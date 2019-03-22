巨型太阳鱼被冲上海滩 重量堪比轿车

图片版权 JACOB JONES Image caption 几个渔民发现这个被冲上海滩的奇怪生物

一组巨型怪鱼的照片在全球社交媒体上广为流传。

这只长相奇怪，有点吓人的鱼被冲上南澳大利亚海岸后，被几个开车经过的渔民发现。

专家确定这是一只太阳鱼，长达1.8米，在台湾，太阳鱼也被称为“翻车鱼”。

格热拉克（Linette Grzelak）最早把怪鱼照片上传到社交网络，她向BBC表示，一开始还以为是一大块漂浮的木头。“我都不相信这是真的，直到在网上搜了搜。”

她的伴侣斯蒂芬·琼斯（Steven Jones）是位经历丰富的渔民，对太阳鱼有所耳闻，但从来没有见过。

格热拉克说，“这也是为什么他们拍下照片。他说这鱼极其重，皮肤很粗糙，像是犀牛的皮肤。”

这只翻车鱼发现位于南澳州府阿德莱德市以南80公里的库龙国家公园（Coorong National Park）。

“不过是正常尺寸”

太阳鱼属于全球最重的硬骨鱼类，生活在全球各处温带海域。太阳鱼外形为椭圆扁平，头大而钝，有一个不成比例的小嘴巴，尾部有鳍。

一位专家称，太阳鱼可以长到四米长，重2.5吨，相比之下，照片中的鱼可能算是同类中较小的一只。不过重量也堪比一辆小轿车。

“它很可能是一只普通尺寸的鱼，同类中最大的会是它的两倍。”南澳大利亚博物馆的拉夫·福斯特表示。

图片版权 Getty Images Image caption 摄影师丹尼尔·博埃略在水下邂逅一只太阳鱼

太阳鱼对人类无害，但有时候当他们在海岸边游泳时，鱼鳍会探出水面而被误认为鲨鱼，引起人们恐慌。在澳大利亚，太阳鱼巨大的身材也曾对船只造成过损坏。

去年，一场从悉尼到霍巴特的游艇比赛中，因为一艘船撞上一只太阳鱼而损坏了船舵，最后不得不退赛。

本月更早时，一只太阳鱼被冲上美国加利福尼亚的海滩。科学家们困惑不已，不知为何一只南半球的鱼种为何离自己的生活区域如此之远。

虽然太阳鱼被科学界进行分类和定名是近代的事情，但史料中不乏怪鱼被捕获的描述。

图片版权 Getty Images Image caption 1872年在伦敦出版的杂志插画，描绘一位渔民在直布罗陀海峡捕获太阳鱼的情形