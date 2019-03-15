图片版权 EPA Image caption 朝鲜外务省副相崔善姬突然在平壤紧急召开发布会，表示朝鲜不会屈服于美国压力，同时重申朝鲜并没有像美方所说在河内峰会中要求取消全部制裁。图为崔善姬在朝美河内峰会期间对媒体谈话。

在朝美河内峰会无果而终后，朝鲜重修火箭发射场，并发表强硬声明。这些行动到底表明什么？

3月中旬，朝鲜外务省副相崔善姬突然在平壤紧急召开发布会，对外国媒体和外交官表示，美国在最近特朗普和金正恩的峰会上丢掉了千载难逢的“黄金机会”。

朝鲜已经提出拆除其主要的宁边核设施，但特朗普表示除非朝鲜摧毁其所有核设施，美方拒绝取消制裁。之后，朝美峰会谈判破裂。

朝鲜下一步是否将重新进行火箭、导弹试射和核武器试验？美国方面将做何反应？朝核问题是否会又一次走向恶化？

朝鲜方面说了什么？

崔善姬在平壤表示，金正恩将很快就其与美国未来会谈正式宣布立场。

据俄罗斯塔斯社的报道，她在朝鲜对记者们说:，“我们无意以任何形式屈服于美国的要求, 也不愿意参与此类谈判。”

塔斯社报道称，她指责美国采取“黑帮式”的立场。塔斯社分析认为，这表明朝鲜可能终止美朝对话。

崔善姬表示，朝鲜在最近朝美峰会期间的要求是取消五项关键经济制裁，而不是像特朗普在谈判破裂后所说的那样取消全部制裁。

她说，“很明显，美国丢掉了一个黄金机会。我不知道为什么美国会有这种不同的描述，我们从未要求取消全部制裁。”

那美国的立场是什么？

美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥等在上月河内峰会会谈后说，朝鲜要求全面解除制裁。

特朗普当时在记者会上说，“他们希望解除全部制裁，我们做不到这一点。有时候你必须离开（谈判桌），现在就是这样的时候。”

但美国方面并没有表示终止谈判。特朗普在河内峰会后举行的新闻发布会上表示，尚没有举行第三次峰会的计划，但他对未来“有个良好结果”表示乐观。

3月中旬，美国朝鲜问题特别代表斯蒂芬·比根在华盛顿表示，朝美外交“仍然非常活跃”, 不过他没有说明河内峰会以来美朝是否进行过任何谈判，也没有提及进一步会谈的任何计划。

图片版权 Reuters Image caption 崔善姬副外相批评朝美河内峰会中美国国务卿蓬佩奥、国家安全顾问博尔顿提出过分要求，使得美朝河内峰会金正恩与特朗普的会谈氛围充满敌意和不信任。但谈及特朗普，她说两国领导人之间关系依然很好，十分默契。

谈判大门仍然开着？

BBC驻首尔记者劳尔·比克尔认为，外交大门仍然开着。

她认为，这不一定意味着回到特朗普“发火”的老路上。朝鲜的策略可能是希望这将引发美国的反应。

平壤注意到，特朗普曾夸口说，他有能力让金正恩停止发射导弹和试验核导弹。

特朗普表示，只要朝鲜没有再试射武器，他并不着急。

在河内峰会没有达成协议、对朝经济制裁仍在实施的情况下，朝鲜可能会试图敦促美国总统回到谈判桌前，达成更好的协议。

值得注意的是，崔善姬仍然称赞金正恩与特朗普之间的个人关系。

韩联社报道说，崔善姬谴责美国在朝美首脑会上只着重追求政治利益，无意取得成果。而陪同出席扩大首脑会谈的美国国务卿蓬佩奥、国家安全顾问博尔顿提出过分要求，使得会谈氛围充满敌意和不信任。

比克尔认为，朝鲜也有自己的强硬派，他们可能会将金正恩长途奔波赴越南出席峰会之旅视为失败。

所以，朝方声明也有让他们知道朝鲜立场坚定不移的意图。