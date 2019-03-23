图片版权 Getty Images Image caption 台湾外交部长吴钊燮(左)与美国在台协会台北办事处（AIT）处长郦英杰

特朗普政府提出的印太战略正成为新的外交热点以及中美角力的新战场，台湾在这一战略中扮演的角色也在悄然发生变化。

台湾外交部长吴钊燮与美国在台协会台北办事处（AIT）处长郦英杰（Brent Christensen）3月19日召开记者会，宣布台美双方建立“印太民主治理谘商”（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）对话机制，并将之作为一年一度的台美合作平台。

台湾总统蔡英文出访太平洋三岛国前在社交网络上表示，台湾和美国有坚实合作关系，台湾正式成为“印太地区”最重要民主伙伴之一。

蔡英文也谈及美国及台湾共同设立的“印太民主治理谘商机制”，并将之视为重要外交进展。

台美双方就印太战略高调开展合作引发关注，有评论指出台湾正在深度加入美国的印太战略，以抗衡中国。也有评论称，印太战略象征意义更大，至今尚未看到美国对该区域进行大规模投入。

你的器材不支持播放多媒体材料 ”印太“——特朗普的新外交方针？

印太战略是特朗普上台后始针对横跨印度洋与太平洋（Indo Pacific）的广袤区域提出的政治经济战略。在地缘上囊括了印度、澳大利亚、马来西亚、斯里兰卡、太平洋岛屿列国、日本、韩国与台湾等国家和地区，其范围和重心毫无疑问都在亚洲。

有评论指，台湾此刻加深和美国就印太战略的合作，目的是联手美国抗衡中国的“一带一路”。

图片版权 AFP Image caption 去年2月，美国核动力航空母舰卡尔文森号战斗群在南中国海开展"例行巡逻"。

外交评论者、前台湾外交官刘仕杰表示，印太战略是特朗普的国安新核心战略。为此美国国安会还专门设立了负责大洋洲及印太安全的职位，由亚利山大·葛雷（Alexander Gray）出任主任。

刘仕杰评论，印太战略针对的是一带一路，台湾角色逐渐变得重要。他说，蔡英文总统正在大洋洲访问。台湾跟中国的外交战正在大洋洲上演，而特朗普国安团队也在以印太安全战略之名施加影响力。

然而，前台湾驻美副代表裘兆琳告诉BBC中文，台湾加入印太民主治理谘商，并非挑衅中国或抵抗一带一路。

裘兆琳强调，美国与中国间有上百个对话机制，台湾也希望中美解决贸易摩擦，这样“对三方都好”。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年6月，台湾总统蔡英文和出席美国在台协会新址落成仪式的美国助理国务卿玛丽·罗伊斯(Marie Royce)交谈。

从具体职能上看，台湾加入的印太谘商机制，是为了和美国分享印太区域实践民主的经验，包含妇女参政，宗教与言论自由，或台美都有的困境，譬如政党对抗引起的“议而不决”之议会窘境，并未直接指向“联美抗中”。

美国在台协会文化新闻组组长孔世杰（Jesse Curtis） 接受BBC中文采访表示，美国一贯立场是希望两岸可以继续理性沟通，寻求共识。美国不乐见两岸单方面地改变两岸现状。但孔世杰强调，台湾与美国的关系现在处于最好的时刻。

裘兆琳称，印太战略亦未排除中国加入，但中国政府如果一直以冷战思维和“零和”战略孤立台湾，台湾反而会被逼与世界其他国家更亲近。