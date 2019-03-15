新西兰遭遇至暗时刻：清真寺枪击案已致40人死亡

图片版权 TV NEW ZEALAND/AFP/Getty Images Image caption 克赖斯特彻奇市的两座清真寺发生枪击事件后，目前已致40人死亡。

新西兰当局证实，在克赖斯特彻奇市（Christchurch，又名“基督城”）的两座清真寺发生枪击事件后，目前已致40人死亡。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）称此次事件为“恐怖袭击”，并形容为新西兰的“至暗时刻”。

阿德恩总理在新闻发布会上表示，此次“恐怖袭击”事件已导致40人死亡。

新西兰警察总长迈克·布什（Mike Bush）称，已经拘押三名男性与一名女性，但可能有更多嫌疑人仍在潜逃。

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，一名被捕者为澳大利亚公民，并称这名袭击嫌疑人为“极端右翼暴力恐怖分子”。

目击者对当地媒体表示，枪击事件发生后，他们各自逃命，并见努尔（Al Noor）清真寺外有人流血。

另一座位于林伍德郊区的清真寺人员已撤离，警务总长迈克·布什早些时候说，两个案发地点证实已有“多人死亡”。

目前为止，第二个案发地点被披露的细节较少。

警方称，他们已发现并清除“车辆上安装的一些IEDs（简易爆炸装置）。”

当局建议关闭所有清真寺，直至另行通知为止，并称这是一次前所未有的暴力行动。

警察携武器到达克赖斯特彻奇市的帕帕努伊高中，并已封锁该校。

图片版权 Getty Images Image caption 目前尚不清楚共有多少枪手参与此次袭击。

目前尚不清楚共有多少枪手参与此次袭击。但《新西兰先驱报》报道称，一名凶手据信为澳大利亚人，其曾写出声明，列出自己的意图，明确表示自己支持极右及反移民思想。

一名枪手还拍摄了一段视频，在视频中直播在清真寺射击受害者画面。警方呼吁公众不要在网上分享这段“令人极其痛苦的”视频。

Facebook称已经删除这名枪手的Facebook及Instagram账号，也移除了所有支持这起犯罪的内容。

目前一系列事件发生的先后关系尚未知晓，大多数信息是由当地媒体对目击者的采访中披露的。

最早的袭击报警来自市中心的努尔清真寺。目击者报警称，有人在清真寺建筑物外的地上流血。

一名不具名的幸存者向新西兰电视台表示，他看见一名枪手直接射中一名男性的胸部。

据称，这名袭击者先是以清真寺的男性祈祷室为目标，后来转移到女性祈祷室。

你的器材不支持播放多媒体材料 新西兰总理杰辛达·阿德恩表示，枪击事件“将是新西兰最黑暗的日子之一”（英文录像）。