新西兰枪击案：英国内政大臣警告社交媒体清理视频

图片版权 PA Image caption 英国内政大臣萨吉德·贾维德警告社交媒体公司"清理平台"不得传播新西兰枪手自拍视频，否则将要绳之以法。

英国内政大臣萨吉德·贾维德（Sajid Javid）警告社交媒体公司“清理平台”，不得传播新西兰枪手自拍视频，否则将要绳之以法。

此前，新西兰一名枪手布兰顿·塔兰特（Brenton Tarrant）在新西兰两座清真寺杀害了49人，塔兰特一边发动袭击，一边将自己的袭击过程全程在Facebook上进行视频直播。

袭击与直播开始后，这些材料在社交媒体上迅速传播。尽管全球媒体各大平台迅速删除相关视频，但与之有关的图片、动图甚至视频画面仍被众多用户分享。

英国内政大臣贾维德在英国《每日快报》上撰文说：“科技公司必须加大努力，阻止他的信息传播。”

袭击发生后，英国各地当天普遍对遇难者表达深情哀悼，特别是包括英国穆斯林团体在内的人士，纷纷为遇难者举行了守夜活动。

英国警方增加了在英国清真寺附近的巡逻，加强安保防备不测。

清理整顿网络

枪手在社交媒体“脸书”（Facebook）上的袭击视频直播持续了 17分钟。

尽管新西兰警方提醒Facebook后来终止直播，但有关视频已经被大量复制和广泛转播分享，出现在YouTube、推特、Reddit 、Instagram等等平台上。

贾维德敦促人们停止在网上观看和分享这些“令人作呕的材料”， 并补充表示，传播这种暴力袭击的视频是错误的，也是非法的。

贾维德大臣说：“社交网络平台负有责任，不得为恐怖分子工作。”

他说：“这名恐怖分子拍摄他的枪击案，意在传播他的意识形态。”

他补充表示，英国政府正在努力解决这类“非法”传播行为。

英国政府将在未来几周内公布一份已经被延迟公布的关于“网络危害”的白皮书。

这名枪手15日头戴录像装置直播袭击事件，在视频中自称名叫布兰顿·塔兰特。视频显示，他在清真寺向男女老少开枪屠杀。

社交媒体责任

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所有社交媒体大公司都向大规模枪击事件的受害者发出了同情信息，重申他们迅速采取行动删除不当内容。

脸书说：“新西兰警方在直播开始后不久，就提醒我们在脸书上的有关视频，我们删除了枪手的脸书账号和视频。”

英国内政大臣贾维德表示，数码公司需要在一定程度上管控其平台上的内容。

贾维德表示，49名无辜的祈祷者被屠杀，他对此感到深恶痛绝。

他写道：“他们只是因为是穆斯林而成为目标，因为他们向上帝致敬。我自己已故的父亲从来没有错过过星期五的祈祷。我过去也经常和他一起祈祷，并因回顾我们共享的和平时刻情感至深。”

英国其它非伊斯兰的宗教界人士也纷纷表示对遇难者的哀悼，并对这一事件提出谴责。

英国首相特蕾莎·梅表示，这是一起“恐怖袭击”事件，她代表英国向新西兰人民表达“最深切的哀悼”。

极右翼势力抬头？

BBC科技事务记者珍‧韦克菲尔德（Jane Wakefield）报道称，这一系列事件再次显示，Twitter、Facebook、YouTube及Reddit等是如何尝试应对极右翼极端主义的，以及他们是如何失败的。

在大量社交媒体用户分享塔兰特视频的同时，也有许多用户呼吁公众停止转发相关内容。一位用户指出，“这正是恐怖分子希望获得的效果”。

牛津互联网学院（Oxford Internet Institute ）研究员巴拉蒂·加内什（Bharath Ganesh）向BBC指出，移除视频是正确的做法，但社交媒体平台已经给极右翼组织提供了讨论的空间，而没有提供持续有效的方法应对这一问题。

加内什认为，现在社交媒体公司们需要更加重视这些思潮带来的威胁。