色情物品如何影响女性和她们的性生活？

图片版权 BBC/ISTOCK Image caption 几乎没有任何关于色情产品对女性大脑影响的研究

“12岁时，我第一次看有轮奸场面的影片，”24岁的泰勒（Neelam Tailor）说。

泰勒并不是个例。一项2016年的研究显示，大约53%的11至16岁的青少年在网上看过色情产品。但是，人们对这些内容对女性的影响少有了解，科学研究和调查也极少。

泰勒和萨拉的故事

BBC第三频道亚历山德拉·琼斯（Alexandra Jones）报道，对泰勒来说，一切都源自她对性的好奇。

“我非常震惊。你知道，小时候看浪漫爱情电影，人们相爱，性是美好、干净的，然后再看...”她耸耸肩，没再继续说。

11岁至16岁，泰勒大多数日子都会看色情影片。她会走进儿时的卧室，花10分钟到一个小时浏览色情网站。“我想我父母并不知情，”她说。

图片版权 BBC THREE Image caption 泰勒（Neelam Tailor）

泰勒很快就走出了最初的震惊情绪，还发展了一些特殊口味，“我会寻找一些色情片，里面的女性很顺从，可能是被胁迫的，甚至看起来就是被迫的。”

“或者，我会寻找一些年长男性和年轻女性的片子。我不知道为什么，但是我不觉得13岁这么小小小年纪，我自己有了这样的的嗜好，我感觉很大程度上受到了我看到的东西的影响，”泰勒说。

25岁的萨拉（化名）有类似的经历。她在13、14岁开始看接触色情片，每周至少两次。

萨拉说，现在她也会看这些东西，但是她也发现对她有一些不良影响，“我仍然会看，虽然不像以前看得那么多，但我真的认为，在定期观看超过10年后，我现在发现如果没有更高程度的刺激，比如振动器，我很难达到高潮，”她说。

色情产品与大脑

新闻机构和科学家们写了很多关于男性和过度消费色情产品的文章。2016年，英国性心理治疗师格雷戈里（Angela Gregory）对BBC表示，容易获取的色情内容导致越来越多男性被送往治疗性功能障碍。

英国一家教育慈善机构的分析表明，21世纪初，宽带在英国刚刚起步，导致阳痿病例原因中，色情产品约占2%至5%。但现在，这个数字是大约30%。

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而且色情产品不只影响身体。美国的研究人员称，年轻时接触过色情产品的男性会更认同在性生活中男性为主导关系。

认知行为治疗师伯查德（Thaddeus Birchard）是英国一个培训项目的创始人，通过这个项目治疗师可以得到有关如何治疗性成瘾的建议。他说：“色情内容通常是男性的关注焦点。”

他指出，女性的性欲被激发时，脑中会产生大量催产素，而男性会产生大量的加压素，这是脑中有关持久性和专注力的化学物质。

“这就是为什么一名男性可能会在网上呆上几个小时的原因之一：他们变得如此专注，以至于他们周围的一切都不复存在，”他说。

色情产品对女性的影响

BBC第三频道最近对1000名18至25岁的年轻人进行调查后发现，47%的女性上个月看过色情片，14%的受访女性感觉某些时候，她们对色情片上瘾。

泰勒16岁时不再看色情片了，因为它对身体有影响，“我交了第一个男朋友，发现真正的性生活基本上难以唤起性欲”。

那之后她就不再看色情片了，“我不觉得自己算不上对色情产品‘上瘾’了，因为我不再看了，而且也不想再看了”。

图片版权 Getty Images Image caption 28岁的汉娜认为，观看大量色情内容会降低敏感度，但是她也觉得自己从这些内容里获益。

28岁的汉娜（Hannah，化名）也认为，观看大量色情内容会降低敏感度，但是她也觉得自己从这些内容里获益。

“我是一名女同性恋，我想我从八九岁时就感觉到女性对自己的吸引力，但直到我看到真正的女同性恋的场景时，我才觉得‘是的，确定了’。”

“这让我感觉好多了，”她说，“我当时12岁，开始感到性兴奋。”

但是最终汉娜对色情片感到失望：“（主流网站上）大多数女同性恋色情片基本上是直男对两名女性发生性行为的幻想。”

色情产品改变了性行为吗？

妇科医生弗罗德舍姆（Leila Frodsham）表示，治疗病人20年来，从来没有遇到女性说色情产品给她们造成困扰。

弗罗德舍姆还说，色情片可能导致性行为有所转变。

在弗罗德舍姆工作的地区，她看到面部和眼睛区域（而不是生殖器）感染性病的人增加了，她将这种增长归因于色情片。

“大约20年前，我们很少看到这样的案例。但现在这一数字在上升，这是因为男性射精（到女性脸上），”她说。

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她说，这个领域没有很多研究，“每当研究不多时，你必须自己思考，是因为女性有身体或心理问题，但没有去看医生吗？”

“谈论这些问题她们是否感到羞耻？还是她们实际上就没有任何问题？”

色情片改变了对性生活的追求吗？

多年来，泰勒很好奇她早期接触色情片对她的性欲有多少影响。

她说，多年来一直观看年长男性和年轻女性的色情片后，她17、18、19岁时，开始积极地尝试和年长男性约会。

“我不知道这是不是巧合，我永远也不会知道是哪个先产生，是我本来就有这个偏好，还是色情片导致的，”她说。

泰勒认为，学校应该在性教育方面更加积极主动。

“我觉得，性和色情产品在学校仍然被视为禁忌，但要么是学校教育学生，要么是色情产品。我不认为任何人应该从色情内容中得到性教育，尤其是年轻女孩，”她说。