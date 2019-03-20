除草剂致癌争议再起：中国制造和农业会否受冲击

图片版权 AFP Image caption 阿根廷大豆田里大量喷洒的农药。

美国一个陪审团裁定，世界上最常用的一种除草剂的成分是导致一名男性癌症的“关键因素”。这对中国大陆、台湾有何影响？

但德国化工制药巨头拜耳强烈否认其旗下的孟山都公司制造草甘膦成分的常用产品农达（Roundup）会导致癌症的说法。

但旧金山的一个陪审团一致裁定，这一产品导致了加州居民埃德温·哈德曼患上非霍奇金淋巴瘤。

下一阶段的法庭审判将考虑拜耳产品造成的损害及责任赔偿问题。

在目前的庭审阶段，哈德曼的律师预计将提供证据，证明拜耳公司努力影响科学家、监管机构和公众对其产品安全影响的看法。

这个消息曝光后，拜尔公司的股价应声暴跌约12%。

1200起相关案件

2018年，德国拜尔公司以660亿美元收购美国竞争对手孟山都，孟山都旗下产品农达也是这次收购的一部分。

拜尔公司表示，对上述裁决感到失望。该公司将拿出证据证明孟山都产品的安全性，以及坚信科学证明基于草甘膦的除草剂不会导致癌症。

上述案件只是在美国审理的约1200 起诉讼农达案中的第2起。

2018年 8月，美国加州法院陪审团认定另一名加州男子因为农达导致了他的癌症，获赔2.89亿美元。当时的案件裁决也导致拜耳股价暴跌。

后来这一案件的赔偿金被减少到7800万美元，而且拜尔公司仍在就此案进行上诉。

中国、转基因与农达

作为农业大国，中国是全球成为草甘膦最大的生产国和出口国，也是使用大国之一。

中国产草甘膦超过一半用于出口，包括提供给孟山都公司制造行销全球的"农达"除草剂。

在出口的同时，中国还进口很多加工后的草甘膦。有统计数据称，农达系列产品占中国除草剂产品的80%之多。

草甘膦使用消费则主要集中在一些农业大国，尤其是转基因农作物生产大国。

中国大陆有上千种草甘膦农药产品。

台湾、香港地区都也有农达销售，在台湾的译名为"年年春"。

图片版权 Getty Images Image caption 孟山都公司制造草甘膦成分的常用产品农达畅销全球。在台湾，它的译名是年年春。

什么是草甘膦？它到底是否危险？

草甘膦是1974年由美国孟山都公司发明生产的除草剂，但它的专利权2000年已经失效。

它目前是全球销售额最高的农药。

2015年，世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）得出结论，认为草甘膦 "可能致癌"。

不过，美国环保局坚称，谨慎使用草甘膦是安全的。欧洲食品安全局 (EFSA) 也表示，草甘膦不太可能导致癌症。

但由于出现过度使用的情况，草甘膦的不当喷洒出现不少直接导致人类中毒的事件。此外，雨水、河流、农产品、食品（包括啤酒、面包等），肉制品及人体中都出现了草甘膦，导致了国际反对使用草甘膦的运动。

2017年11月，欧盟决定将草甘膦使用许可证延长5年。

美国加州将草甘膦列为已知会导致癌症的化学物质。但农产业反对给草甘膦贴上这种标签。