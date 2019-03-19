基督城枪击案：大规模枪杀案如何改变一些国家的控枪法案

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在上周五两座清真寺发生大规模枪击案后，新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）准备宣布关于枪支法案改革的细节。

并不是每个国家都会在大规模枪击事件后修改法律，但以下是几个悲剧后彻底改变法律的实例。

澳大利亚

1996年，在澳大利亚塔斯马尼亚历史古迹亚瑟港（Port Arthur），35人死于非法获得的枪枝。

之后，澳大利亚政府要求各州全面禁止半自动及自动装载武器，并禁止一些特定型号的手枪。

同时，澳大利亚当局推出全面枪支注册及执照体系，还使得获得枪支的规定更加严格。其强制性有偿回收系统使得超过60万支枪上缴当局。

在法案修改前20年间，澳大利亚共发生过13起大规模枪击事件。而在法律修改后20多年期间，共发生过两起死亡人数超过四人的大规模枪击案。这期间墨尔本一家大学校园内还发生过一起死亡两人的枪击案，促使澳大利亚进一步修改了法律。

有研究显示，除亚瑟港枪击案外，澳大利亚死于枪击案的人数在1996年为69人，2012年为30人。而利用枪支自杀的人数也大大减少，变化幅度远大于其他自杀方式。

英国

1996年，一名枪手在苏格兰邓伯兰小学内开枪，杀死17人。枪手所用的手枪均为合法途径获得，他拥有持枪执照。

此次事件后，苏格兰、英格兰及威尔士修改法律，全面禁止私人拥有手枪。

截止1999年春天，英国共收到165353支手枪及700吨弹药。

在此10年前，英国已经在1987年英格兰亨格福德（Hungerford）大规模枪击案后修改法律。亨格福德枪击案的凶手也持有合法武器。

此案发生后，英国禁止半自动散弹枪及步枪，也禁止了特定型号的弹药，还加强了对散弹枪的管控。

邓伯兰之后，英国出现过一次大规模枪击事件，发生于2010年的坎布里亚（Cumbria）。

而在邓伯兰枪击案后，英国持枪犯罪事件有所上升，这主要由枪支市场的变化引起，当时流行BB枪等气步枪。涉及这几种武器的犯罪行为随后被排除在枪支法律之外，纳入反社会行为法律之中。

本世纪最早几年至2016年间，除气步枪之外的枪支犯罪在英格兰及威尔士呈持续明显下降趋势，然而此期间英国犯罪率也持续下降，因此不能将枪支犯罪行为减少明确与控枪法律修改直接挂钩。

过去两年间，英国涉枪犯罪行为小幅上升，而英格兰及威尔士的暴力犯罪在一年间上升了19%。

在邓伯兰袭击之后的五年中，苏格兰手枪犯罪下降了80%。

加拿大

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1989年，蒙特利尔（Montreal）发生了一场针对女学生及女性教职员工的枪击案，枪手所用武器均为合法获得，引起加拿大全国上下对控枪进行讨论。

此事件使得加拿大1991年通过法律，禁止自动及半自动武器，同时在申请枪支执照过程中引入28天等待期，并加以背景审查。

之后，加拿大还要求持枪者必须通过枪支安全课程。

由于控枪讨论持续进行，加拿大还通过了另一项法律，要求持有人对所有未被禁止的武器进行登记。2012年这项规定被废止，但各界对这一决定一直争执不休。

关于加拿大控枪法令的调查也各种说法不一。

一项2004年的调查发现，“（1991年法令的通过使得）涉及枪支的自杀及谋杀事件大规模减少，同时使用枪支自杀的情况也大大下降”。

但有其他人士认为不应轻易将二者联系在一起。

1991-2011年间，由枪击导致的死亡（除自杀）出现下降，而枪支凶杀案件数量已经处于50年间最低水平。

同一时间段内，加拿大的凶杀案数量整体下降。