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埃塞俄比亚航空客机失事过去一周之后，埃塞俄比亚交通部长表示，飞行纪录显示事故与去年10月印尼附近的坠机事件有“明显的相似性”。

失事的两架航机的型号均为波音737 Max 8客机。

3月10日，一架埃塞俄比亚航空公司客机从首都亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁，机上157人全部罹难。

该国交通部长莫吉斯（Dagmawit Moges）周日（3月17日）向记者表示，事故的初步报告将会在30天内公布。

他说：“埃塞俄比亚302航班和印尼狮航610航班两宗事件之间有明显的相似性，这一点将是调查进程中重点研究的对象。“

两宗事故中，飞行纪录数据显示，飞机的飞行高度均出现过激烈波动，飞机似乎经历过激烈过爬升和下降。

图片版权 AFP Image caption 在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，人们为空难死者举行了大型悼念活动。

波音公司（Boeing）公司主席兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）重申，波音对正在进行的调查提供支持。

声明中他还表示，波音正在进行软件更新，针对的是飞行控制系统在“应对错误感应输入”时的反应。

肯尼亚和埃塞俄比亚也在周日举行仪式悼念遇难者。

在亚的斯亚贝巴的圣三一大教堂（Holy Trinity Cathedral），有数以千计的人聚集，在盖上国旗的空灵柩前悼念死者。由于事故的影响，目前官方未有确认任何遗体的身份。

关于埃塞俄比亚空难，我们知道什么？

埃航302航班于3月10日早上从亚的斯亚贝巴市的巴博莱国际机场起飞，原定飞往肯尼亚首都内罗毕。

起飞后几分钟，飞行员报告遇到紧急情况，请求返航。提供该数据服务的Flightradar24

据称当时能见度较好，提供全球航空飞行数据服务的Flightradar24监测显示，飞机在起飞之后的“垂直速度不稳定”。

一名目击者向BBC表示，在飞机坠落地面之际，现场有大火。

法国航空安全调查人员检查了飞行数据记录仪——俗称“黑闸子”——以及驾驶舱录音，并已将结果交给了埃塞俄比亚的相关部门。

印尼空难发生了什么？

10月29日，印尼狮子航空公司（Lion Air）的610航班从雅加达机场起飞之后坠毁，机上189人遇难。

图片版权 Reuters Image caption 遇难者亲属前往坠机地点悼念亲人。

调查人员后来确认，问题出在飞机的防失速系统——该系统是为防止飞机向上角度过大导致失去升力而设计。

在JT610航班飞行时，该系统屡次强制飞机机头向下，甚至在飞机没有出现机头向上情形的时候也出现这样的操作，原因有可能是感应系统出错。

飞行员曾试图抬升机头来纠正这一问题，但系统再次强制将机头压下。这一情况反复出现了超过20次。

此次埃塞俄比亚坠机发生后，全世界各大航空公司均暂时停飞波音737 Max 8型客机。