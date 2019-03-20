图片版权 Reuters Image caption 纳扎尔巴耶夫已掌权30年。

中亚国家哈萨克斯坦主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）主动宣布辞职，此前他已掌权30年。评论大多认为纳扎尔巴耶夫仍将继续掌握实权，但与许多中亚领导人坚持在位至最后一刻的做法不同，他的主动让位给哈萨克斯坦和观察人士带来了不小的意外。

3月19日，纳扎尔巴耶夫发表电视讲话，称自己将辞去国家主席一职，但将继续担任执政党主席及国家安全委员会主席职务，对内政外交政策仍将具有重大影响。

“作为独立哈萨克国家的创建者，我认为我现在的任务是培养新一代领导人，以期他们继续推进国内的各项改革，”今年78岁的纳扎尔巴耶夫在讲话时表示。

根据哈萨克斯坦宪法，如果现任总统提前结束任期，将由议会上院议长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）代理总统职务，直到下一次总统选举。

哈萨克斯坦下一次大选将在2020年4月举行。

“仍有实权”

图片版权 Getty Images Image caption 在漫长的执政生涯中，他注重经济改革，同时拒绝政治民主化进程。

纳扎尔巴耶夫于1989年起担任苏联加盟共和国哈萨克斯坦共产党中央委员会第一书记，成为哈萨克斯坦实际最高领导人。苏联解体后，他又于1991年当选为独立后的哈萨克斯坦第一任总统。尽管外界一直质疑该国选举的公正性，但没有对他的四次连任造成任何阻拦。

哈萨克斯坦独立分析人士杜文诺夫（Sergey Duvanov）向法新社表示，纳扎尔巴耶夫仍将保有所有权力，但现在可以免于参加众多会议和仪式。

智库欧亚世界（World of Eurasia）主管波列特耶夫（Eduard Poletaev）认为，纳扎尔巴耶夫此举与邓小平有相似之处，而接下来的几年哈萨克斯坦的权力结构并不会发生任何变化。

他还认为，最近非洲国家阿尔及利亚呼吁该国总统布特弗利卡下台结束长期统治的大规模示威对纳扎尔巴耶夫产生了影响。

“他的这一决定将阿尔及利亚正在发生的事情作为背景考虑了进来，但他仍然保留主要职责，”波列特耶夫说。

纳扎尔巴耶夫曾表达过对新加坡建国总理李光耀的敬佩之情。与邓小平一样，李光耀也在卸任后对国家决策保留重要影响。

“照顾好独立的哈萨克斯坦”

图片版权 Getty Images Image caption 纳扎尔巴耶夫与普京关系很好。克里姆林宫表示，纳扎尔巴耶夫与普京于19日通过电话。

在中亚，像纳扎尔巴耶夫主动辞职的做法并不多见。

“你还是要认可这一点，这是一个惊人的举动，他建立了一个权力交接的传统，”俄罗斯高等经济学校教授安德烈·苏兹达利采夫（Andrey Suzdaltsev）告诉法新社。他还认为，这对中亚“不可思议”。

也有专家认为，这可能会给哈萨克斯坦邻国俄罗斯建立一个范例。伦敦国王学院（King's College London）俄罗斯研究所主管格林（Sam Greene）在推特上便表达了这样的想法。

法新社报道称，在19日讲话中，纳扎尔巴耶夫号召年轻人“照顾好独立的哈萨克斯坦”，这与俄罗斯前总统叶利钦向继任者普京的嘱托“照顾好俄罗斯”如出一辙。

俄罗斯总统府克里姆林宫表示，纳扎尔巴耶夫与普京于19日通过电话。

惊人宣言

BBC记者阿卜杜拉索洛夫（Abdujalil Abdurasulov）

在过去几个月甚至几年内，一直有传言称纳扎尔巴耶夫将很快辞职。

最近，在他正式要求宪法法院明确总统辞职后的流程之后，这种传言达到了一个新的高度。宪法法院最终确认，总统有权辞职。

然而，他现在的辞职仍然让许多人意外。

纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦独立后唯一当过总统的人。许多人认为他像中亚威权国家的其他领导人一样，是终身总统。

虽然哈萨克斯坦没有自由公平的选举，没有独立的民意调查，但他很受欢迎。不过在经济危机之后，他也开始面临一些人日益增长的不满。

纳扎尔巴耶夫其人

纳扎尔巴耶夫出生于1940年，1989年在哈萨克斯坦仍属于苏联时成为哈共第一书记。

哈萨克斯坦独立后，他在1999、2005、2011及2015年四次连任总统，而他的对手大多只是象征性的。

在漫长的执政生涯中，他注重经济改革，同时拒绝政治民主化进程。

批评人士指责他纵容腐败，滥用人权，同时推崇个人崇拜。而他的支持者称，他在上世纪90年代的改革中维持了内部稳定，推动国家在本世纪第一个十年间取得惊人经济增长。

哈萨克斯坦蕴含丰富的矿产资源。在1991年苏联解体后，该国在石油领域投资增长带动国民经济迅速提升。

纳扎尔巴耶夫将权力集中在自己手中，反对派指责他镇压异见人士。他一直声称自己支持将民主作为长期目标，但也警告如果变化来得太快将可能破坏稳定。

2007年，执政党握有全部席位的哈萨克斯坦议会表决通过，允许总统无限期在位。2010年，议会又赋予纳扎尔巴耶夫终身头衔"国家领袖"。

他还将自己所在的“祖国党”（Otan）与女儿达莉佳·纳扎尔巴耶娃的政党“团结党”（Asar）合并成为“祖国之光党”（Nur Otan），权力得到巩固。