荷兰乌得勒支市发生枪击 至少一人死亡

图片版权 EPA Image caption 荷兰枪击案发生后，反恐警察立即将有轨电车站广场封锁，并派遣3架直升机前往，紧急救援人员纷纷抵达现场。

当世界还在新西兰枪击案的震惊之中，周一（3月18日），荷兰乌得勒支市又发生枪击案，目前已造成至少一人死亡。

目击者称，当地时间早上10点30分左右，一名男子在有轨电车上开枪，数名乘客被打伤。

警方说，枪手可能有“恐怖主义动机”。

荷兰反恐警察立即将有轨电车站广场封锁，并派遣3架直升机前往，紧急救援人员纷纷抵达现场。

这一案件发生在近日新西兰枪击案之后，英国及欧洲多国都开始调查新西兰枪手行凶的原因。

新西兰枪手与英国极端组织有无联系？

新西兰枪击案发生后，英国军情五处开始调查新西兰枪击案枪手和英国极右翼极端组织有何联系。

28岁的澳大利亚公民布兰顿·塔兰特（Brenton Tarrant）制造了震惊世界的基督城枪击案，在当地清真寺里枪杀了50名穆斯林。他曾经在2017年环游世界，在英国呆了两周。

英国情报部门审查了塔兰特制造枪击案前所写的70多页的“宣言”。

英国《星期日电讯报》援引情报部门的消息来源称，情报部门并没有发现塔兰特与英国任何个人或组织有联系的确凿证据。

但塔兰特网上发布的个人“宣言”中曾多次提及英国。

在塔兰特行凶使用的武器上，写满的字句中有一句话是“为了罗瑟汉姆”。

2014年，英国北部罗瑟勒姆传出的1997年至2013年间大规模儿童性侵案件，当年被法庭定罪的性侵者多数是巴基斯坦裔英国人，受害者很多是白人女孩。

当年，英国内政部官员就表示，极右翼组织借机渲染这一案件，导致反穆斯林仇恨案件迅速增加。

图片版权 Reuters Image caption 新西兰枪手塔兰特发布的视频中的武器。塔兰特网上发布的个人"宣言"中曾多次提及英国。

欧洲各国展开调查

塔兰特的亲属表示，塔兰特曾经在世界各地旅行。他们说他在旅行后“完全变成了另一个人”。因此英国情报部门调查他是否受到欧洲极右翼组织影响。

其他一些国家也已经对塔兰特在旅行中建立的联系展开调查。

据称，2011年塔兰特在父亲去世后开始旅行，曾前往土耳其、朝鲜、巴基斯坦以及巴尔干地区。

土耳其方面证实，正在调查这名男子多次到土耳其旅行的情况。

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰总理杰辛达·阿德恩17日前往惠灵顿清真寺慰问伊斯兰社区。

保加利亚当局透露，塔兰特2018年到访过该国。保加利亚检察长索蒂尔·察萨罗夫说, 塔兰特去年11月9日至15日到保加利亚旅行。当时塔兰特前往索菲亚, 乘坐出租汽车前往普列文、加布罗沃和巴乔沃等地区。

据信，塔兰特还去过朝鲜、印度和日本。