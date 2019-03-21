新西兰“天堂”梦醒？悲剧过后反思“移民乐园”

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰总理阿德恩（右）17日前往惠灵顿清真寺慰问伊斯兰社区。

刚发生在新西兰的枪击事件震惊全球，理由不仅是白人枪手在两所清真寺滥杀无辜，50人丧命，更因为发生地是在宁静得似乎与世无争的新西兰。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）周四（3月21日）召开记者会，宣布新西兰将出台一系列枪枝管控法案，禁止大众拥有军事性用途的半自动枪枝（Military Style Semi-Automatics ） 及突击步枪（assault rifles）。

新西兰政府估计该国有150万枪枝流通，有执照的武器只有24万支。

这次针对少数族裔的暴力，也让人们重新审视新西兰内部的种族问题，“移民天堂”面临重新洗牌。

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰总理认为国民会理解支持禁枪

人以群分？新西兰的我们与他们

攻击事件发生当日，阿德恩迅速在媒体上发表评论指称凶嫌为“恐怖攻击”，除了哀悼之外，表示“我们”亦即新西兰，不会被“你们”也就是种族主义者击垮，“我们”新西兰会继续走包容的路。

然而，新西兰威灵顿维多利亚大学人类学系教授凯瑟琳·川朵尔（Catherine Trundle）批评称，阿德恩的表态忽略了新西兰的种族歧视，“这名澳大利亚白人主嫌也是从‘我们’的社会中变成了种族主义恐怖分子”。

图片版权 Getty Images Image caption 民众献花哀悼移民。

川朵尔指出，种族主义者以及暴行早就存在于新西兰。比如，信奉“白人至上”的政党在此次悲剧发生的基督城（Christchurch）选举中也拿过2%的选票，另外大大小小的种族攻击事件也时有发生。

她认为，需要考量的不是将恐怖攻击者定义为“非我族类”，而是新西兰社会为何没有从来没有严肃地处理近年来兴起的种族主义极端份子。在社会氛围解放的新西兰社会，那些种族主义者的言论多半被视为笑话，众人不屑一顾。

研究新西兰移民与社会网络的新西兰国家人口与经济分析中心（NIDEA）主任法兰西斯柯林斯（Francis Collins）教授告诉BBC中文，新西兰历史上是个殖民国家，当地原住民毛利人（Māori）两百年来受英国与白人殖民统治，这个殖民历史的伤口，新西兰社会尚未处理完善，接着许多社会歧视，包含就业、文化以及教育上还是时有耳闻。

柯林斯教授解释，新西兰在西方，特别是英国海外殖民历史上，一直被被包装成“天堂”以及安全的“海角乐园”形象。到了近代，则是被以宜居，绿色安全等市场论述包装，吸引移民。

然而，柯林斯对BBC中文表示，此次攻击说明，这些针对少数族群歧视甚或攻击的恶行，一直也存在于有“天堂乐园”之称的新西兰。

图片版权 Google Image caption 克赖斯特彻奇市努尔（Al Noor）清真寺谷歌地图截屏。

华人移民回应

此次种族攻击事件，也引起当地华人紧张。根据官方统计，目前新西兰约有20万华人。自小移民奥克兰（Auckland）20年的台湾移民张小姐告诉BBC中文，此次事件发生，让她与家人十分震惊。

据分析，新西兰政府与社会在1990年代对于华人移民十分排斥，甚或歧视。当时的执政党一直对华人移民十分不友善，社会上也批评移民抢走新西兰人工作机会。

2003年之后，新西兰开始重新检讨，并将自己打造为开放以及自由的国家，移民条件改善。

新西兰现在唯一开放30岁以下中国公民申请旅游打工签证（Ｗorking Holiday Visa）的国家，每年约有1000位中国公民申请此签证。

根据2013年的官方统计，华人虽然平均教育程度高于新西兰白人，但收入却低于后者。

张小姐告诉BBC中文，移民一开始对于新西兰确实会有一些美好的想像，包括良好教育、优美的自然环境及友善的人民。但在接触到种族歧视后带来许多情感幻灭。张小姐强调，新西兰还是多元文化的表率，多数国民对待移民十分友善，只是偶尔会遇到一些种族歧视。

柯林斯称，华人移民还是面对许多就业上以及教育领域中的歧视。他强调，此次悲剧敲响了新西兰面对种族主义的警钟。

他说，新西兰总体处理此次50人无辜丧命的悲剧十分恰当，然而，把新西兰描绘成移民天堂确实是个虚构。

2017年，奥克兰华人与印度团体便联合上街游行，抗议针对少数族裔的抢劫攻击案件日渐严重。

居住在奥克兰的台湾移民艾瑞克告诉BBC中文说，此次悲剧证明新西兰与其他国家在种族主义阴影下一样脆弱。但他不认为此次单一事件证明了新西兰种族主义情形严重，他认为这是媒体过度反应。此次事件应当让新西兰人不分你我，关心彼此。

悲剧过后：社交网路

图片版权 Rex Features Image caption 英国哈里王子与其妻梅根·马克尔今日底达新西兰慰问受害者家属与社区。

阿德恩发表声明究责社交网路，特别是“脸书”对于极端言论的管控是否有疏失，导致极端言论或其伤害他人的影像图片在网路上散播。

专攻数位媒体与社会运动的哈佛大学肯尼迪学院科技及社会转变研究计划主任琼安·唐诺凡 (Joan Donovan) 博士接受BBC中文采访时表示，此次恐怖攻击可以看到现代的极端主义者，娴熟于操弄社交网路。

她在分析此次事件时指出：嫌犯在攻击前，已在许多极端主义者使用的平台广传散播他的计划以及言论，确保他被逮捕后，其极端言论或图片还继续在许多网路平台上传播。

唐诺凡同意，此次悲剧显示出许多社交网络平台目前处理极端言论的态度不够积极或做得不够好，而社交网络比起传统媒体来说，资讯流动通常没有先经过过滤，而更需要注意的是，许多网络平台并不管制极端言论，因为这些争议性高的网站，具有高流量，平台广告获利高，媒体公司因此不愿意管制极端言论。