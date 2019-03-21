英国脱欧：梅首相“单刀”直赴欧盟峰会要求脱欧延期

图片版权 EPA Image caption 梅首相在前往布鲁塞尔之前一天晚上发表对全国讲话，将英国脱欧的拖延归咎于议员，并告诉全国人民，她 “站在他们一边”。

英国首相特蕾莎·梅在批评议员们不作为后，将直接向欧盟领导人提出英国短期推迟脱欧3个月的请求。

行前，梅首相告诉英国公众，推迟英国脱欧是她 “个人感到非常遗憾的事情”。

在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上, 她将试图说服其他27成员国将英国脱欧推迟到3月29日之后。

与此同时，英国主要反对党工党领袖杰里米·科尔宾也将分别在布鲁塞尔与欧盟有关人士会谈，讨论英国脱欧问题。

英国广播公司BBC的政治事务编辑昆斯伯格分析认为，梅首相迈出一步“险棋”。

“与民众站在一边”

梅首相在前往布鲁塞尔之前一天晚上对全国发表讲话，将英国脱欧的拖延归咎于议员，并告诉全国人民，她 “站在他们一边”。

欧盟领导人3月21日开始举行为期两天的峰会。

英国广播公司欧洲事务记者凯文·康诺利表示，欧盟方面在峰会上似乎占尽优势，但包括法国在内的一些国家对英国提出脱欧延期的要求持怀疑态度。

欧盟的条件

梅首相与欧盟达成了英国脱欧的协议草案，但英国议会议员们两次拒绝批准这一草案。

梅首相已要求欧盟将为期两年的英国脱欧进程短暂延长至6月30日，但延期需要所有欧盟成员国同意。

欧盟理事会主席图斯克表示，他相信欧盟会同意短暂延期，但前提条件是下周梅首相第3次提出的协议草案需要获得英国议会的批准。

他表示，如果需要，下周可能会在紧急情况下召开另一次欧盟峰会。

图片版权 Reuters Image caption 英国工党领袖科尔宾也分别前往布鲁塞尔会晤欧盟领导人。他认为按工党的计划可以在英国就脱欧问题形成共识。

英国面临的形势

除非英国议会批准修改脱欧法律，英国将在2019年3月29日正式退出欧盟。因此，目前仍然存在着英国与欧盟未能达成协议就脱欧的可能性。

欧盟理事会主席图斯克已经表示，现在欧盟领导人尚未就英国脱欧能推迟多久达成一致，但这个问题可以讨论。

但是，梅首相在行前的演讲中坚称，尽管有些英国议员呼吁将脱欧推迟到6月30日之后，但她不准备这样继续拖延推迟。

她的理由是英国民众已经无法忍耐久拖不决的英国脱欧问题。

“偏向虎山行”

BBC的政治事务编辑昆斯伯格分析认为，梅首相周三有关脱欧的讲话将英国脱欧久拖不决的责任推给了英国议会。

她表示，首相府强烈地认为，英国大部分人都受够了脱欧的争议和不确定性带来的种种问题，使得政府无法专注于解决交通、教育、医疗等等民生问题。这点完全没错。

但是，目前首相最需要的是得到英国议会的支持，从而使议会能批准通过政府与欧盟达成的协议。

昆斯伯格表示，正当梅首相前往虎视眈眈的欧盟之际，她必须明白，她的命运不仅掌握在她自己手中，也掌握在英国议会手中。