2020年美国总统大选已奏响前奏。民主党人踌躇满志要夺回白宫，党内竞争十分激烈。 3月14日（周三），在2018年中期选举中落选得克萨斯州联邦参议员的奥洛克（Roberto “Beto” O'Rourke）宣布参选总统，成为民主党第15位参选人。

谁能代表民主党竞选总统？提名前哨战已打响。正在奥斯汀举行的“西南偏南”（South by Southwest， 简称SXSW）大会上，共有九名民主党总统参选人接连上台演讲，他们提出了什么政见？一个原以科技与音乐著称的盛会，为什么成为兵家必争之地？

沃伦（Elizabeth Warren）

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属于党内进步派的马萨诸塞州联邦参议员沃伦在SXSW大会上发表豪言，提出利用政府反托拉斯反垄断的权力，将脸书、亚马逊、谷歌、苹果等科技巨头拆分。主持人请观众席中上述公司的员工起立，让沃伦面对他们解释这一计划。

沃伦称，科技巨头公司既是球员又是裁判，例如亚马逊，它作为一家电商公司，同时收集用户的购买偏好来促进自家产品的销售，拥有不公平的竞争优势。

”市场创造机遇，“她说，”但市场要有规则，要有‘警察’监管。如果没有了规则，市场就会沦为偷盗。“

沃伦的政见还包括开展全民儿童看护项目，以及征收千万富翁税，对资产超过5000万美金的人征收2%的税，资产超10亿美金的人则要缴3% 的税。

大学法律教授出身的沃伦擅长引经据典、深入解释她的政策，但其精英学术背景可能拉开她与平均选民之间的距离。

杨安泽（Andrew Yang）

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数月前还默默无闻的台裔参选人杨安泽近来声势急涨，尤其受到在网络社群活跃的年轻进步派选民欢迎。在选举投注网站上，他赢得民主党提名的胜率排名第五。目前，杨安泽已收到超过65000笔个人捐款，跨过6月民主党首场初选辩论的最低门槛。如果届时他的支持率达1%，就能出现在辩论舞台上。

杨安泽的政策围绕一个议题：推广全民基本收入。以”人类至上“为竞选口号的他主张，每名18到64岁的美国公民，无论其收入或就业状况，都能领取每月1000美元的”自由津贴“。他还提出向国际留学生发放绿卡，吸引外籍人才留美。

在大量科技创投业人士出席的SXSW大会上，运营创业公司经验丰富的杨安泽吸引了不少听众。他解释说，人工智能与自动化进程将给经济带来”野蛮“的打击，大量工种会受到波及，没有一蹴而就的解决方法，而全民基本收入可以减缓自动化给就业带来的冲击。

普遍认为，杨安泽是典型的单一议题参选人，赢得提名的机会微小，但只要闯进党内提名辩论舞台、吸引部分选民对他议题的关注，某程度上就是取胜。

英斯利（Jay Inslee）

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与杨安泽相似，华盛顿州长英斯利也是单一议题参选人，核心政见围绕气候变化。

”我们是第一个感受到气候变化之苦的世代，也是最后一个能够扭转这一形势的世代，“他在SXSW大会上说。除了移民与医保，气候变化是民主党选民另一个重点关注的议题。

英斯利还提议废除国会”阻扰议事“（filibuster，又译冗长辩论）的制度，以推进抗击气候变化和枪支管制等政策。阻扰议事指的是参议院少数党为阻止议案投票，发表冗长演说。目前民主党内并未对是否废除该规定达成共识。

SXSW为何成为美国总统大选兵家必争之地？

BBC中文驻美记者 冯兆音

32年前诞生的西南偏南（SXSW）大会，原本是个聚集非主流音乐人的节日，后来渐渐发展成涵盖科技、营销、音乐、电影的全方位盛会。政治人物跨界参加SXSW并非新奇事，前总统奥巴马、前副总统拜登都曾在此演讲。

然而，2019年的SXSW因史无前例的政治性而显得特殊，不少举足轻重的美国政治人物，包括多位2020年总统选举的参选人，都争相在大会上发表政见。

媒体《今日美国》（USA Today）称，SXSW俨然变成”新的爱荷华“，成为美国总统大选的前哨战。爱荷华州是美国总统大选的第一个初选州，在这拔得头筹的参选人将先声夺人，在党内初选中脱颖而出的机会较高，因此参选人大多投放大量精力财力在爱荷华拉票。以聚集潮人与”技术宅“著称的SXSW，为何成为总统参选人重视的舞台？

其中一个原因是，民主党党内提名竞争尤其激烈，参选人都希望尽快脱颖而出，抓紧时间在备受瞩目的场合宣传自己的政见。而SXSW的观众群正好契合参选人的需求，他们大多是熟稔社交媒体、在网络上有号召力的意见领袖，具有极强的宣传能力。

从地理因素上分析，SXSW的举办城市奥斯汀是整体政治倾向偏保守的”红州“得克萨斯州中的一点”蓝“，是民主党州内的重要票仓。奥斯汀有”硅丘“之称，生物科技与互联网行业发展迅猛，吸引大量年轻人迁入，城市的商业与文化影响力日益增长，民主党的总统参选人自然不愿错过在此争取关注的机会。

SXSW的首席运营官佛利斯（Hugh Forrest）在受访时说，SXSW的演变是奥斯汀变化的缩影。在特朗普重组美国国内与外交政策之时，没有一个行业与城市甚至个人能免受影响，SXSW也不可能只谈风花雪月了。

希肯卢珀（John Hickenlooper）

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曾是科罗拉多州州长、地质学专家的希肯卢珀刚宣布参选不久，在国内知名度不高。他被认为是党内的温和派，重视商业发展，在州内也推行过进取的枪支管控、医保、环境与同性婚姻政策。

在SXSW大会上，希肯卢珀表示他愿意在枪支法规、环境法规和医保覆盖范围等议题上与共和党达成共识，得出双方都能满意的折衷结果。

”第一步，要去跟麦康奈尔（Mitch McConnell，参议院共和党领袖）聊聊，“希肯卢珀说。

迪兰尼（John Delaney）

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马里兰州联邦众议员迪兰尼亦主张跨党派合作，他提出六个民主、共和两党能达成合作的方向：碳税收、投资基础设施、刑事司法系统改革、移民改革、数码隐私和新型国家服务项目。

迪兰尼是本届最早宣布竞选总统的民主党人，但他的声音似乎淹没在众多候选人当中，一直没有得到太多关注。

他认为，民主党内的左倾倾向并不利于在2020年总统大选打败特朗普。”我担忧我们将全面实行社会主义的种种政策，那将会是个错误。“在SXSW大会上，他明确自我标签为资本主义者。

加伯德（Tulsi Gabbard）

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在SXSW大会上，当被问到是否资本主义者时，夏威夷州联邦众议员加伯德说：”很多这种标签被误解、错用，人们不再知道它们代表什么了。“她的回答赢得现场观众的热烈掌声。在进步派频频被反对者称为“社会主义者”的今时今日，她的答案或许值得其他民主党参选人参考。

加伯德是在2016年总统选举期间，最早公开支持左翼进步派议员桑德斯（Bernie Sanders）的民主党人。但人们渐渐发现，很难定义加伯德在党内政治光谱的位置。

加伯德的主要政见与民主党内的进步派合拍，包括提供全民医保、提高最低工资、过渡至清洁能源等。但她的一些其他政见在党内显得格格不入，例如反对伊朗核协议、曾反对同性婚姻与堕胎权。

加伯德是曾驻扎伊拉克和科威特的退伍军人，她的主要政见关乎军事国防政策。她反对由美国领导的"推翻政权式"的叙利亚和阿富汗战争，批评高军费将美国带进"新一轮军事竞赛"。在2017年与叙利亚总统阿萨德会面，成为她履历中最富争议的一笔。

克洛布彻（Amy Klobuchar）

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明尼苏达州联邦参议员克洛布彻尝试把自己包装为温和中间派，在日益左转的民主党内，她的政策并不响亮但较为务实。

她在SXSW大会上提出的政见包括：将宽带网络普及到美国偏远地区，降低处方药品价格，对出售用户数据的科技公司征税，以及立法将年满18岁的公民自动注册为选民来提高投票率。

希拉里在2016年大选中在密歇根州、宾夕法尼亚州、威斯康星州等中西部州份遭遇滑铁卢，直接导致了民主党败选。来自中西部的克洛布彻，或在吸引该区选民方面具有一定优势，但对下属态度恶劣粗暴的传闻让其竞选前景蒙上阴影。

卡斯洛（Julian Castro）

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拉美裔的卡斯洛是前住房与城市发展部部长，曾被认为是希拉里2016年大选中副总统搭档的热门人选。他自称竞选目标是让美国成为世界上最智能、最健康、最公平和最发达的城市，这听起来有几分像奥运宣传语的口号，是卡斯洛对特朗普竞选口号“让美国再次强大起来”的回应。

卡斯洛一直被认为是民主党内的温和中间派，但他在SXSW上自我标签为进步派，支持提供全民医保、全民幼儿园前教育和免费大学教育。他在大会上提出，鉴于非裔美国人以往遭受的奴役待遇，美国政府应对非裔美国人作出国家补偿。

布蒂吉格（Pete Buttegieg）

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如果当选美国总统，37岁的布蒂吉格将会成为史上最年轻的总统。8年前他当选印第安纳州South Bend市长时，就打破了美国十万人口以上城市市长的最年轻记录。

生于千禧世代的他认为年龄是自己的优势。”我能向全国诠释我对美国在2054年的愿景，“ 布蒂吉格在SXSW大会上说，”那年我会跟现任总统同岁。“

形象健康、谈吐自如的布蒂吉格被认为民主党一颗冉冉升起的政治新星。他有在"铁锈带"州份从政的经验，是曾在阿富汗服役的退伍军人、公开出柜的同性恋者。

布蒂吉格主张让人们自由选择是否参加联邦医疗保险；将最高法院大法官人数从9人增至15人；推翻”赢家通吃“的选举人票制度，改为全国总得票数最高的候选人胜出。2018年总统大选中，希拉里比特朗普获得更多选票，但因在关键州份落败而落选总统。

”我们应该要保证每个人有同等的话语权，“布蒂吉格说，在某些政治偏向明显的州份，包括他所在的印第安纳州，许多政见属少数的选民认为他们因选举人票制度而被剥夺了以选票表态的机会。