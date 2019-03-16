图片版权 Getty Images

新西兰周五遭遇该国有史以来伤亡最惨重的枪击事件。在克赖斯特彻奇（Christchurch，又名“基督城”）两座清真寺发生的枪击案目前已造成49人死亡，48人受伤。

当地时间周六（3月16日）上午，两起袭击的主要嫌疑人、澳大利亚人塔兰特（Brenton Tarrant）因被控谋杀出庭。

目前警方调查正在继续。在更多细节不断披露的同时，一场关于控枪法规的讨论也已在新西兰开始。

主要嫌疑人出庭

图片版权 Reuters Image caption 28岁的塔兰特周六身穿白色囚衣、手戴手铐出庭。

28岁的塔兰特周六身穿白色囚衣、手戴手铐出庭。预计接下来他将面临更多项指控。

庭审过程没有对公众开放，当地官员称是出于安全考虑。

据法新社报道，塔兰特在庭审过程中屡次回头看向媒体，在两侧警卫戒备之下，他还做出白人至上团体在全球通用的倒“OK”手势。

塔兰特未要求保释，庭审后被带回继续羁押。他将于4月5日也就是三周后再次出庭。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）称，塔兰特行迹“遍布全球，其中不时出现在新西兰”，现阶段他定居在基督城南部的但尼丁（Dunedin），但不认为他是“长期居民”。

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，这名嫌疑人为“极右翼暴力恐怖分子”。

塔兰特此前在网上公布过一份长达1.6万字的文件。塔兰特在这份文件里大肆宣扬暴力右翼思想，自称为法西斯分子，并表示“和我自己的政治及社会价值观最相近的国家是中国”。

这份文件名为“伟大的替换”（The Great Replacement）——这是一个源于法国的词组，已经成为欧洲反移民极端势力游行的口号。

塔兰特在这份文件中说，他在2017年游历欧洲时被那里发生的一些事件激怒，就开始筹划这次袭击。选定努尔清真寺做袭击目标是在三个月前。

他专门提到了发生在瑞典的卡车袭击事件，该事件由所谓“伊斯兰国”的同情者实施。他还提到法国温和派领导人马克龙的当选，以及法国当前的多元文化状况。

塔兰特说自己并不想出名，但承认想让自己的举动得到传播。他在直播行凶过程中驾车时播放的是塞尔维亚准军事组织的行军曲，该曲赞誉了被判种族清洗罪的塞族领导人拉多万·卡拉季奇（Radovan Karadzic）。他还把一些曾经刺杀穆斯林和移民的凶手名字写在自己的武器上。

图片版权 Reuters Image caption 纳比的儿子在法庭外展示手机中父亲的照片。

基督城枪击事件第一位身份被确认的遇难者为纳比（Daoud Nabi）。71岁的纳比来自阿富汗，他的儿子向AFP表示，纳比生前曾形容新西兰是“一片天堂”。

遇难者中还有来自孟加拉国、印度及印度尼西亚等国的人士。警方没有公布遇难者全部名单。

控枪讨论

新西兰总理阿德恩周六表示，将从法律上加强枪支管控。

据称塔兰特共合法购买了五支武器，其中包括在枪击案中使用的两支半自动步枪。阿德恩透露，塔兰特在2017年11月获得“A类”枪支执照，之后购买了用于袭击的武器，有迹象显示，其中一些枪支经改装后杀伤力更强。

图片版权 Reuters Image caption 塔兰特发布的视频中出现了以上武器。

在新西兰，合法拥有枪支的最低年龄为16岁，合法拥有军式设计半自动武器的年龄为18岁。持枪者必须拥有执照，但获得武器通常不需要注册。获得执照后，持枪者购买武器的数量不受限制。

阿德恩在记者会上声称，未来考虑对半自动武器下禁令。“这个人竟可以获得枪支执照并拥有如此规模的武器，人们接下来肯定会要求改变，我也将为此努力，”她说。

然而也有基督城居民向法新社表示，希望枪支管制不要像“膝跳反应”，需要开展充分调查。

在此次袭击发生前，在新西兰造成伤亡最惨重的大规模枪击事件发生在1990年，当时事件造成13人丧生。

1992年新西兰加强了对获得半自动步枪途径的管制，但之后全面禁止半自动武器的方案未获议会通过。

社交媒体角色

图片版权 Reuters Image caption 塔兰特将自己的袭击过程全程录像，并在Facebook上进行直播。

塔兰特将自己的袭击过程全程录像，并在Facebook上进行直播。袭击发生后，这些材料在社交媒体上迅速传播。尽管各大平台迅速删除相关视频，但与之有关的图片、动图甚至视频画面仍被众多用户分享。

Facebook表示，在直播中断后不久，他们收到新西兰警方提醒，随后删除了塔兰特的Facebook账号及视频，并将清除所有注意到的赞扬及支持这起罪行及枪手的内容。

YouTube也表示正在努力清除所有暴力视频。

BBC科技事务记者珍‧韦克菲尔德（Jane Wakefield）报道称，这一系列事件再次显示，Twitter、Facebook、YouTube及Reddit是如何尝试应对极右极端主义的，以及他们是如何失败的。

在大量社交媒体用户分享塔兰特视频的同时，也有许多用户呼吁公众停止转发相关内容。一位用户指出，“这正是恐怖分子希望获得的效果。”

牛津互联网学院（Oxford Internet Institute ）研究员Bharath Ganesh向BBC指出，移除视频是正确的做法，但社交媒体平台已经给极右组织提供了讨论的空间，而没有提供持续有效的方法应对这一问题。他认为，现在社交媒体公司们需要更加重视这些思潮带来的威胁。