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“亲美友中，是台湾最适当的国家策略。”正在访美的台北市长柯文哲在华盛顿回答BBC中文提问时，如此阐述他对台湾外交策略的判断。

柯文哲被认为即将宣布参选台湾总统，他访美期间说了什么、没说什么，在台、美、中三地都将备受关注。

在访美此程最重要的一站华盛顿，他在保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）就台湾的现状与未来发言。柯文哲在演讲中称，台湾要在美中两大国之间求“生存”，必须“智慧且坚强”（wise and strong）。

台湾要亲美日友中

美中关系紧张之时，台湾应采用何种“智慧且坚强”的策略？

柯文哲回应BBC中文提问说 ：“亲美友中，态度上亲美，但也不要把中国当敌人，是台湾最适当的国家战略。”柯文哲补充说明称，美日是一体同盟，这个策略也意味着亲近日本。

图片版权 BBC Chinese Image caption 柯文哲在华府智库演讲，提“亲美友中”为台湾最佳外交战略。

柯文哲称，此次访美过程中他观察到，美国政坛整体态度是“防中”，美中对抗的局势已经形成。他坦言，在中美台三角之中，台湾拥有“中国硬件，美国软件”，则与中国同文同种，但价值观上跟美国相近，位置尴尬。

他认为，在这种局势下，台湾应持谨慎态度，反对利用美中冲突，操纵外交杠杆谋党争之利。

“台湾自己要小心，美中对抗是一个局面，台湾应该想自己如何survive（存活），而不是想如何leverage（以小搏大）。”柯文哲反复说，人民福祉应是最优先考虑，如果把美中对抗当作政党轮替的杠杆，对台湾人民不利。

这不是柯第一次提出“亲美日友中”的论述。在2017年6月在台接受议员质询时，他就表示过“友中、亲美、靠日”的态度。

去年10月接受彭博社采访时，柯文哲曾说，在美中对抗之间，台湾不过是“架上的商品”，必须清楚自身位置且设法提升价值。被问到特朗普会不会出卖台湾时，柯文哲马上回答说“当然”。

访问华府期间，柯被问到以上答案是否改变时，并未正面回答，只称美国是一个成熟的民主国家，美国内部也存有很多不同的意见，所以“don't worry”（不必担心）。

柯文哲此前还拜访了白宫国安会与国务院，与国务院代理亚太副助卿史墨客（Hanscom Smith）、国安会主管中、台与蒙古事务的主任简以荣（Ivan Kanapathy）等美方官员会晤，完成了此前总统参选人访美的标配行程。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @USAsiaPacific A/DAS Hanscom Smith and #Taipei City Mayor Ko Wen-je explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan. pic.twitter.com/O3ZkrBZWH1 — EAP Bureau (@USAsiaPacific) 2019年3月19日

“柯P”留下的金句与问号

BBC中文驻美记者 冯兆音

台湾在中美间微妙的位置决定了，台湾总统候选人大多会在选举前访美接受“面试”。一方面争取美方的信任，另一方面向台湾人证明，自己有能力取得美方的信任。

被认为很可能加入2020年总统选战的柯文哲也不例外。

柯演讲时使用的40页白底黑字演示文稿PPT，以他的简历揭幕，让这场演讲显得更像是一场政治面试了。

“你先就座，我会介绍你。”演讲活动开始，传统基金会亚洲研究中心主任罗曼（Walter Lohman）与柯文哲一同步出，边走边低声对他说。

人称“柯P”（柯文哲曾是医学院教授，学生习惯叫他柯P，取Professor之意）的柯市长一坐下来，先扭开桌上的瓶装矿泉水，咕咚地喝下一大口。

首次赴美“面试”，他似乎有点紧张。曾担任外科医生30年的他，只有分享在手术台上收获的经验与哲学时，才显得尤其自在。

即便是谈论两岸关系，他也以医患关系为例，表达他相信善意的信念。“医生对病人好，不一定得到病人友善的回应，但是99.5%的情况，”他说，“活在世上，不要为0.5%放弃99.5%。”

“柯P”贴近日常、直言不讳的话术，是他以政治素人之姿两度赢得台北市长选举、成为总统大位有力竞争者的关键因素。

创造言简意赅的金句，一向是他的特长。演讲当日，柯市长不吝分享他的政治策略金句：作为大国争霸下体量较小的玩家，台湾要“智慧而坚强”、“亲美友中”；台湾政治人物要建立两岸互信、以人民的福祉为最高考量……每句发言几乎都以他的口头禅"ok"作结，十分“柯P”。

然而，宏观策略的表述之后，具体政策的阐述戛然而止，柯市长留下了许多问号。在美中对抗之中，台湾如何能不被迫选边站、与两国同时保有友好关系？自称抱持善意的他，打算如何建立两岸互信？两岸对台湾地位认定存在根本差异的这一难题，他提出的“五个互信”，能解吗？

图片版权 Reuters Image caption 台北市长选举，柯文哲在蓝绿包夹中“险胜”

“五个互相”建立两岸信任

继“两岸一家亲”的表态与建立台北上海双城论坛的沟通渠道，柯文哲在访美期间提出 “五个互相” 的两岸交往方针：互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。

“两岸之间最大的问题是，已经没有互信了，”他以“僵局”形容2016年至今的两岸关系。

他在演讲中指出，国民党对“九二共识”的认知是“一中各表”，但中国的理解是“一中”；隶属民进党的蔡英文总统则主张“维持现状”，但给北京的观感是台湾一直在去中国化、去蒋化。

“无论国民党还是民进党，跟中国完全没办法对话，”柯文哲说。他被认为是蓝绿对峙之外“白色势力”的代表人物。

“开放和友善的态度是第一步，透过交流才会有信任，当彼此没有信任的时候，做什么都没有用。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @KP_Taipei It’s nice weather in the #US.



Today we went to The White House, meeting United States Department of Defense and National Security Council. pic.twitter.com/KBz4bckvKy — Ko Wen-Je 柯文哲 (@KP_Taipei) 2019年3月19日

访美之前，柯文哲刚结束在以色列的访问。他引述当地犹太人与穆斯林之间持续数百年至今仍未解决的争端，称“我们不要幻想在很短时间内解决很多问题。”

身在美国的观察家如何评价柯文哲的两岸表述？

美国在台协会（AIT）台北办事处前处长包道格（Douglas Paal）对BBC中文说，关于如今及未来长期的两岸情势，柯文哲似乎有 “实用主义、并非不切实际的”想法。

多位研究台湾的美国智库学者在19日（周二）与柯文哲召开闭门会议。参与会议的包道格评价，柯文哲比他预期中“更精微、有实质性（nuanced and substantive）”，给他留下正面的第一印象。包道格称，由于是闭门会议，不便透露柯发言内容，但包道格本人谈论的话题涉及两岸关系、城市管理、台湾政治与司法议题。

美国密歇根大学政治博士候选人、台湾政治博客《菜市场政治学》共同编辑陈方隅则认为，柯文哲的演讲有空洞的表态，但回避了诸多关键问题。

“他一直说要继续两岸交流，那交流之后，如果没改变呢？中国不放弃武力统一台湾，台湾如何‘友中’？智慧的对外政策，具体包括什么内容呢？他并没有回答这些问题，”陈方隅对BBC中文说。

哥伦比亚大学东亚研究所主任黎安友（Andrew Nathan）早前在纽约与柯文哲进行早餐会。黎安友受访时表示，如果柯与华府能互相了解，华府可能将认为他是可接受的总统候选人。

然而，黎安友对柯文哲提出的”两岸一家亲“持保留态度。他认为，台湾人的身份认同上正与大陆人渐行渐远。如果将来中国变得更民主，或许台湾的身份认同会更接近大陆。”但现在，我看不到‘两岸一家亲’的趋势。“