新西兰特大枪击案 世界谴责暴行加强防范

图片版权 EPA Image caption 枪击案发生后，当地武装警察加强戒备。

新西兰基督城（Christchurch）周五（15日）发生清真寺枪杀事件，已经导致至少49人死亡，20人重伤，震惊世界。

新西兰总理杰辛达·阿德恩表示这是新西兰历史上的至暗时刻，这是一起恐怖袭击。她表示：在新西兰绝对不能容忍这样的极端暴力行为。

为防范出现更多恐怖暴力袭击，新西兰当局要求所有清真寺暂时关闭。

恐怖嫌疑人，一名澳大利亚男子已经被捕。澳大利亚总理斯科特·莫里森称之为极端右翼暴力恐怖分子。莫里森说，生成这一恐怖主义、极端主义暴力行动的是仇恨和排斥，无论是在新西兰还是澳大利亚，都没有它们的容身之地。

英国议会宣布，在周五（15）上午11时默哀一分钟，哀悼在袭击中遇难的受害者。

图片版权 TV NEW ZEALAND/AFP/Getty Images Image caption 新西兰总理杰辛达·阿德恩称此次事件为"恐怖袭击"，并形容为新西兰的"至暗时刻"。

恐怖袭击事件发生后，法国立即加强了在宗教场所周边的安全戒备。法国内政部长宣布，为加强防范，警方将增加在宗教场所周围的巡逻。

法国总统马克龙表示，法国反对一切形式的极端主义，将与各伙伴国一起对全球恐怖主义采取行动。

挪威首相额尔纳·索尔伯格说：打击所有形式极端主义的行动必须提升到更高的议事日程。她说，基督城的暴行让挪威人想起了2011年发生的夏令营恐怖袭击，那起事件中77人被杀害。

"这一最新发生的事件显示极端主义仍然在很多地方盛行。"

新西兰犹太人委员会对恐怖袭击发出谴责。该委员会主席斯蒂芬·顾德曼（Stephen Goodman）说：对这样一起预谋协调发动的袭击，新西兰犹太委员会无法形容我们对伤亡者的痛心和对暴行的深恶痛绝。

图片版权 Reuters Image caption 新西兰基督城努尔清真寺外的穆斯林人群。

欧盟委员会主席唐纳德·图斯克在推特上表示，新西兰发生这一可怕事件之际，欧盟与新西兰团结一致。他说：基督城的暴行，永远也不能泯灭新西兰闻名于世的宽容和庄重。

伦敦警方也加强了清真寺的保安措施。伦敦市长萨迪克·坎说，周五在伦敦清真寺周围，将加强警方安保措施，伦敦将于基督城的人民站在一起面对这一可怕的恐怖袭击。

英国首相特蕾莎·梅谴责暴行，向遇难者表示哀悼。

土耳其总统厄尔多安表示，这一袭击是最新的例子，很好说明了种族主义和伊斯兰恐惧症在上升。