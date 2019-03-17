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新西兰克赖斯特彻奇（Christchurch，又名“基督城”）两座清真寺内发生的枪击案目前已经造成50人死亡，另外50人受伤，是该国有史以来伤亡最严重的袭击事件。

28岁的澳大利亚公民布兰顿·塔兰特（Brenton Tarrant）在社交媒体“脸书”（Facebook）上串流直播了自己实施袭击的过程，他还自称是一名白人至上主义者。

新西兰警方还另外拘捕了三人，目前相信该三人可能与事件无关，但警察总长迈克·布什（Mike Bush）表示，事件尚未有最后定论。

大约有34名伤者仍然在医院接受救治，其中一名四岁的女童情况危殆。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）称，这是国家历史上其中一个“最黑暗的日子”。

阿德恩总理星期日表示，新西兰内阁将在星期一举行会议，讨论包括改革枪械法在内的问题。她表示，需要修改枪械法，并说新西兰议会周二将向袭击事件遇难者表示哀悼。

阿德恩还说，遇难者的遗体将在星期三移交给受害者家属。

袭击事件发生时，塔兰特在“脸书”上串流直播了自己实施袭击的过程。新西兰总理阿德恩说，应检讨类似“脸书”在内的社交媒体在事件中所起的作用。

“脸书”表示，在袭击事件发生后24小时内，已从这个社交媒体平台上删除多达150万个涉及此次袭击的录像内容。“脸书”还说，此外还删除了所有各种经过剪辑、但有袭击画面的各种版本的录像内容。

以下是我们目前已知事件经过。

第一起枪击发生在基督城市中心的努尔清真寺（Al Noor）。

一个以布兰顿·塔兰特为名的枪手用一个戴在头上的摄像头在“脸书”上直播了自己的袭击过程。

影像片段显示，该名男子持有半自动武器，在清真寺内对男女老幼无差别地近距离射击。

头戴摄像头拍摄的影像从莱斯利山道的一个工业区开始，该地点在努尔清真寺西边。

影像显示，他开车向南进入曼德维尔街（Mandeville Street）和布伦海姆路（Blenheim Road），驶向市中心后又向北走上迪恩斯大道（Deans Avenue）。

他几分钟后抵达清真寺，将车转入旁边的一条小巷里，再调头面向迪恩斯大道。

嫌疑人然后下车，从车后箱里选了一件武器，走向清真寺。在寺里，他开始向祈祷者实施死亡袭击。

此时大约是当地时间13:40（00:40 GMT）。

六分钟后，他开车沿着迪恩斯大道行驶，绕过植物园到达比利街（Bealey Avenue），他头上的摄像头影像在此时中断。

之后不久，第二起袭击在五公里之外的林伍德清真寺（Linwood Mosque），地点在市中心以东。

第一起袭击：努尔清真寺，42人死亡

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当地时间约13时40分，警方在接报清真寺内发生枪击之后作出反应。

至14时11分，警方证实，正在处理一个“进行中的状况”，几分钟，多所学校进入封闭状态。

14时30分，警方确认，事件与一名枪手有关。

头戴式摄像头拍下的画面显示，枪手从一个房间到下一个房间，见人就开枪射杀，并且在近距离枪击伤者。

枪手对男用和女用的祈祷室都实施了袭击。

目击者向当地媒体表示，他们在逃命过程中看见有人倒在寺外的地上流血。

“到处都是尸体，”一名男子说。

第二起袭击：林伍德清真寺，八人死亡（其中一人是送院后伤重不治）

关于基督城林伍德郊外的袭击，目前所知的细节则比较少。

幸存者向当地媒体表示，他们看见一名枪手戴着黑色的摩托车头盔向寺内大约100名正在祈祷的信徒开枪。

警察总长迈克·布什形容，两起袭击是“计划非常周密的事件”。两起袭击中所用的武器均已找到。

警方指，在一辆车内发现了两枚简易爆炸装置，已被军方人员拆除。

一天后，28岁的澳大利亚籍人士布兰顿·哈里森·塔兰特在基督城法院出庭，被控以谋杀罪。

他同时是新西兰居民，目前已经被还押。

袭击前，一名同样使用这个名字的男子疑似发表了一份宣言，陈述了他的意图。他称自己是一名28岁的澳大利亚公民 ，拥护极右翼和反移民政策。

另有两名男子和一名女人在事发地点附近被控制，并有武器被检获。警方正在调查他们是否与事件有关。