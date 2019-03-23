图片版权 Reuters Image caption 穆勒在2001至2013年间曾FBI局长长达12年

美国司法部特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）完成长达22个月、一直笼罩着特朗普总统任期的"通俄门"调查。消息指，穆勒报告中没有建议提出新的指控。

该调查关乎特朗普竞选团队在2016年大选中的违规行为、与俄罗斯可能存在的共谋，穆勒团队目前已起诉34人与三家企业，包括前国家安全顾问弗林、特朗普前私人律师科恩，但与特朗普相关的涉案人士涉嫌或承认的罪名都与通俄无关。

特朗普一直称，通俄门调查是政治迫害的猎狐行动。

穆勒报告里有什么？

22日下午，报告已提交给美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）。

穆勒报告的内容目前并未对外公开。

调查过程中穆勒从未与总统特朗普面谈。巴尔写给司法委员会的信中透露，调查期间，司法部从未要求穆勒不作某些行动。换言之，穆勒从未提出面谈特朗普的要求。

图片版权 AFP/Getty Image caption 特朗普及穆勒

下一步会发生什么？

巴尔表示，这周末他可能就会将报告主要结论告知国会司法委员会。

他将咨询穆勒及副司法部长罗森斯坦（Rod Rosenstein），从而决定向国会透露报告的哪些内容，以及是否将报告公之于众。报告其中涉及国家机密及隐私的内容，可能不会向公众公开。

通俄门的靴子落地了吗？

BBC中文驻美记者 冯兆音

674天的等待，在各方的耐心都几近耗尽之时，穆勒报告终于提交。

通俄门的靴子落地了吗？可以说，特朗普团队没有通俄或其他不当行为吗？

报告的细节还未被公开，以上问题还无法回答。

目前可知的是，特别调查官穆勒的工作未受到司法部或白宫干预，且他没有建议提出新的刑事指控，但别忘了已有34个人在调查过程中被起诉。

从以上信息分析，穆勒的调查已结束，但说调查未发现共谋或不当行为，还为时过早。那些行为可能不属于刑事犯罪范畴。

可以预期的是，特朗普、他的政治同伴及支持者会更高声地说，他是政治猎狐行动的受害者，他的团队并未有任何与俄罗斯合谋的行为。

除此之外，我们唯一知道的，就是我们知道的内容太少了。

而且，由于法律不要求相关报告必须公开，我们可能永远都看不到穆勒报告的完整内容， 然而，关键信息很可能在接下来的几天泄露。历时两年的穆勒调查结束，但相关的政治戏码才刚刚开启新的一幕。

各方声音

白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Sanders）发表声明称，后续事宜将交由巴尔来决定。目前白宫还未收到调查报告，也未接受特别检察官的简报。

特朗普的长子Donald Trump Jr. 在推特上转发了关于穆勒报告中未建议新增诉讼的消息。

美国国会众议院议长佩洛西和参议员民主党领袖舒默在联合声明中说，后续程序必须保障透明度，并要求白宫“必须不被允许干预”。

多名民主党总统参选人则要求向公众公开穆勒报告。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BetoORourke Release the Mueller report to the American people. — Beto O'Rourke (@BetoORourke) 2019年3月22日

主动权目前掌握在司法部长巴尔手中，在接下来几天，很可能将有更多关于穆勒报告的细节释出。