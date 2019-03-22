意大利拥抱“一带一路”：的里雅斯特港或成中国枢纽

图片版权 Getty Images Image caption 习近平抵达罗马开始访问。

本周四，中国国家主席习近平到访意大利。在他的专机降落罗马前，国际媒体已把焦点瞄准此行将要签署一向意大利加入“一带一路”倡议的初步协议。

意大利不是首个加入“一带一路”的国家，事实上，从2013年中国提出该倡议以来，已经有123个国家加入。意大利的独特之处在于，它将成为首个接受中国资金的七国集团（G7）成员。这一举动加深了美国和欧盟关于技术转让与关键基础设施权属的担忧。

签约的同时，意大利北部港口的里雅斯特（Trieste）将与一家中国国有企业签署协议，11.3亿美元投资将用于提升港口的吞吐能力和运输效率。然而，的里雅斯特在二战后曾经是东西方“铁幕”的南方前哨，因此极具标志意义。

对于中国而言，意大利的港口可以更方便中国货物快速抵达购买力强盛的西欧腹地，再加上意大利作为主要西方经济体参与“一带一路”，有望为这个备受争议的计划带来积极影响。

签约：熊猫债券、港口基建与丝路基金

意大利官员在多个场合重申，中国与意大利签署的只是加入“一带一路”倡议的初步协议。

不过路透社援引知情消息人士称，另外还有30多项协议正在安排之中。其中最令人瞩目的计划之一，是关于的里雅斯特港口与中国交通建设股份有限公司的签约。后者是“一带一路”项目的主要承建商，并在许多国家修建道路等基础设施。

来自中国的11.3亿美元的投资，将提升港口的吞吐能力，帮助港口与通往德国和东欧的货运铁路建设，使货物可以更快地运抵欧洲各地。

图片版权 Getty Images Image caption 的里雅斯特港

然而，被国际媒体与之相提并论的是希腊的比雷埃夫斯港。2016年8月，中国远洋运输集团宣布，他们以3.685亿欧元的价格从比雷埃夫斯港口管理局手中购得67%的股权，中远集团将可以管理经营比雷埃夫斯港直至2052年。按协议，中远集团将投资2.94亿欧元进行邮轮码头扩建、改善修船码头、新建滚装船码头多层存车库等一系列设施。

中国接手使比雷埃夫斯港的全球排名不断提升。然而，中国也由此在地中海拥有属于自己的港口，这种“存在感”以及中远集团国有企业的背景一直是媒体讨论的焦点。

同样的讨论也发生在的里雅斯特港身上，其吞吐量为72万箱，虽然相比2015已经提升了45%，但还是一个不足为奇的数字，只有比雷埃夫斯港的七分之一。

但在意大利的官方语境中，却试图避免与这个希腊近邻的比较，被完全收购和债务陷阱，都是的里雅斯特港在与中国的交易中试图避免的。

虽然如此，熊猫债券很有可能出现在双方的签约台上。路透社援引消息人士称，习近平访问期间签署的协议之一就是可能允许意大利国有银行发行熊猫债券。

熊猫债券是指，中国以外的机构可以在中国市场发行人民币债券。发债筹得资金可以投资于在中国经营的意大利企业，但不适于在意大利经营的中国企业。此举将帮助中国推动人民币的国际化。

此外，意大利国有银行和意大利国家天然气公司还预计将与中国丝路基金签署一份合作协议，共同在中国和已签署加入一带一路倡议的上百个国家进行投资。

图片版权 Getty Images Image caption 意大利总理孔特

为什么是意大利？

在欧洲主要国家中，意大利的日子并不好过。

去年八月，热那亚桥倒塌事件造成43人死亡，举国哗然，也使公众愈发质疑意大利日益破败的基础设施，这是几十年来这一问题首次成为重要的政治事件。

而且意大利的经济离真正的复苏还很遥远，事实上，这个国家疲弱的经济在十年间发生了三次衰退，债务水平处于欧元区最高的国家之列。

即便如此，当意大利在2018年6月选举出一个民粹主义政府后，推出了一个支出高昂的施政计划，但也因此与欧盟对峙之后，不得不调低了这一野心勃勃的计划。

正是在这些背景之下，中国似乎带来了一个绝佳的机会——一笔丰厚的资金，足以使这个海上丝绸之路的旧港口重新焕发生机。

“在我们看来，这是我们的企业在抓住中国在全球崛起的机遇。”意大利经济发展部副部长米凯莱·杰拉齐（Michele Geraci)向BBC表示，“我们感到在我们的欧洲伙伴之中，意大利被排除在外了，我们浪费了一点时间。”

杰拉奇与意大利副总理及五星运动领导人迪马约(Luigi Di Maio)力主对中国发展良好关系，他们甚至成立了一个中国任务小组，加强与中国在“一带一路”等问题上的沟通。

杰拉奇曾在中国多年，能够讲中文，不久前他向路透社表示，“我返回意大利以后，发现国内对中国存在一种惰性，我们需要奋起直追。”

根据欧盟统计局，德国2018年向中国出口了价值938亿欧元(1,060亿美元)的商品，其次是英国234亿欧元，法国排在第三，为208亿欧元；意大利以131.7亿欧元位列第四。

此外，根据欧盟的统计数据，意大利从海上的进口中，只有不到2%来自中国。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年1月17日来自中国义乌的“东风号”列车抵达英国伦敦东部的货场

西方担忧什么？

在意大利政府内部，对加入“一带一路”倡议的担忧也不绝于耳。

意大利内政部长马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）属于执政的右翼联盟党。他说，“在允许某人投资里雅斯特或热那亚的港口之前，我将不会考虑一次，而是一百次”，因为自己不希望看到外国企业“殖民”意大利。

意大利著名地缘政治杂志Limes的主管Lucio Caracciolo对路透表示，“我的担忧是，最终我们将两面不讨好：从中国得不到任何实质的好处，美国则会因我们与北京走得太近而报复我们。”

这种担忧不无根据，当传出意大利将加入“一带一路”倡议时，美国国家安全委员会发言人加勒特·马奎斯称，意大利是一个主要经济体，并不需要“为中国虚荣的基础设施项目提供合法性”。

美国罕见地批评了盟友，欧盟的做法则更直接——推出制约措施。

在习近平抵达罗马的同一天，欧盟领导人在布鲁塞尔召开峰会，尽管会议议程仍以英国脱欧为主，但还将首次讨论对华政策。此外近期欧盟针对中国的外交活动日渐频繁，这标志着中欧关系将接受一次新的综合重估。

图片版权 Getty Images Image caption 中国游客拍摄一艘从威尼斯驶出的邮轮。

而在此之前，中欧贸易经历了数十年的蜜月期，与中美间摩擦不断的关系截然不同，甚至特朗普的贸易保护主义还一度让中欧更紧密地走到一起。

然而这种态度已经转变。因为，一方面中国大举在欧洲购买资产，另一方面对外开放的行动却很缓慢，再加上美国借华为事件要求欧洲防范中国的间谍活动。

在布鲁塞尔的欧盟领导人将讨论和考虑与中国建立十点关系。虽然其中包括深化合作，但也包括国有企业的所有权问题，以及中国对关键资产、技术和基础设施投资造成的安全风险。

其中还包括一项提案，如果某国国内采购市场对欧盟企业存在歧视行为，则欧盟可限制这个国家的公司参与公开投标。欧盟的政府招标采购市场规模达2.7万亿美元。

几乎在同一时间，路透社援引消息人士称，德国计划在2019年底前通过立法，设立一支国有基金以保护关键企业，避免它们被中国和其他外国公司收购。此举与德国“不插手”企业的固有态度有明显转变。

面对外界的戒备姿态，意大利官员不断强调，正在签署的协议不是一项国际条约，也不具有约束力。杰拉奇表示，协议不包含具体的项目，更像是先搭建好一个舞台的协议。

他指出，其他国家已经通过亚投行接受来自中国的投资，而英国还是亚投行第一批签约参与的国家。

“然后一个接一个，法国、德国、意大利，其他所有人都纷纷效仿。”杰拉奇表示，他相信意大利的邻国也会很快跟进“一带一路”倡议。“我确实相信，这次意大利是在领导欧洲，我也理解大部分人对此感到惊讶。”

中国的意图与利益

中国通过一带一路倡议的合作项目，已经在全球兴建了铁路、公路和港口，承建者多是中国公司，资金也来自中国的银行。

非洲国家因此而背负的债务水平引起西方国家的担忧。但如果不是这一计划，这些公路和铁路将不会存在：

在乌干达，中国的资金兴建了一条长50公里的公路，联结一个国际机场；

在坦桑尼亚，一个海边小镇可能摇身一变，称为非洲大陆最大的港口；

在欧洲也同样如此，中国公司买下希腊的比雷埃夫斯港多数股权，此前希腊已经历多年的经济危机。

Image caption "一带一路"被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的马歇尔计划，甚至被认为是中国的外交杰作

牛津大学世界历史教授彼得·弗兰克潘表示，意大利的动作更多地是“象征性的”。他表说，即便罗马也必须承认，探索一带一路对北京颇有价值。

“它（一带一路）对中国现有的全球战略增添光彩，也进一步凸显了中国在全球扮演的重要角色。”

“这一看似无害的举动，却发生在对欧洲和欧盟而言很敏感的时刻，”弗兰克潘称，欧洲突然间不仅对中国感到恐慌，而且对欧洲如何应对一个不断变化的世界感到恐慌。

《北巴伐利亚报》则提出更深一层的动机，“如果罗马签署‘一带一路’协议，还有一个条款也很成问题：北京的投资项目也与政治诉求挂钩。合作伙伴被要求‘尊重对方核心利益’。这背后就是北京对周边海域岛礁的主权诉求、对民主台湾的统一诉求。”