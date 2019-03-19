耶鲁教授给出的5个快乐“药方”助你天天快乐
3月20日是国际幸福日，如果这一天你没感觉很快乐，别担心，因为其实可以通过学习，成为一个更幸福的人。
就像音乐家和运动员一样，你也可以通过不断训练和学习，变得更幸福。
“变得幸福不是自然而然发生的，你需要练习以更好地掌握。”耶鲁大学认知和心理学教授桑托斯（Laurie Santos）表示。
如何走出阴郁，变得更幸福？桑托斯教授可能是回答这个问题的最佳人选。她的课程“心理学和美好生活”在耶鲁大学广受欢迎，曾有创纪录的1200名学生同时选修这门课，使其成为耶鲁大学317年历史上最受欢迎的课程。
“科学证明，幸福需要有意识地努力，这可不容易，需要时间。”桑托斯说，但是人类可以做到。
来，让我们一起看看桑托斯教授开出的药方，她列出五个让你变得更幸福的方法：
一、写一张感恩清单
桑托斯让她的学生写下来他们感恩的事情，每晚都写，持续一周。
这成为他们的感恩清单。
“可能听起来很简单，但是我们已经看到那些坚持这么做的学生确实更幸福。”桑托斯表示。
二、睡得更多、更香
这项挑战是每天晚上睡满八个小时，持续一周。
看似简单的练习却被证明是最难实现的。
“或许看似很蠢，但是我们知道睡得更多，睡眠质量更好会降低你患抑郁症的风险，并且提升你的积极态度。”
三、冥想
每天冥想10分钟。桑托斯表示，她以前做学生的时候，经常性的冥想让她感觉良好。
现在她是一个教授，她邀请她的学生参与几项研究，以展示冥想和其他需要你专注的活动可以帮助你变得更幸福。
四、花更多时间与家人和朋友在一起
桑托斯称，越来越多的研究表明，与朋友和家人享受美好时光实际上让你更快乐。
花时间与我们喜欢的人在一起，或者在心理学上被称作拥有“健康的人际关系和社会关系”，可以显著提高你的健康状态。
这并不需要花费太多时间和精力。桑托斯说，只是要确保你“活在当下，明白你们在共同度过这段时间，要意识到如何度过这段时间。”
时间的概念对你的幸福而言非常重要：“我们经常将财富与我们拥有多少钱联系在一起。”桑托斯补充道，“但研究表明，财富与我们拥有的时间联系更紧密。”
五、少用社交媒体，多建立真实联系
桑托斯称，社交媒体可以给我们一种虚假的幸福感，并且重要的是不要被它完全占据。
“最新研究表明，像Instagram这样的社交媒体的重度使用者，远没有那些不怎么使用的人幸福。”
总结一下，如果你想真正变得幸福，开始变得更加感恩，享受一夜安眠，清除思绪里的杂念，与你喜欢的人多相处，然后离开社交媒体一阵子。
如果对耶鲁的学生管用，那么可能对你也会有用。