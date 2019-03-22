图片版权 EPA Image caption 新西兰枪击案发生后第二天，新西兰总理杰辛达·阿德恩在基督城会见受害者，慰问伊斯兰社区。

在一个平静周五的午餐时分，人们聚集到新西兰基督城内一座清真寺祈祷。几分钟后，一名年轻男子走进门，挥动突击步枪扫射。

尽管这名男子携带武器昭然若揭，来祈祷的一名阿富汗老人还是上前迎接他说：“欢迎你，兄弟。”

枪手开枪了。

大屠杀不仅影响新西兰，它造成的痛苦在全世界引起反响。它似乎意味着，某种变化在世界各地悄然发生。由于社交媒体无孔不入，人们能即时观看一名自称白人至上主义者在祈祷场所射杀50人的影片。

主要嫌疑人来自澳大利亚，受害者则来自印度，巴基斯坦，埃及，约旦和索马里等不同国家。因此，当总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）在袭击发生几小时后在台上发表声明时，听众并不只是新西兰人。

“很显然，事件只能被描述为恐怖袭击，“她说。

总理阿德恩如此迅速及果断地宣布枪击案为“恐怖袭击”，似乎能说明她已考虑到，在许多人的印象里，当施害者是白人时，官员都不愿意提及这个词，即使攻击带有强烈政治意图。

她慰问陷于恐惧和悲伤之中的穆斯林社区，但也不止于此。她来到基督城，拥抱受害者，戴上黑色头巾表示尊重，她带领大家呐喊“他们就是我们”。几天后，她首次在议会发表讲话时，用伊斯兰问候语“As-Salaam Alaikum”简明又大胆地表达了她的态度。

她的同情不只停留在口头上，她还承诺了具体立法和文化变革。袭击事件发生后几个小时，她宣布“在10天内”收紧该国宽松的枪械管理法律。她告诉BBC记者克莱夫·迈利（Clive Myrie），她承诺在新西兰乃至全球范围“清除”种族主义。

“在这件事上我们不能考虑国界，”她坚持说。

你的器材不支持播放多媒体材料 阿德恩：“在这件事上我们不能考虑国界。”（英语视频）

从第一次发言开始，世界各地的观察员都称赞她的领导才能。

“马丁路德金说过，真正的领导人并不是寻求共识，而是创造它，”苏珊娜·摩尔（Suzanne Moore）在英国《卫报》中写道：“阿德恩塑造了多个共识，展现出行动，关心，团结。恐怖主义看到差异，想要消灭它，阿德恩看到差异，却要尊重它，拥抱它并与它联系起来。”

《华盛顿邮报》的塔鲁尔(Ishaan Tharoor)写道：“阿德恩已经成为新西兰的悲伤、悲痛和决心的代表。”

这张由市议会摄影师柯克·哈格里夫斯（Kirk Hargreaves）拍摄的照片广为流传：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @faiza_n_ali Among the many faces & stories I’ll remember from the #ChristChurchMosque tragedy, I will never forget Prime Minister Jacinda Ardern. What a remarkable leader. Not only did she ban assault weapons following the incident, she’s offered financial assistance to the victims familes. pic.twitter.com/LT7cCqjPhK — Faiza N. Ali (@faiza_n_ali) 2019年3月17日

赞美不只是来自评论员。来自巴基斯坦外交部的穆罕默德·费萨尔（Mohammad Faisal）表示，阿德恩女士“赢得了巴基斯坦人民的心”，而美国马丁路德金中心则发表推文：“这是一位充满爱心的新西兰领导者。”

在新西兰，BBC驻当地记者海威尔·格里菲思（Hywel Griffith）说“基督城受害者家属向我复述了她的话‘我们是一体的，他们就是我们。’”就连反对派国民党的朱迪思·柯林斯（Judith Collins）也告诉议会，总理“非常出色”。

图片版权 Getty Images Image caption 总理阿德恩在枪击案发生后的一周内举行了新闻发布会。

新西兰政治分析家科林·詹姆斯（Colin James）告诉BBC，在与阿德恩共事“相当长一段时间”后，他并不惊讶于她现在所获得的赞誉。

“她坚定，沉着，积极，负责任，”他说。 “就如我常说的——她的身体里没有一个邪恶的细胞，但她不是一个好对付的人。这是一个不寻常的组合。”

当她在2017年首次参加竞选时，她常被与加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）作对比。这也说得通；这三个人看起来都是进步的，雄心勃勃的和年轻的——阿德恩上任时才37岁。关于她有如此多炒作，被称为“Jacinda效应”，以至于有一些人担心她可能徒有架势，没有真本事。

图片版权 Getty Images Image caption 阿德恩在上周慰问了新西兰穆斯林社区的成员，其中包括惠灵顿一座清真寺的祈祷者。

袭击发生后的第二天，阿德恩慰问受害者的表现也被与其政见相近的领导人作对比。半岛电视台记者莎娜·赛义德（Sana Saeed）说， 2017年魁北克清真寺大屠杀后，特鲁多对待受害者也没能展现出“这种人性的深度”，并补充称2012年美国威斯康星州发生锡克教寺庙枪击案，前总统巴拉克奥巴马并没有访问受害者，反而是当时的第一夫人米歇尔·奥巴马代劳。

去年，一名枪击案受害者遗孀甚至在电话中称特鲁多是“一个令人不愉快的家伙”，因为他造访了事发城市，却没有亲自表示哀悼。

“通常人们都误认为她只是外表吸引和会说立场正确的话。” 詹姆斯解释说，“但她的能力远不止于此——而且在过去的几天里，她已给出证明，现在鲜有人还会这样看待她。”